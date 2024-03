V ponedeljek se je v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju čutila posebna energija. Slovenija se že dolgo ni pripravljala na dvoboj s tako zvenečimi imeni, kot jih premore Portugalska. Največ je bilo govora o Cristianu Ronaldu, katerega ime so s posebnim pričakovanjem izgovarjali tudi najmlajši navijači. Slovenski reprezentanti so jim pred treningom priredili posebno druženje, ki si ga bodo zapomnili za vse življenje. Manjkala sta le Jan Oblak in David Brekalo. Veselje zbranih je še olepšala novica, da bo portugalski superzvezdnik preskočil prvo tekmo s Švedsko in prišel v poštev za nastop le za tekmo v Ljubljani! Navdušenje vseh, ki so prišli do dragocene vstopnice za spektakel v Stožicah (26. marec), je tako popolno.

Ko je govora o reprezentančnih akcijah, na katerih izbrane vrste v nekaj dneh odigrajo več tekem, je zelo nehvaležno postavljati zaključke za poznejši dvoboj. Nikoli ne moreš z gotovostjo trditi, da bo nekdo zagotovo nared za poznejšo tekmo, saj je na tisti pred njo izpostavljen številnim nevarnostim in morebitnim oviram. Denimo zdravstvenim.

Zato je bil pri marsikaterem ljubitelju vrhunskega nogometnega spektakla, ki mu je uspel manjši podvig, saj je ob izjemnem zanimanju prišel do vstopnice za prijateljsko tekmo med Slovenijo in Portugalsko, upravičeno prisoten dvom. Bo 39-letni Cristiano Ronaldo nared za tekmo s Slovenijo? Že dolgo ni več med mlajšimi nastopajočimi, a njegov prispevek in pomembnost za svetovni nogomet, v zadnjih letih zlasti za Savdsko Arabijo, ostajata na tako visoki ravni, da si preprosto ne sme privoščiti, da bi karkoli prepustil naključju, Portugalci namreč pet dni pred srečanjem s Kekovo četo v Guimaraesu gostijo še Švedsko.

Dodaten počitek za Ronalda in sedmerico

V nedeljo je premagal Jana Oblaka v Madridu, prihodnji torek ga želi še v Ljubljani. To je Joao Felix, 24-letni napadalec Barcelone. Foto: Reuters No, če je kdo mislil, da bo treba zaradi tega na sanjski prizor, kako bo na prenovljeno zelenico v Stožicah naslednji torek stekel tudi CR7, še malce počakati, pa so iz Portugalske prispele zelo obetavne, naravnost fantastične novice. Portugalska nogometna zveza (FPF) je obvestila, da bo Ronaldo, podobna usoda je doletela še sedem njegovih soigralcev (Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha in João Félix), preskočil prvo tekmo s Skandinavci in se izbrani vrsti pridružili šele po njej, nato pa se pripravljal za srečanje v Ljubljani. Podobno kot še omenjeni soigralci, resnični zvezdniki svetovnega nogometa, med katerimi je denimo tudi junak nedeljskega derbija španskega prvenstva Joao Felix (Barcelona), ki je še drugič v tej sezoni spravil v slabo voljo Jana Oblaka, bodo prišli v poštev le za Ljubljano.

Tako je Ronaldo med Švedsko in Slovenijo izbral dvoboj proti izbrancem Matjaža Keka. Ni izbral Skandinavcev, ki jim je spodletelo v kvalifikacijah za Euro 2024, ampak obračun z izbrano vrsto, udeleženko letošnjega evropskega prvenstva, s katero se ni še nikdar pomeril. V njej sta za največja asa označena vratar Oblak, Ronaldo ga je v karieri že zelo dobro spoznal in mu na treh tekmah v dresu madridskega Reala dal celo hat-trick, kar je izmed vseh nogometašev na svetu, ki so tako napolnili mrežo Škofjeločanu, uspelo le njemu, ter mladi napadalec Benjamin Šeško.

Benjamin Šeško in Žan Vipotnik sta velika prijatelja. Foto: R. P.

