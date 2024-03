Dragan Stojković po stopinjah Matjaža Keka

Slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je nedavno podaljšal sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) do SP 2026, za podoben korak pa naj bi se odločil tudi njegov stanovski kolega iz Srbije Dragan Stojković, s katerim se bo Mariborčan pomeril 20. junija na evropskem prvenstvu v Münchnu. Legendarni Piksi vodi Srbijo od leta 2021. Prihodnji teden se bo pomeril z Rusijo in Ciprom.

Srbski mediji poročajo o tem, kako bo Dragan Stojković vodil srbsko nogometno reprezentanco tudi po koncu Eura 2024. Nekdanji zvezdnik jugoslovanskega in srbskega nogometa, čeprav na krovni zvezi še niso potrdili informacije, naj bi podobno kot Matjaž Kek podaljšal sodelovanje do SP 2026, ki bo čez dobri dve leti potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, na njem pa bo prvič v zgodovini največjega tekmovanja tekmovalo kar 48 ekip.

Dragan Stojković je s Srbijo leta 2022 gostoval v Ljubljani in remiziral z 2:2. Takrat je Slovenijo zaradi bolezni Matjaža Keka vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stojković, ki si je ogromno priljubljenost kot nogometaš in trener prislužil tudi na Japonskem, je star 59 let. Srbsko reprezentanco je prevzel leta 2021, se uvrstil na SP 2022 v Katarju, kjer pa je pustil bled vtis in končal tekmovanje že po skupinskem delu. Srbe je, čeprav je v skupini z Madžarsko, Črno goro, Litvo in Bolgarijo naletel na kar nekaj težav, popeljal tudi na Euro 2024. To je sploh prva uvrstitev Srbije na največje evropsko tekmovanje v času državne samostojnosti. Pred tem so najboljši srbski nogometaši podobno kot Slovenci nazadnje nastopili na Euru 2000, a še kot člani ZR Jugoslavije.

Srbija ima velike načrte na Euru v Nemčiji, kjer se bo pomerila z Anglijo, Dansko in Slovenijo. Stojković in Kek se 20. junija na sloviti Allianz Areni v Münchnu ne bosta pomerila prvič. Leta 2022 sta se srečala v ligi narodov. Srbi so takrat zmagali doma s 4:1, dvoboj v Ljubljani, na katerem je Slovenijo namesto obolelega Keka vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar, pa se je končal brez zmagovalca (2:2).

Srbija bo 21. marca kot prva evropska reprezentanca odigrala prijateljsko tekmo z izolirano Rusijo. Foto: Guliverimage

Srbska reprezentanca bo podobno kot Slovenija ta mesec odigrala dve prijateljski tekmi. Pot jo bo najprej vodila v Moskvo, kjer se 21. junija obeta zgodovinski trenutek za rusko reprezentanco, saj se bo prvič, odkar sta jo Fifa in Uefa zaradi vojaškega napada na Ukrajino suspendirali z njihovih tekmovanj, pomerila z evropsko reprezentanco. Pred tem se je Rusija na prijateljskih tekmah merila le s tekmeci iz Azije in Afrike (Kirgizistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Egipt, Katar, Kamerun, Kenija in Kuba). Srbe 25. marca čaka še gostovanje na Cipru.