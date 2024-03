Tabor nogometne reprezentance zavit v črno

Tabor slovenske nogometne reprezentance je med pripravami na prijateljski tekmi z Malto in Portugalsko pretresla žalostna novica. Umrl je Franc Kek, oče selektorja Matjaža Keka, ki se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zapisal v zgodovino NK Maribor, nato pa sta družinsko nogometno tradicijo nadaljevala tako sin kot tudi vnuk. Selektorju izrekamo iskreno in globoko sožalje.

Dan pred prijateljskim srečanjem na Malti je tabor slovenske nogometne reprezentance zavit v črno. Selektor Matjaž Kek, ki je Slovenijo popeljal do prvega velikega tekmovanja po 14 letih, je med pripravami na marčevski tekmi z Malto in Portugalsko ostal brez očeta. Umrl je Franc Kek, ki je v prejšnjem stoletju pisal zgodovino NK Maribor in mu pomagal do prvih odmevnejših uspehov v jugoslovanskem nogometu. Slovenski selektor zaradi žalostnega dogodka in družinskih obveznosti ne bo odpotoval na Malto, kjer bo najboljše slovenske nogometaše vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar.

Družina Kek ima pomembno mesto v zgodovini mariborskega in slovenskega nogometa. Selektorjev oče Franc Kek je nogomet začel igrati v NK Pobrežje, se nato preselil k Železničarju, kjer je leta 1960 postal slovenski pokalni prvak in si v jugoslovanskem pokalu priigral dvoboj proti beograjski Crveni zvezdi, nato pa v šestdesetih letih prejšnjega stoletja nosil dres NK Maribor. Bil je branilec, zadolžen za branjenje najnevarnejših tekmecev, za vijolice, s katerimi se je leta 1961 prebil v drugo zvezno jugoslovansko ligo, pa je zbral 51 nastopov. Poslovil se je Franc Kek, član prve ekipe @nkmaribor, ki je imel precejšnje zasluge pri obuditvi novega projekta.



V vijoličastem je oče Matjaža Keka odigral 51 tekem, pozneje pa v klubu deloval kot trener mlajših selekcij.



Vsem svojcem izrekamo globoko, iskreno sožalje. pic.twitter.com/ZhgZNY5fTU — NK Maribor (@nkmaribor) March 20, 2024 Po koncu kariere se je lotil trenerskih izzivov, sodeloval s podmladkom Maribora, vodil tudi člane Železničarja, ljubezen do nogometa in trenerskega posla pa je več kot uspešno vcepil sinu Matjažu Keku, zdajšnjemu selektorju slovenske reprezentance, ki je podobno kot on ponosno nosil dres mariborskega kluba, nato pa poskrbel za številne podvige tako v tujini (kot nogometaš v Avstriji oziroma trener na Hrvaškem) kot tudi s slovensko izbrano vrsto, s katero se je uvrstil na obe največji tekmovanji (SP 2010 in EP 2024). Da jabolko v nogometni dinastiji Kek ni padlo daleč od drevesa, dokazuje tudi pot selektorjevega sina Matjaža Keka mlajšega, aktualnega pomočnika trenerja članske ekipe Mura.

Slovensko reprezentanco bo tako v četrtek na Malti vodil Boštjan Cesar, ki je Matjaža Keka v vlogi glavnega selektorja nadomeščal že poleti 2022. Takrat je Mariborčan zaradi bolezni izpustil tekmi proti Norveški in Srbiji, nekdanji kapetan slovenske reprezentance pa je izbrano vrsto popeljal do dveh dragocenih remijev v ligi narodov.

Matjaž Kek je na torkovem treningu na Brdu pri Kranju prvič letos vodil tudi Jana Oblaka, ki se je podobno kot David Brekalo reprezentanci pridružil pozneje od drugih. Foto: www.alesfevzer.com

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak se je ozrl na žalostni dogodek v Kekovi družini: "V življenju se dogajajo določene stvari. Ni vse vedno lepo in pozitivno. Ampak tu je cela ekipa, strokovni štab, vsi smo skupaj v dobrem in slabem. Selektor ve, da smo na njegovi strani, da smo tu v vsakem primeru. Vedno. V življenju žal ni mogoče, da je vedno vse lepo in pozitivno. Če pa je podpora prava, če so ljudje okoli tebe pravi, se gre lahko malce lažje čez te stvari. Ni pa lahko za vse skupaj," je na Brdu pri Kranju dejal 31-letni čuvaj mreže, ki v četrtek na Malti pričakujejo vse prej kot enostavno tekmo za Slovenijo, saj je prepričan, da tekmec napreduje iz leta v leto.