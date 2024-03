Meteorski vzpon slovenskega dragulja, ki ga bodo prevzela čustva

Benjamin Šeško spada med najboljše mlade napadalce na svetu. Čeprav ima šele 20 let, že redno nastopa v eni najmočnejših lig, se pojavlja na seznamu želja številnih evropskih velikanov, za člansko reprezentanco pa je dosegel, reci in piši, že okroglih deset zadetkov! Danes bo čustven, saj bo nastopil na stadionu, kjer je pred poltretjim letom proslavljal strelski prvenec v državnem dresu, s katerim je postavil nov absolutni rekord. Meteorski vzpon Radečana se je začel ravno na Malti!

Prvega ne pozabiš nikoli. Tako zagotovo razmišlja tudi Benjamin Šeško, dragulj slovenskega nogometa, ki je tako nadarjen in uspešen, da je v svoji mladosti podrl že ogromno rekordov. Za enega najbolj veličastnih je poskrbel pred poltretjim letom. Pisal se je 8. oktober 2021, Slovenija pa je v kvalifikacijah za SP 2022 gostovala na Malti. Ravno na stadionu, kjer se bo mudila tudi danes. Čeprav takratno ozračje okrog reprezentance ni bilo najboljše, boleč poraz na Hrvaškem (0:3 v Splitu) je odprl kar nekaj debat in vprašanj, Kekova četa pa do takrat v kvalifikacijah v gosteh ni osvajala točk, je Slovenija na Malti zaigrala kot prerojena. Bila je za korak prehitra od gostiteljev, bolj navdihnjena, zlasti pa učinkovita.

Na zadnji tekmi med Malto in Slovenijo (0:4) sta izstopala zlasti dvakratni strelec Josip Iličić in trikratni podajalec Sandi Lovrić. Foto: Reuters

Dvakrat je zadel v polno Josip Iličić, ki v zadnjem obdobju osvaja priznanja v 1. SNL, saj je po igralcu meseca (februar) postal še najboljši nogometaš zadnjega kroga. Enkrat Andraž Šporar, piko na i imenitni predstavi, ki jo je kar s tremi asistencami kronal Sandi Lovrić, pa je postavil najmlajši. Golobradi Šeško, takrat še član Salzburga, je za člansko izbrano vrsto zaigral šestič in se nato vpisal med strelce. Le šest minut po vstopu v igro je dosegel prvenec, sreča Radečana je bila nepopisna. Nova zvezda je bila rojena.

Ačimovičev rekord izboljšal kar za tri leta!

Benjamin Šeško in Jan Oblak predstavljata trenutno najprepoznavnejši dvojec slovenskega nogometa v svetu. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadel je z 18 leti, štirimi meseci in osmimi dnevi ter postavil nov rekord. In to z naskokom. Pred njim je bil najmlajši strelec v članski reprezentanci legendarni Milenko Ačimovič, zdajšnji selektor mlade izbrane vrste do 21 let, ki je prvi zadetek za reprezentanco dosegel z 21 leti, šestimi meseci in petimi dnevi. To mu je uspelo še v prejšnjem stoletju, nato je morala Slovenija več desetletij čakati na junaka, ki bo postavil nov mejnik. Šeško je to storil v veličastnem slogu, saj je Ačimovićev podvig popravil za več kot tri leta!

V nadaljevanju kariere, ki postaja vse bolj bleščeča, saj se z RB Leipzigom druži z nemško elito, v ligi prvakov pa je namučil tudi madridski Real, se je reprezentančna strelska forma mladega Benjamina še izboljšala. Zatresel je mreže Srbije, Norveške, Švedske, Romunije, San Marina, Severne Irske, Finske (dvakrat na eni tekmi) in Kazahstana. Napredoval je tako hitro, da je pri starosti, ko njegovi sovrstniki šele trkajo na vrata izbrane vrste do 21 let, prerasel že v prvo violino najmočnejšega slovenskega napada. Tako je že pri desetih zadetkih, kar je za 20-letnega napadalca dosežek, vreden vsakršne pohvale. Danes ima priložnost, da še poveča zbirko in prvič v karieri zadetek proti enemu izmed tekmecev doseže na dveh različnih tekmah.

Benjamin Šeško je od desetih zadetkov zadel v polno kar sedemkrat v Ljubljani, trikrat je bil uspešen v gosteh. Kar šest zadetkov je dosegel kot najstnik. Pred dvema tednoma so njegovi navijači v Radečah ustanovili Navijaško skupino Benjamin Šeško. Foto: www.alesfevzer.com

Nasmejani mladenič, vedno pripravljen, da najmlajšim navijačem ustreže za spominski podpis ali fotografijo, bo tako danes na stadionu Ta'Qali poln čustev. Prvega namreč ne pozabiš nikoli. To bi bila prelepa zgodba, da bi se lahko Šeško po tekmi pohvalil s tem, kako je na Malti dosegel prvega in … Tudi zadnjega.

Od dveh zadetkov Iličića do debija Karničnika

Slovenija je le enkrat na osmih nastopih proti Malti dosegla štiri zadetke. Ravno na zadnji tekmi! Foto: Reuters Slovenija je sicer z Malto odigrala že osem tekem. Sedem jih je dobila, le enkrat pa remizirala, davnega leta 1996, ko se je prijateljsko srečanje na Malti končalo brez zadetkov. Zadnja tekma je postregla s sploh najvišjo zmago Slovenije nad Maltežani (4:0). Praviloma so zmage Slovenije bolj tesne in ne tako prepričljive (poleg 4:0 še 3:0, 3:1, 2:0 in trikrat 1:0), tako da je predstava, s katero so Kekovi izbranci 8. oktobra 2021 navdušili navijače in pokazali ščepec potenciala, na krilih katerega so se dve leti pozneje uvrstili na Euro 2024, še kako izstopala. Takrat je blestel Josip Iličić, velikan slovenskega nogometa in povratnik v 1. SNL, ki pri 36. letih še ni rekel zadnje, z zadnjimi predstavami pa opozoril nase do te mere, da se je začelo postavljati vprašanje, ali si morda zasluži celo vrnitev v državni dres. Jojo je na zadnji tekmi Slovenije z Malto dosegel dva zadetka. To je bila tudi edina gostujoča zmaga Slovenije v takratnem ciklusu.

Na tisti tekmi se je zgodilo še nekaj pomembnega. Za reprezentanco je debitiral Žan Karničnik, danes standardni desni branilec, ki se na desni strani imenitno dopolnjuje z bolj napadalno usmerjenim Petrom Stojanovićem.

Cristiano Ronaldo v teh dneh z družino uživa ob morju, v petek pa se bo pridružil portugalski izbrani vrsti:

Slovenija se bo torej danes merila z Malto, kjer bo skušala še osmič premagati gostitelje in si z zmago povzdigniti samozavest, še kako potrebno za torkov spektakel v Stožicah, ko bo v Ljubljani gostovala zvezdniška Portugalska. Če je Šeško v ligi prvakov občutil moč madridskega Reala, bo v torek prvič v karieri zaigral še proti Cristianu Ronaldu, nekdanjemu prvemu asu belih baletnikov, ki je večino evropskih naslovov osvojil prav s španskim kraljevim klubom. Dvajsetletni Slovenec se bo pomeril proti 19 let starejšemu Portugalcu, ki še vedno uživa status planetarnega športnega superzvezdnika!