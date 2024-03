Ni veliko aktualnih slovenskih reprezentantov, ki so se v karieri že pomerili proti Cristianu Ronaldu. Med redke, ki so izkusili omenjeni privilegij, se prišteva Miha Blažič. "Stresno je bilo igrati proti njemu," se spominja zadnjega dvoboja, ko je pokrival Portugalca v ligi prvakov. Takrat je zastopal še barve Ferencvaroša. Prihodnji teden se bosta znova pomerila na zelenici. Takrat bo poseben občutek preveval tudi Adama Gnezdo Čerina, ki se bo prvič v karieri srečal z nogometnim superzvezdnikom, ki ga je občudoval že kot otrok.

"Proti njemu moraš biti stoodstotno osredotočen v vsakem trenutku. Zelo stresno je igrati proti njemu, saj je pravi stroj za gole," se Miha Blažič, 30-letni slovenski reprezentančni steber, ki se je lani po poškodbi Davida Brekala vrnil v udarno enajsterico in Kekovi četi pomagal do preboja na Euro 2024, spominja dvobojev proti Cristianu Ronaldu. Proti Portugalcu, ki je tako priljubljen, da nogometna javnost pozorno spremlja vsak njegov korak. Čeprav ima 39 let, je še vedno lačen lovorik in rekordov.

Cristiano Ronaldo je svetovni rekorder. Za Portugalsko je odigral 205 tekem in dosegel kar 128 zadetkov. Foto: Reuters

Prihodnji teden bo prvič gostoval v Ljubljani, Stožice bodo nabito polne, Portugalska pa bo s svojo zvezdniško zasedbo najtežji tekmec Kekovi četi v pripravljalnem obdobju za Euro 2024. "Seveda si želiš igrati proti takšnim igralcem, a to v osnovi ne spreminja veliko. Že igranje za slovensko reprezentanco je dovolj velik motiv sam po sebi. Se pa zavedaš kakovosti takšnega igralca. Proti takšnim si želiš igrati. A kar se mene tiče, ne bom imel kakšnega posebnega tretmaja za Ronalda," je na Brdu pri Kranju ob začetku nove reprezentančne akcije pojasnjeval izkušeni Primorec, ki v tej sezoni nastopa na Poljskem (Lech Poznan) in mu gre po vrnitvi na igrišča, nedavno je imel težave z zdravjem, zelo dobro.

Po štirih letih se bo Primorec znova na igrišču srečal s portugalskim superzvezdnikom. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ko je bil star pet let, je Ronaldo že izgubil finale na Euru

Tako je Cristiano Ronaldo točil solze pred 20 leti po izgubljenem finalu na Euru proti Grčiji (0:1). Foto: Reuters Magnet prisotnosti Ronalda bo prihodnji teden začaral Ljubljano. Stadion v Stožicah bo premajhen za vse, ki bi želeli prisostvovati nogometnemu spektaklu med Slovenijo in Portugalsko. Adam Gnezda Čerin, ki si je z Blažičem pred leti delil slačilnico domžalskega kluba, komaj čaka na torek, ko bo prvič zaigral proti Ronaldu. Čeprav sam v debati o tem, kdo je boljši nogometaš, Ronaldo ali Messi, bolj prisega na znanje in genialnost Argentinca, še vedno zelo spoštuje Portugalca. Uvršča ga med največje nogometne zvezdnike vseh časov.

"Veselimo se, da ga bomo srečali na igrišču. Zaigrati proti njemu je poseben občutek. To je igralec, ki smo ga spremljali v otroštvu po televiziji in je zaznamoval dober del našega življenja. So pa poleg njega še ostali igralci, ki so vsaj tako kakovostni in pomembni za ekipo kot on sam," Adam komaj čaka na začetek torkove tekme. Ko je bil star pet let, je Ronaldo že točil solze na domačem Euru, ko je s Portugalsko izgubil finale.

V Panathinaikosu, ki še vztraja v boju za dvojno grško krono, nastopajo kar trije Kekovi izbranci. Foto: Reuters

In to, zanimivo, ravno proti Grčiji, deželi, ki jo Gnezda Čerin pozna odlično, saj podobno kot Andraž Šporar in Benjamin Verbič brani barve Panathinaikosa. "Privilegij je, da se lahko na nogometnem igrišču srečaš s tako osebo. Se bo pa treba pripraviti na vse tekmece. Portugalska ima fantastične igralce. Čaka nas prijateljska tekma, a tekmujemo. Vsako tekmo hočemo zmagati, tako bo tudi tokrat."

V slovenskem taboru si tako želijo nadaljevati zmagoviti niz. Na odločilnem srečanju kvalifikacij za Euro 2024 so premagali Kazahstan, nato je B reprezentanca s pomočjo treh zdajšnjih reprezentantov (Elšnik, Karničnik in Vekić) ugnala ZDA, zdaj pa želi Kekova četa še upravičiti vlogo favorita proti Malti, nato pa pokvariti načrte še mogočni Portugalski! "Vse je v sklopu priprave na Euro, obe tekmi sta pomembni," opozarja Gnezda Čerin.

Slovenija se bo z Malto pomerila v četrtek, prihodnji torek pa sledi spektakel v Stožicah, dvoboj s Portugalsko.