Portugalcem slovenska zaušnica, Ronaldu poljub

Portugalska nogometna reprezentanca je s selektorjem Robertom Martinezom dobila vseh 11 tekem, gole je zabijala kot po tekočem traku. Nato pa je prišla v Stožice in izgubila! Na prijateljski tekmi v sklopu priprav na junijsko evropsko prvenstvo je Slovenija zvezdnike na čelu s Cristianom Ronaldom premagala z 2:0. Zadela sta Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik. Razočarani Ronaldo, ki je bil skoraj neopazen (ukvarjal se je samo s sodniki), je takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu pobegnil v slačilnico. Ob koncu prvega polčasa je eden od navijačev vdrl na zelenico in mu podelil poljub.

Prijateljska tekma, Ljubljana, 20.45:



Slovenija : Portugalska 2:0

Gnezda Čerin 72., Elšnik 81.



Prvi postavi:

Slovenija: Oblak, Karničnik, Blažič, Bijol, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Lovrić, Šporar, Šeško

Portugalska: Costa, Dalot, Pepe, Inacio, Cancelo, Pereira, Otavio, Neves, Vitinha, Ronaldo, Joao Felix

Cristiano Ronaldo je bil na ogrevanju deležen glasnega aplavza. Večina je prišla zaradi njega. Foto: www.alesfevzer.com

Prva priložnost na tekmi za Šeška

Cristiano Ronaldo prave priložnosti v prvem polčasu ni imel, si je pa večkrat želel pomoči sodnikov. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je ob prihodu na ogrevanje na zelenico prejel glasen aplavz (zdelo se je, da je večina na tekmo prišla zaradi njega, prave navijaške podpore Slovencem ni bilo), a ni bil on prvi, ki je zapretil, ko je sodnik zapiskal začetek tekme. Že v drugi minuti je imel prvo priložnost za zadetek Benjamin Šeško. A so Portugalci njegov strel blokirali in žogo odbili v kot. V nadaljevanju prvega polčasa so gostje stopili na žogo, imeli posest (kar 72-odstotno v prvih 22 minutah), domači pa so čakali na protinapade. V 19. minuti je v kazenskem prostoru padel Otavio, ko ga je pokrival Jaka Bijol. Sodnik ni ocenil, da bi šlo za vlečenje, za prekršek za najstrožjo kazen. Sistema VAR na prijateljskih tekmah ni. Tudi Ronaldo si je nekajkrat želel pomoči sodnikov, a je ni dobil. Sredi polčasa se je po globinski podaji v kazenskem prostoru z žogo znašel Andrar Šporar. Vratar Diogo Costa je stekel iz gola, ki je bil prazen, a je bilo okrog Šporarja preveč branilcev, da bi lahko neovirano streljal. Pozneje je v kazenskem prostoru padel Joao Cancelo, zdelo se je, da ga je Timi Max Elšnik spotaknil. Portugalci so zahtevali 11-metrovko, a se sodnik Irfan Peljto znova ni oglasil. Prvi polčas se je tako končal brez gola, publika pa je samo enkrat dvignila decibele na stadionu - ko je v 44. minuti eden od navijačev vdrl na igrišče in z Ronaldom posnel sebek.

Glavni razlog za polne Stožice - Cristiano Ronaldo:

V 52. minuti še brez gola, nato je Slovenija zabila dva

Adam Gnezda Čerin je zabil za 1:0. Foto: Reuters Malo je manjkalo in v 52. minuti bi bilo na semaforju 1:0. Šeško je bil iz oči v oči z vratarjem Portugalske. Streljal je izvrstno, a je Costa še bolje posredoval in žogo izbil v kot. Portugalska, ki je na zadnjih tekmah zabijala po tekočem traku, pa ni imela še niti enega strela znotraj okvira slovenskega gola. V 72. minuti pa se je le zgodilo! Gol Slovenije po izvrstni timski akciji. Rezervist Žan Celar je podal do Šeška, ta pa v kazenski prostor Adamu Gnezdi Čerinu, ki je zabil veliki Portugalski. Je pa malo manjkalo, da bi gostje že v naslednji akciji izenačili. Joao Felix je z glavo zatresel okvir vrat. Šele v 79. minuti pa je imela Portugalska prvi strel znotraj okvira vrat, a je Vitinhi branil Jan Oblak. Portugalska je pritisnila na slovenski gol, Ronaldo je spet zahteval pomoč sodnikov, a so Slovenci v 81. minuti izvedli protinapad, Elšnik je na robu kazenskega prostora dobil žogo, preigral branilce in nato neubranljivo streljal. Kapetan Olimpije je prvič zabil za reprezentanco. Za 2:0! V vse bolj dramatični končnici tekme so Portugalci le dobili nekaj pomoči sodnikov, a Ronaldov prosti strel je mojstrsko branil Oblak. Rezultat se ni več spremenil, Slovenija je dosegla z zmago, s katero je dala vedeti, da na Euro 2024 v Nemčijo ne gre zgolj sodelovat.

Jan Oblak s Cristianom Ronaldom in njegovo Portugalsko v prvem polčasu ni imel veliko dela. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski navijači so se v Stožicah zbirali brez evforije, gre za prijateljsko tekmo (vir: STA):

Takole je okrog 19. ure množica pospremila Ronalda iz hotela v Stožice:

Vsi napeti in s telefoni v zraku, da bi ga vendarle videli:

Danci uspešni, Angleži ne povsem

Prijateljski tekmi sta danes odigrali dve reprezentanci, s katerima se bodo nogometaši Slovenije pomerila na junijskem evropskem prvenstvu. Danska ni imela pretirano težkega tekmeca, Ferske otoke je premagala z 2:0, nekaj manj uspešni pa so bili Angleži, ki so doma z Belgijo remizirali. Izid v Londonu je bil 2:2, potem ko je v peti minuti sodnikovega podaljška domačim izenačenje zagotovil Jude Bellingham. Po prvem polčasu so z 2:1 vodili Belgijci, za Belgijce je oba dosegel Youri Tielemans, za Angleže je bil z enajstmetrovke natančen Ivan Toney. Za Dance, ki tekme niso začeli v najmočnejši postavi, sta gola dosegla Pierre-Emile Hoejbjerg v prvem in Mohamed Daramy v drugem.

Na sporedu je bilo tudi nekaj tradicionalnih dvobojev tekmecev svetovnega vrha. Tako je Nemčija po preobratu z 2:1 ugnala Nizozemsko, Francija pa je s 3:2 premagala Čile.

Prijateljske tekme, 26. marec 2024: