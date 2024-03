Ne le travnata površina, v Stožicah novi tudi reflektorji in zvočniki

Na stadionu Stožice so zaključili polaganje nove travnate površine, so za STA potrdili predstavniki Javnega zavoda Šport Ljubljana. Prenova travnate površine bo stala okrog 290 tisoč evrov. Pred tekmovalnim krstom nove trave na tekmi nogometašev Slovenije in Portugalske prihodnji torek zdaj potekajo še zaključna dela. Stadion je v zadnjih tednih dobil tudi nove reflektorje in ozvočenje.

"Postopek polaganja travnate površine je bil zaključen včeraj, izvajalec del trenutno izvaja še vzdrževanje, pri tem pa mu pomagamo tudi mi," je dejal vodja športne infrakstrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana Andrej Kastelic.

Glavni izziv izvajalca del so bili izjemno kratki roki za menjavo travnate površine, saj je stadion Stožice v nenehni uporabi, ob tem pa je predviden začetek del preložil še dež v začetku marca.

Pri izbiri primernega termina za celovito obnovo trave je že v preteklosti glavni izziv predstavljala stalna zasedenost stadiona. Da so se pri Športu Ljubljana odločili za nujno menjavo, so poskrbeli blatni prizori s tekme konferenčne lige med Olimpijo in Lillom 30. novembra lani.

"Travnata" površina na tekmi skupinskega dela konferenčne lige med Olimpijo in Lillom je bila v zelo klavrnem stanju in na meji regularnosti. Foto: R. P.

"Težava ni bila v drenaži, ta opravlja svoj del, težava je bila v zgornjem sloju igralne površine, se pravi v zgornjem rastnem sloju. Tega smo zdaj zamenjali, kar je pomenilo odstranitev 10 cm površine, vključno s peskom. Ta sloj je bil dejansko precej nepropusten zaradi težav iz preteklosti, bolezni trave, pa tudi tega, da je bilo časovno nemogoče izvesti celovito prenovo," je pojasnil Kastelic.

Zdaj le menjava naravne trave, večji poseg sledi po koncu sezone

Andrej Kastelic, nekdanji slovenski rokometni reprezentant, je vodja športne infrakstrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana. Foto: Simon Kavčič Po čakanju na primerno vreme so v prvi polovici marca vendarle začeli z menjavo trave. V tem času je nogometni prvoligaš Olimpija, ki gostuje na stadionu, moral prestaviti domače tekme. Večni derbi z Mariborom, ki bi moral biti na sporedu pretekli konec tedna, je bil tako prestavljen na 17. april, Olimpija pa je ostale domače tekme odigrala na stadionu v Šiški.

Zaradi časovne stiske so v tej fazi opravili zgolj menjavo naravne trave. V prihodnje sledi še ponovni postopek šivanja, kar vključuje vnašanje umetnih vlaken, ki bo po besedah Kastelica površini zagotovilo večjo stabilnost.

"To bomo opravili po koncu te nogometne sezone, saj se v Šiški že s tem letom obeta gradnja atletskega centra. To pa pomeni, da bo nogometni klub Bravo igral svoje tekme v Stožicah. Naravna trava enostavno ne bi prenesla dveh tekem na teden," je še pojasnil Kastelic.

V torek bo donela Zdravljica z novega ozvočenja

Prvi preizkus nove travnate površine bo v torek, ko bo v Ljubljani na prijateljski tekmi gostovala nogometna reprezentanca Portugalske. Ob tem pa so v Javnem zavodu Šport Ljubljana izvedli tudi dodatne investicije, na stadionu so namreč zamenjali tudi reflektorje in ozvočenje.

Slovenski nogometaši v torek v Stožicah proti Portugalski ne bodo naleteli le na prenovljeno zelenico, ampak tudi prenovljene reflektorje in ozvočenje. Foto: www.alesfevzer.com

"Ravno zdaj smo preizkušali novo ozvočenje in ko bodo tudi novi reflektorji goreli pri polni moči, računamo, da bo to dalo res neko lepo podobo temu stadionu in bomo v torek doživeli pravi spektakel," je optimističen Kastelic.

Prenova travnate površine, ki jo je izvedla madžarska družba Garden Group, bo po podatkih Kastelica stala okoli 290.000 evrov, kar je v skladu s predvidenim naročilom.