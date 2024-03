Kek se zaveda, da ga bo bolela glava: Portugalska ni le Ronaldo! #video

V Sloveniji je nastopilo že ogromno nogometnih zvezdnikov, večjega od Cristiana Ronalda, ki spada med najbolj priljubljene in najprepoznavnejše športnike planetarnega kova, pa še ni bilo. Selektor Matjaž Kek izpostavlja histerijo pred gostovanjem Portugalske, ki jo je potrdila rekordno hitra prodaja vstopnic. Vseeno pa Mariborčan svari, da Portugalske še zdaleč ne predstavlja le Ronaldo, ampak tudi številni drugi igralci. "Ko analiziraš igro Portugalske, te začne boleti glava," je selektor Slovenije očaran nad kakovostjo Portugalske in spoznanjem, kako se bo lahko 26. marca učil od najboljših.

Na sončni strani Alp že dolgo ni gostovala tako zvezdniška zasedba, kot je trenutno Portugalska. Spada med najboljše, kar lahko ponudi svetovni nogomet. Zagotovo bo tudi med favoriti za osvojitev evropskega naslova v Nemčiji, kar je dokazala že z imenitnim dosežkom v kvalifikacijah, kjer je osvojila maksimalnih 30 točk, najboljši strelec pa je bil še kako motivirani kapetan Cristiano Ronaldo.

"Treba je dati priznanje vodstvu NZS, da ji je uspelo v Slovenijo pripeljati Portugalsko. To je ena izmed reprezentanc, ki nosi izjemno kakovost. In Portugalska ni le Ronaldo. Ko jo analiziraš, te začne boleti glava. Je dober izziv, motiv. Dobro je, če imaš možnost, da se učiš od najboljših," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, kjer je predstavil seznam kandidatov za bližajoči se prijateljski tekmi z Malto (21. marca v gosteh) in Portugalsko (26. marca v Stožicah), izpostavil Matjaž Kek.

Cristiano Ronaldo uživa status nogometnega superzvezdnika. Vsak njegov korak je pod drobnogledom svetovne javnosti. Foto: Guliverimage/dpa

Portugalska v Ljubljani sploh ne gostuje prvič Vili Ameršek se dobro spominja dvobojev z Benfico in njenimi portugalskimi asi. Foto: Ana Kovač Legendarni slovenski nogometaš Vili Ameršek, klubska ikona Olimpije, nam je ob nedavnem druženju za Sportal zaupal, kako Portugalska letos pravzaprav ne bo prvič gostovala v Ljubljani. Malce v šali in malce zares se je spomnil na evropsko tekmo med Olimpijo in Benfico, ki je leta 1970 napolnila Plečnikov stadion za Bežigradom. "Takrat so številni asi Benfice na čelu z Eusebiom sestavljali večino portugalske reprezentance," se je spominjal 75-letni Ameršek. Več kot 50 let pozneje je, kar se tiče portugalske izbrane vrste in njenih najboljših igralcev, bistveno drugače. Tokrat so najboljši portugalski nogometaši posejani po najboljših klubih na svetu, njihova vrednost na nogometni tržnici pa je osupljivo visoka. Vsi skupaj so vredni skoraj milijardo evrov! Bernardo Silva je z Manchester Cityjem osvojil vse največje lovorike. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je razred zase s svojim božanskim statusom v Savdski Arabiji. Med njegovimi soigralci pa izstopajo zvezdniki aktualnega angleškega, evropskega in svetovnega prvaka Manchester Cityja Bernardo Silva, Ruben Dias in Matheus Nunes, Bruno Fernandes nastopa za Manchester United, Joao Palhinha za Fulham, trenutno poškodovani Diogo Jota, ki ga tako ne bo v Ljubljano, je pomemben člen Liverpoola, elitni portugalski nogometni orkester, vreden vsakršnega spoštovanja, sestavljajo še Goncalo Ramos in Vitinha (oba PSG), pa Joao Cancelo in Joao Felix (oba Barcelona) ter Raphael Guerreiro (Bayern). V Ljubljano prihaja tudi Joao Felix, nekdanji soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu. Foto: Reuters Treba pa je prišteti še vodilne ase največjih portugalskih klubov – Benfice, Porta in Sportinga. Med njimi je tudi 41-letni Pepe, neuničljivi branilec in rekorder lige prvakov, ki se je v torek imenitno kosal z nevarnim napadom Arsenala. Vse to in še več torej premore Portugalska, ena največjih favoritinj za osvojitev evropske krone. Z največjimi lovorikami ima čudovite izkušnje, leta 2016 je osvojila Euro, tri leta pozneje pa še ligo narodov.

