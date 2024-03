Plemenite besede, ki so ogrele srce nesrečnega selektorja

Po veličastni zmagi Slovenije nad Portugalsko, eni najslajših in najprestižnejših v zgodovini slovenskega nogometa, so se reprezentanti eden za drugim, tako kot se tudi pričakuje, ko je govora o tako složni družini, kot je slovenska izbrana vrsta, spomnili na selektorja Matjaža Keka. Ta zaradi družinske nezgode ni vodil izbrane vrste, na njegov stolček je znova sedel Boštjan Cesar, igralci pa so bili toliko bolj veseli, da so mu lahko z izvrstno predstavo, ki je odmevala po svetu, vsaj malce olepšali težavno obdobje, s katerim se trenutno spopada.

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je prejšnji teden izgubil očeta. Zaradi tega ni odpotoval na Malto, kjer ga je nadomeščal prvi pomočnik Boštjan Cesar. Po vrnitvi varovancev v domovino je prevzel vodenje reprezentance, a se je pripetila nova družinska nezgoda, zaradi katere je na dan tekme s Portugalsko obvestil sodelavce, da z igralci ne bo mogel biti v Ljubljani.

Boštjan Cesar je še četrtič nadomeščal Matjaža Keka na selektorskem stolčku in dočakal prvo reprezentančno zmago. Pred tem je Slovenija trikrat remizirala (0:0 na Norveškem, 2:2 s Srbijo v Ljubljani in nedavno 2:2 na Malti). Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Selektorski položaj je znova prevzel Cesar in nato v razprodanih Stožicah izbrance popeljal do zmage nad Portugalsko, eno izmed favoritinj za osvojitev evropskega naslova in ne nazadnje, če sodimo po lestvici Fife, sedmo najboljšo reprezentanco na svetu. "Selektor je bil od smrti očeta prisoten, a ni bil prisoten. Upam, da je zaradi te zmage vsaj malo vesel," je po izjemni predstavi slovenskih nogometašev, ni jih bilo malo, ki so jo proglasili za eno najbolj dovršenih in popolnih izvedb v zadnjem desetletju, dejal Cesar. O tem, da bo znova nadomeščal selektorja, je izvedel v jutranjih urah na dan srečanja.

Oblak: Naj ostane močan, mi smo tukaj zanj

Slovenski nogometaši so v torek premagali enega največjih favoritov za osvojitev evropskega naslova. Foto: www.alesfevzer.com Slovenska nogometna reprezentanca že dolgo deluje in spominja na družino, ki diha kot eno. Prevladuje pozitivno ozračje, skrb drug za drugega. O tem, kako je vse skupaj pretreslo igralce in s kakšno dodatno motivacijo so vstopili v srečanje, da bi vsaj malce omilili muke, s katerimi se spopada njihov selektor, dovolj zgovorno pričajo njihove besede. Plemenite besede, v katerih se prepozna dodatna moč slovenske nogometne reprezentance.

"Selektor ima našo podporo. Nihče si ne želi, da bi bil v njegovem položaju. Naj ostane močan, mi smo tukaj zanj. Nogomet je v tem trenutku povsem nepomemben," je pred kamerami Sportkluba poudaril kapetan Jan Oblak, ki se je proti Portugalski izkazal, saj je mrežo ohranil nedotaknjeno. To pa je dosežek, s katerim se lani ni mogel pohvaliti prav nihče izmed vratarjev, ki so se pomerili z zvezdniško zasedbo Portugalske.

Šeško: Vesel sem, da smo lahko selektorju pomagali

"Zelo sem vesel, da smo zmagali in da smo lahko selektorju vsaj malce pomagali," je izpostavil mladi dragulj slovenske reprezentance Benjamin Šeško. Foto: www.alesfevzer.com "Igrali smo za selektorja. Selektor je del ekipe. Za njim so težki trenutki, v katerih moramo držati skupaj," je Sandi Lovrić, nogometaš Udineseja, edini, ki se je uvrstil v udarno enajsterico za razliko od tiste, ki je jeseni premagala Kazahstan in popeljala Slovenijo na Euro (zaigral je namesto Jana Mlakarja), dal vedeti, kako so nogometaši proti Portugalski igrali za selektorja. Na stadionu je bil odsoten le fizično, drugače pa so ga nosili v srcu in mislih ter skušali narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi mu olajšali težke trenutke.

Sloveniji je uspelo, domača zmaga z 2:0, s katero so navdušili do zadnjega mesta izpolnjenih tribun stoženskega stadiona, je poskrbela za enega najlepših trenutkov reprezentančnega nogometa, odkar nastopajo na tem ljubljanskem objektu. Veselje po zmagi pa je bilo še toliko večje, saj so nogometaši nastopili za selektorja. "Zelo sem vesel, da smo zmagali in da smo lahko selektorju vsaj malce pomagali. Preživlja resnično težko obdobje. Mene je zelo stisnilo, ni prijetno. Res sem vesel, da smo mu lahko z zmago pomagali, da se malce boljše počuti," je dejal Benjamin Šeško, 20-letni as slovenskega napada, ki se je proti Portugalcem najbolj izkazal z asistenco, po kateri je Adam Gnezda Čerin v 72. minuti popeljal gostitelje v vodstvo.

Na seznam strelcev sta se vpisala Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

''V težkih trenutkih smo vsi s selektorjem. Pošiljamo mu podporo. Zaradi teh stvari smo na igrišču dali še kak atom več. Vse smo dali od sebe, kar smo lahko. Verjamem, da bo prišel iz tega samo še močnejši,'' je dejal Idrijčan, ki je dosegel prvi zadetek za Slovenijo.

Kako je bilo v torek v Stožicah?

Fotogalerija 1 / 20

Elšnik: Mislili smo na njega

"Verjamem, da je mislil na nas, mi smo zagotovo mislili na njega," je Timi Max Elšnik po zmagi nad Portugalsko poudaril, kako so bili na tekmi z mislimi prisotni tudi pri selektorju in njegovi nehvaležni situaciji, Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Končni rezultat je z reprezentančnim strelskim prvencem postavil Timi Max Elšnik in po tekmi poslal sporočilo podpore selektorju. "Človeku, ki nam je ogromno dal, se je zgodila tragedija. Mi mu skušamo vračati. Verjetno je tudi on težko čakal ta večer v Stožicah. Verjamem, da je mislil na nas, mi smo zagotovo mislili na njega. Upamo, da bo čim prej prišel k sebi in bo kmalu spet z nami," si je zaželel kapetan Olimpije, ki je imenitnemu večeru s prekrasno kuliso v Stožicah postavil piko na i ter z zadetkom dokončno potopil zvezdniško portugalsko barko (2:0).

To je bila zmaga, ki je štela dvojno. Ne le za dvig samozavesti in dokaz, česa vsega je zmožna slovenska reprezentanca na zelenici, če se meri proti eni najmočnejših evropskih reprezentanc, ampak tudi za pomoč, podporo selektorju v težkih trenutkih. V trenutkih, ko je nogomet povsem nepomemben in pride še toliko bolj do spoznanja, kako slovenska reprezentanca diha kot eno. To pa je tudi največ, kar ti lahko ponudi združena ekipa.