Mladi 20-letnik, ki je v tej sezoni z Leipzigom v osmini finala lige prvakov namučil madridski Real, si je pred ponedeljkovim treningom na Brdu pri Kranju z veseljem vzel čas za najmlajše. Šeško je tesno vez z mladimi navijači spletel že v preteklosti, ko si vedno rad vzame dodaten čas za skupno fotografijo. To so poteze plemenitega duha, ki najmlajšim, razposajenim navijačem, pomenijo ogromno. Tudi zaradi tega priljubljenost Radečana, katerega zaščitni znak so že dolgo dobra volja, sproščenost in pozitivna samozavest, na sončni strani Alp in drugje še tako skokovito narašča. Podobno velja za njegovega prijatelja in stanovskega kolega, s katerim se najraje druži na reprezentančnih akcijah, Žana Vipotnika. Ta je bil na današnjem reprezentančnem zboru še toliko boljše volje, saj je danes dopolnil 22 let.

Druženje z najmlajšimi zadetek v polno

Na čudoviti nogometni objekt na Brdu pri Kranju je v spremstvu presrečnih staršev prišlo 70 otrok, ki so bili izžrebani v posebni akciji in se lahko družili z najboljšimi slovenskimi nogometaši. Ob odsotnosti Oblaka in povratnika Davida Brekala, edinega člana Kekove čete, ki si služi nogometni kruh na drugi strani velike luže in se še ni vrnil v domovino, so jih pozdravili vsi reprezentanti, nato pa je napočil čas za podpisovanje na najrazličnejša priložnostna obeležja in spominske fotografije. Z nasmeškom in posebnim zanosom na obrazu je sodeloval tudi selektor Matjaž Kek. Napočil je trenutek za najslajše mesece, ko se je Slovenija začela pripravljati na vrhunec, na turnir, s kakršnim ni imela opravka vse od leta 2010!

O njem sta ob začetku reprezentančnega zbora spregovorila tudi Adam Gnezda Čerin in Miha Blažič, ki komaj čakata atraktivno tekmo v Stožicah, hkrati pa opozarjata, da ne gre pozabiti niti prve marčevske tekme, gostovanja na Malti, ki bo tudi pomembno. Selektor Kek verjame, da bo podal nekaj dodatnih odgovorov na vprašanja, ki si jih postavlja ob pripravljanju na izzive na Euru 2024.

Slovenija ne gre v Nemčijo le nastopat, ampak ...

Adam Gnezda Čerin je lani prispeval zmagoviti zadetek za zmago na Severnem Irskem. Foto: Reuters "Komaj smo čakali, da se znova zberemo in strnemo misli o tem, kar nam je uspelo novembra. Res sem vesel, da smo spet skupaj," ni skrival dobre volje Gnezda Čerin in potrdil, da je ekipa tako povezana in združena, da se igralci med seboj obveščajo in slišijo skoraj vsakodnevno. So v stalni navezi, kar samo še utrjuje kolektivno zavest. Državni dres je vendarle nekaj več.

"Izpolnili smo cilj, uvrstili smo se na Euro, a se tukaj ne mislimo ustaviti. V Nemčijo gremo nekaj pokazit, ne samo nastopat,'' je dal 24-letni Idrijčan, strelec dragocenega zadetka v Belfastu, s katerim je Slovenijo popeljal do zgodovinske prve zmage na območju Velike Britanije, vedeti, da se Slovenija niti pod razno ne namerava v Nemčijo odpraviti z belo zastavo in tam proti Danski, Srbiji in Angliji zadovoljiti zgolj z drobtinicami.

Cristiano Ronaldo je bil v zadnjih kvalifikacijah najboljši strelec Portugalske. Foto: Reuters

O tem, kako visoko lahko računajo na Euru, pa bi lahko namignil razplet srečanja v Stožicah, ko se bodo merili s portugalski zvezdniki. In se učili od najboljših, kot je napovedal selektor Kek. Zdaj namreč ni dvoma, da obstaja zares ogromna verjetnost, DA bo na tej tekmi nastopil tudi "največji izmed največjih", Ronaldo!