Veseli ga rekordno hitro razprodan stadion

Matjaž Kek bo na dvoboju proti Portugalski prejel marsikateri odgovor glede tega, koliko je sploh zmožna njegova reprezentanca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Selektor Kek bo tako proti Portugalski prejel zelo pomemben odgovor, do kod lahko sežejo njegovi varovanci, ki na Euro 2024 nočejo odpotovati z belo zastavo, ampak veliko željo, da bi pokvarili načrte kateremu izmed favoritov in si zagotovili napredovanje. Lahko bo videl, kaj zmorejo slovenski nogometaši proti zvezdnikom svetovnega kova, ki zelo redko izgubljajo.

"Portugalska je ena najboljših reprezentanc na svetu. Upam pa, da ljudje ne bodo pozabili, da igrajo na tej tekmi tudi Oblak, Šeško, Šporar, Stojanović … Da igra tudi Slovenija. Vlada ta histerija, a takšni smo pač mi," ga ni presenetila rekordno hitra razprodanost ljubljanskega stadiona, ki bo 26. marca pokal po šivih. "Če odmisliš histerijo glede gostovanja Portugalske, me lahko veseli rekordno hitro razprodan stadion, pa tudi dobra prodaja paket vstopnic za naslednje tekme naše reprezentance. Ljudje verjamejo v nas," bo poskušal izkoristiti vsako tekmo v pripravljalnem obdobju, da bi ohranil vez z navijači, ki je po lanskoletnem uspehu v kvalifikacijah za Euro 2024 trdna kot že dolgo ne.

Slovenska reprezentanca bo uvodni trening v tem mesec opravila naslednji ponedeljek na Brdu pri Kranju. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Te tekme niso prijateljske, ampak tekmovalne. Tako jih doživljam. Hočem, da se fantje nanje odzovejo podobno," komaj čaka, da prihodnji teden na Gorenjskem pozdravi znane obraze. Z njimi, izjema jih je le nekaj, ki so bili tudi del januarske B reprezentance (Timi Max Elšnik, Žan Karničnik in Igor Vekić), ni sodeloval že štiri mesece. "Upam, da bomo dobro speljali akcijo," si izkušeni slovenski strateg, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s krovno zvezo do leta 2026, želi uspešnih nastopov tako proti Malti kot tudi favorizirani Portugalski.

Zelo spoštuje Ronalda

Cristiano Ronaldo od začetka leta 2023 nastopa za klub Al-Nassr iz Savdske Arabije. Foto: Reuters Pred prihodom zvezdniške zasedbe, ki jo vodi Španec Roberto Martinez, nekdanji selektor Belgije, mu še zdaleč ni vseeno, ali bo del portugalske zasedbe tudi Cristiano Ronaldo ali ne. Je kapetan in večkratni rekorder, pri 39 letih še poln motivacije in tekmovalnih ciljev, ljubitelji nogometa v Sloveniji pa stiskajo pesti, da bo čez dva tedna pripravljen za nastop v Stožicah.

"Ni mi vseeno. Iz spoštovanja do imena Cristiano Ronaldo in do vsega, kar je naredil za dobro nogometa. Jasno mi je, da bi ga ljudje, ko se zgodi kaj takšnega, radi videli v živo. Me pa veseli, da bodo na tej tekmi igrali tudi Oblak, Šeško, Šporar in ostali, ki so naredili nekaj dobrega v preteklem letu," poudarja, kako bodo imeli slovenski navijači prvič po nepozabni tekmi s Kazahstanom priložnost videti na domači zelenici na delu najboljše, kar ponuja nogometna Slovenija.

