Ni več dvoma, Cristiano Ronaldo prihaja v Ljubljano!

V Sloveniji je nastopilo že ogromno nogometnih zvezdnikov, večjega od Cristiana Ronalda, ki spada med najbolj priljubljene in najprepoznavnejše športnike planetarnega kova, pa še ni bilo. Kekova četa bo imela 26. marca opravka z eno najboljših nogometnih reprezentanc na svetu, katerih najboljši igralci so posejani po najboljših klubih na svetu. Njihova vrednost na nogometni tržnici je osupljivo visoka. Vsi skupaj so vredni skoraj milijardo evrov!

V Stožice prihaja tudi portugalski zvezdnik Manchester Uniteda Bruno Fernandes. Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo je razred zase s svojim božanskim statusom v Savdski Arabiji. Med njegovimi soigralci pa izstopajo zvezdniki aktualnega angleškega, evropskega in svetovnega prvaka Manchester Cityja Bernardo Silva, Ruben Dias in Matheus Nunes, Bruno Fernandes nastopa za Manchester United, Joao Palhinha za Fulham, trenutno poškodovani Diogo Jota, ki ga tako ne bo v Ljubljano, je pomemben člen Liverpoola, elitni portugalski nogometni orkester, vreden vsakršnega spoštovanja, sestavljajo še Goncalo Ramos in Vitinha (oba PSG), pa Joao Cancelo in Joao Felix (oba Barcelona) ter Raphael Guerreiro (Bayern).

Slovenski napadalci bodo imeli 26. marca opravka tudi z izkušenim, 41-letnim branilcem. V Ljubljano prihaja tudi legendarni Pepe. Foto: Reuters

Treba pa je prišteti še vodilne ase največjih portugalskih klubov – Benfice, Porta in Sportinga. Med njimi je tudi 41-letni Pepe, neuničljivi branilec in rekorder lige prvakov, ki se je v torek imenitno kosal z nevarnim napadom Arsenala. Vse to in še več torej premore Portugalska, ena največjih favoritinj za osvojitev evropske krone. Z največjimi lovorikami ima čudovite izkušnje, leta 2016 je osvojila Euro, tri leta pozneje pa še ligo narodov.

Debitanta na seznamu sta napadalec Porta Francisco Conceicao in napadalec Vitorie Jota Silva.