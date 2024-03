Tako norega žreba lige prvakov pa že dolgo ne!

Liga prvakov, četrtfinalni pari: Arsenal (Ang) – Bayern München (Nem)

Atletico Madrid (Špa) – Borussia Dortmund (Nem)

Real Madrid (Špa) – Manchester City (Ang)

PSG (Fra) – Barcelona (Špa) Polfinalna para: PSG (Fra)/Barcelona (Špa) – Atletico Madrid (Špa)/Borussia Dortmund (Nem)*

Arsenal (Ang)/Bayern München (Nem) – Real Madrid (Špa)/Manchester City (Ang)



*Zmagovalec tega obračuna bo uradni gostitelj na finalnem dvoboju v Londonu,

Med najboljših osem so se uvrstili klubski nogometni velikani iz najmočnejših lig v Evropi. Izjema je le Italija, ki je v osmini finala ostala brez Interja, Lazia in Napolija. Najbližje napredovanju v četrtfinale je bil Inter, sicer lanskoletni finalist, a je po izvajanju 11-metrovk izpadel proti madridskemu Atleticu. Največji junak Simeonejeve čete pri sredini zmagi je bil Jan Oblak, ki je ubranil dva strela z bele točke.

Škofjeločan je edini Slovenec, ki se v tej sezoni še poteguje za največji nogometni naslov, kar ga premore Evropa. Ples kroglic mu je v četrtfinalu nameril Borussio Dortmund, nemškega velikana, ki si je napredovanje priigral isti večer kot Atletico. Rumeno-črni so izločili PSV Eindhoven (2:0 in 1:1), v primerjavi z Atleticom, ki je že trikrat izgubil v sklepnem dejanju najmočnejšega evropskega tekmovanja, pa se že lahko pohvalijo z evropskim naslovom.

Naslov evropskega prvaka brani Manchester City. V četrtfinalu ga čaka Real Madrid, ki je v osmini finala izločil Šeškov in Kamplov RB Leipzig. Foto: Reuters

Žreb je v četrtfinalu združil rekorderja tekmovanja, 14-kratnega evropskega prvaka Real Madrid, ki je bil v osmini finala usoden za RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla (1:1 in 1:0), ter branilca naslova Manchester City. Varovance Josepa Guardiole tako čaka spopad z zelo zahtevnim tekmecem, ki se mu v Španiji nasmiha naslov državnega prvaka. City na Otoku čaka težje delo, saj sta to sezono imenitna tudi Liverpool in Arsenal.

Obeta se spektakularni spopad, v katerem se bodo predstavili številni zvezdniki, tako mladi kot tudi starejši, v središču zanimanja pa bo obračun najbolj vročih posameznikov, Angleža Juda Bellinghama in Norvežana Erlinga Haalanda. Real in City sta se v zadnjih dveh sezonah srečala v polfinalu lige prvakov, tisti, ki je napredoval (Real leta 2022 in City leta 2023), pa je pozneje osvojil naslov evropskega prvaka.

Kylian Mbappe, ki bo po koncu sezone zapustil Pariz, se želi od pariškega kluba posloviti z evropskim naslovom. Foto: Reuters

Med tremi četrtfinalisti, ki še niso osvojili evropskega naslova (Arsenal, Atletico in PSG), izstopa bogati francoski klub, saj ima v tej sezoni še zadnjo priložnost, da se povzpne na nogometni Olimp s pomočjo enega najboljših nogometašev na svetu, francoskim asom Kylianom Mbappejem. Njegov trener Luis Enrique bo na poti do tako želenega prvega evropskega naslova, dolgoletne želje katarskih mogotcev, ki polnijo blagajno pariškega kluba, primoran izločili klub, ki ga nosi globoko v srcu. To je Barcelona, s katero je leta 2015 osvojil ligo prvakov! Takrat je bil njegov varovanec tudi Xavi Hernandez, ki se je pozneje preselil v Katar, zdaj pa se dokazuje kot trener Barcelone. A le do konca sezone, nato pa bo zapustil vroči stolček v Kataloniji. Navijače Barcelone je spravila v dobro voljo imenitna predstava na povratni tekmi osmine finala z Napolijem. PSG ponuja resnični izpit, kaj resnično zmore pomlajena Xavijeva zasedba.

Arsenal se je uvrstil v četrtfinale lige prvakov prvič po letu 2010. Foto: Reuters

Topničarje iz Londona čakata obračuna z Bayernom iz Münchna, ki ima opravka z nevsakdanjo sezono, saj mu grozi, da bo po dobrem desetletju zaporednih osvajanj nemške bundeslige ostal brez domače krone. Za vodilnim Bayerjem zaostaja kar deset točk, po koncu sezone bo trenerski položaj zapustil Thomas Tuchel, Bavarci pa bodo ponesrečeno sezono reševali v Evropi, kjer jih v četrtfinalu čaka Arsenal. Med najboljših osem v ligi prvakov se je uvrstil prvič po letu 2010, v primerjavi z Bayernom pa ni še nikoli osvojil evropskega naslova.

ANKETA Katerega četrtfinalnega para se najbolj veselite? Arsenal (Ang) - Bayern München (Nem) + 10,32 % 16 glasov

Atletico Madrid (Špa) - Borussia Dortmund (Nem) + 14,84 % 23 glasov

Real Madrid (Špa) - Manchester City (Ang) + 60,65 % 94 glasov

PSG (Fra) - Barcelona (Špa) + 14,19 % 22 glasov Oddanih 155 glasov

Četrtfinalne tekme bodo odigrali 9., 10., 16., in 17. aprila, polfinalne pa 30. aprila ter 1., 7. in 8. maja. Finale bo 1. junija na Wembleyju v Londonu.

Kdo se bo 1. junija na kultnem londonskem stadionu Wembley potegoval za evropski naslov? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko