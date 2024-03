Noro, kaj si lahko privošči Portugalska v Ljubljani!

Toliko vrhunskih imen v evropskem nogometu težko najdeš na istem seznamu, selektor Roberto Martinez pa ima ta privilegij, da se je lahko po veličastni zmagi nad Švedsko (5:2) zahvalil osmim zvezdnikom, med katerimi so tudi Bernardo Silva in Ruben Diaz (oba Man City), Bruno Fernandes (Man United) in Rafael Leao (Milan), ki ne bodo odpotovali v Ljubljano. Nadomestila jih bo druga osmerica, na čelu z največjim, kar premore Portugalska, to je superzvezdnik Cristiano Ronaldo, prišla bosta tudi soimenjaka pri Barceloni Joao Felix in Joao Cancelo, in še bi lahko naštevali. Kdo vse torej pride v Stožice?

Portugalska nadaljuje izvrstne predstave. Lani se je v kvalifikacijah hitro sprehodila do vstopnice za Euro 2024, na desetih tekmah je osvojila maksimalnih 30 točk, odlično formo pa nadaljuje tudi v letu 2024. Na prijateljski tekmi v Guimaraesu je, čeprav je pogrešala kar osem znanih imen, nadigrala Švedsko in njeno mrežo zatresla petkrat (5:2). Ker pa je selektor Roberto Martinez pred marčevsko akcijo na seznam kandidatov za tekmi s Švedsko in Slovenijo uvrstil 32 nogometašev, je postalo jasno, da vsi ne bodo mogli odpotovati v Ljubljano.

Portugalska enajsterica, ki je začela tekmo proti Švedski. V torek v Ljubljani bi lahko začela dvoboj popolnoma drugačna postava! Foto: Reuters

Po visoki zmagi nad Skandinavci je španski strateg pojasnil, kdo zapušča portugalski tabor in ne bo del spektakla v razprodanih Stožicah. "Pomembno je preizkusiti različne taktične zamisli, zlasti ker ima Slovenija podobno strategijo kot Švedska. Tudi ona igra z dvema napadalcema. Našo ekipo zapuščajo Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes in Gonçalo Ramos, zamenjalo pa jih bo osem igralcev, ki tudi prihajajo na visoki ravni, z veliko željo in veliko energije po uspešnem nastopu. Vsaj tako upam," je povedal Martinez po prepričljivi zmagi nad Švedsko.

V Stožicah brez številnih zvezdnikov

Goncalo Ramos, ki nastopa za PSG in je blestel na SP 2022, ne bo nastopil v Ljubljani. Foto: Reuters O tem, s kako močno zasedbo razpolaga, priča podatek, da se je odrekel osmerici, med katerimi so tudi zvezdnik Manchester Cityja Bernardo Silva, z 80 milijoni evrov Portugalec z najvišjo vrednostjo na mednarodnem trgu po oceni Transfermarkta, pa njegov klubski soigralec Ruben Dias, Bruno Fernandes, dolgoletni as Manchester Uniteda in nekdanji soigralec Andraža Šporarja pri Sportingu, pa napadalca Milana in PSG, Rafael Leao in Goncalo Ramos, in tako naprej.

Za marsikatero reprezentanco bi takšen osip zvezdnikov predstavljal nenadomestljiv udarec, Portugalska pa ima to srečo in privilegij, da bo Martinez zgolj za tekmo s Slovenijo izbrani vrsti pridružil še Dioga Dalota, Joãa Cancela, Danila Pereiro, Otávia, Rúbena Nevesa, Vitinho, Joãa Félixa in največjega med največjimi, kapetana Cristiana Ronalda. Portugalski se bodo pridružili že danes, nato sledijo priprave in pot na sončno stran Alp, kjer bodo v torek zvečer Stožice pokale po šivih.

V Stožicah ne bo niti Bruna Fernandesa, ki si je pred leti za kratek čas pri Sportingu slačilnico delil z Andražem Šporarjem. Foto: Reuters

Portugalska bi lahko torej proti Sloveniji začela dvoboj s povsem drugačno enajsterico od tiste, s katero je v četrtek nadigrala Švedsko (5:2). Sedem članov udarne enajsterice je že zapustilo reprezentanco (Semedo, Dias, Palhinha, Fernandes, Bernardo Silva, Leão in Ramos), preostali štirje (Rui Patrício, Pepe, Mendes in Nunes) pa bi se lahko v Stožicah znašli na klopi za rezervne igralce.

Na Portugalskem prevladuje mnenje, da bo osem svežih novincev, med njimi je tudi Ronaldo, dvoboj proti Sloveniji začelo od prve minute, pridružili pa bi se jim lahko še António Silva, Gonçalo Inácio in vratar Diogo Costa.

Na Portugalskem so tudi prepričani, da bi lahko Martinez v torek priložnost ponudil še kateremu izmed debitantov. Tako je proti Švedski reprezentančni krstni nastop vpisal Jota Silva, proti Kekovim izbrancem, ki so v četrtek na Malti remizirali v udarni postavi (2:2), pa bi to lahko bili Diogo Leite, Francisco Conceiaco in Dany Mota, mladi napadalec Monze.

Kandidati Portugalske za nastop v Ljubljani: Vratarji: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton/Ang), Rui Patricio (Roma/Ita) Branilci: Joao Cancelo (Barcelona/Špa), Joao Mario (Porto), Diogo Dalot (Manchester United/Ang), Raphael Guerreiro (Bayern München/Nem), Nuno Mendes (PSG/Fra), Diogo Leite (Union Berlin/Nem), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Goncalo Inacio (Sporting), Danilo Pereira (PSG/Fra) Zvezni igralci: Ruben Neves (Al-Hilal/SAr), Joao Neves (Benfica), Otavio (Al Nassr/SAr), Vitinha (PSG/Fra), Matheus Nunes (Manchester City/Ang) Napadalci: Francisco Conceicao (Porto), Jota Silva (Vitoria), Francisco Trincao (Sporting), Bruma (Braga), Joao Felix (Barcelona/Špa), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/SAr), Dany Mota (Monza/Ita)

Preberite še: