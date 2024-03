Euro 2024: Gruzija napada zgodovinski podvig, delijo se zadnje tri vstopnice

Na voljo so le še tri vstopnice. Zanje kandidira šest reprezentanc. Trem se bo izpolnila želja in bodo nastopile na poletnem spektaklu v Nemčiji, poraženci pa bodo brez tako dragocene vozovnice obtičali na zadnji oviri.

Grki želijo nastopiti na Euru 2024, ki bo potekal ravno 20 let po njihovi senzacionalni zmagi na Portugalskem. Foto: Reuters Dogajanje se bo začelo ob 18. uri po slovenskem času. Gruzija bo gostila Grčijo in napadala največji nogometni uspeh v zgodovini državne samostojnosti. Selektor Willy Sagnol, nekdanji as francoskega nogometa, je v polfinalu z 2:0 ugnal Luksemburg, tokrat pa ga čaka neprimerno težji tekmec, saj so Grki v četrtek kar s 5:0 odpihnili Kazahstan. Grke vodi Urugvajec Gustavo Poyet. Statistika je na strani gostov. Grki so v devetih medsebojnih srečanjih z Gruzijo sedemkrat zmagali in dvakrat remizirali.

Zmagovalec srečanja v Tbilisiju bo na Euru zaigral v skupini F skupaj s Portugalsko, Češko in Turčijo.

Wales ni premagal Poljske že 51 let

Navijači Walesa bi lahko danes predstavljali odločilno prednost svojim ljubljencem. Foto: Reuters Ob 20.45 se bosta začeli tekmi v Cardiffu in Vroclavu. Wales čaka na zmago nad Poljsko že 51 let! Dosegel jo je prav v Cardiffu na nekdanjem stadionu Cardiff Cityja Ninian Parku (2:0), nato pa na devetih tekmah s Poljaki le še dvakrat remiziral in kar sedemkrat izgubil.

Selektor Rob Page verjame, da je napočil trenutek za konec črnega niza. Samozavest je povzdignila visoka zmaga nad Finsko (4:1), a velja podobno tudi za Poljake, ki so v Varšavi napolnili mrežo Estonije (5:1). Največji poljski zvezdnik Robert Lewandowski bo danes zaigral že 147-ič za izbrano vrsto.

Zmagovalec današnje tekme v Cardiffu bo na Euru zaigral v skupini D, kjer so že Nizozemska, Avstrija in Francija.

Ukrajini v play-offu uspelo le proti Sloveniji. Pa še to drugič.

Islandija je v četrtek na Madžarskem ugnala Izrael kar s 4:1. Foto: Reuters Ukrajina, ki je v četrtek izločila Bosno in Hercegovino, se bo danes na nevtralnem prizorišču na Poljskem pomerila z Islandijo.

Selektor Serhij Rebrov lahko računa na številne razigrane igralce, ki blestijo v najmočnejših klubskih prvenstvih, pri Islandiji pa je proti Izraelu (4:1) zablestel trikratni strelec Albert Gudmundsson, sicer napadalec Genoe. Zanimivo je, da je Ukrajina v finalu play-offa za velika tekmovanja nastopila kar sedemkrat, uspešna pa je bila le enkrat. Leta 2015 proti Katančevi četi.

Zmagovalec dvoboja v Vroclavu bo na Euru zaigral v skupini E, v kateri so že Belgija, Slovaška in Romunija.

