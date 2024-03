"Ronaldo gre lahko nazaj v Savdsko Arabijo"

Timi Max Elšnik je zadel za 2:0. Foto: www.alesfevzer.com "Nismo ga nikamor pospravili. Še vedno je v Ljubljani, zdaj gre nazaj v hotel, jutri gre pa lahko nazaj v Savdsko Arabijo," je v prvi izjavi v televizijskem prenosu na Sportklubu o Cristianu Ronaldu povedal strelec drugega gola Timi Max Elšnik. "Izjemen večer za slovenski nogomet. Premagali smo eno najboljših reprezentanc na svetu, kar je neverjetno. To je pika na i tistemu večeru, ko smo premagali Kazahstan. Še en tak večer v Stožicah. Naj samo traja, a ne smemo poleteti. To energijo moramo samo podaljšati do poletja. Potem pa skupaj v Nemčijo, pa bomo videli, kako bo tam. Če bomo taki kot danes ... Uživamo v tem trpljenju proti kvaliteti. Ko smo pravi, se nimamo koga bati."

"Naša najboljša tekma, vsaj odkar sem jaz v reprezentanci," pa je poudaril Jaka Bijol. A tako kot niso delali drame po porazu z Malto, zdaj ne bo evforije po tej zmagi. O skoraj neopaznem Ronaldu pa: "Išče prekrške, kar mu pa glede na njegovo veličino ne bi bilo treba." Elšnik je svoj prvi reprezentančni gol posvetil svoji sestri, ki je drugič postala mamica, on pa drugič stric. Strelec prvega gola Adam Gnezda Čerin pa je o svojem zadetku povedal: "Najbolj prestižen gol v moji karieri. Res sem vesel, da sem pomagal ekipo do take zmage, pa čeprav je bila prijateljska tekma."

Adam Gnezda Čerin je zadel za vodstvo Slovenije z 1:0. Foto: www.alesfevzer.com

"Naj ostane močan, mi smo tukaj za njega"

Elšnik je še dodal, da so bili med tekmo z mislimi tudi pri selektorju Matjažu Keku, ki je zaradi družinske tragedije izpustil tekmo. "Človeku, ki nam je ogromno dal, se je zgodila tragedija. Mi mu skušamo vračati. Verjetno je tudi on težko čakal ta večer v Stožicah. Verjamem, da je mislil na nas, mi smo zagotovo mislili na njega. Upamo, da bo čim prej prišel k sebi in bo kmalu spet z nami." Da nogomet ni vedno na prvem mestu, pa je dal vedeti tudi kapetan Jan Oblak: "Selektor ima našo podporo. Nihče si ne želi, da bi bil v njegovi situaciji. Naj ostane močan, mi smo tukaj za njega. Nogomet je v situaciji, ki se mu trenutno dogaja, povsem nepomemben."

Cesar: Moramo ostati na realnih tleh

Boštjan Cesar Foto: www.alesfevzer.com "Fenomenalni občutki po veliki zmagi. Veliko stvari je bilo dobrih. Po tekmi z Malto smo dali glave skupaj, odigrali dobro in vse čestitke igralcem. Jaz nisem delal panike po tisti tekmi. A reakcija je bila fenomenalna, povedali smo si svoje, analizirali Portugalsko in danes odigrali fantastično tekmo." pa je v prvi izjavi povedal Kekov namestnik na tej tekmi Boštjan Cesar. "A moramo ostati na realnih tleh. Seveda je zadovoljstvo in veselje ob zmagi nad takim nasprotnikom, a moramo ostali na tleh in delati za Euro. Slovenski navijači so fenomenalni, seveda so pozdravili Ronalda, a ko so mu na koncu namenili nekaj žvižgov, je bilo to lepo slišati, ker vemo, da smo jih dobili na svojo stran."

"Slovenija me ni presenetila. Vemo, da je to dobro organizirana ekipa. Čeprav zaradi osebnih razlogov selektorja ni bilo, se je videlo, da gre za dobro vodeno ekipo. Vsi so zelo uigrani, vedo, kaj je njihova vloga. Znajo uporabiti svojo moč, imajo dva fantastična napadalca in dobre izkoristke priložnosti," pa je bil pošten selektor Portugalske Roberto Martinez. "Slovenija gre na Euro in ni razloga, da bi imela nizka pričakovanja. Na velikih tekmovanjih imajo ekipe tri tekme, veliko je odvisno od tega, kako začneš. Želimo jim vse najboljše."

V Stožicah polne tribune zaradi Ronalda, a je navdušila Slovenija: