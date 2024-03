Oblak rešuje slovensko čast

Liga prvakov, osmina finala (povratni tekmi):

Sreda, 13. marec:

Trenutek resnice danes čaka Jana Oblaka, ki bo z Atleticom proti Interju reševal sezono in tudi slovensko čast v ligi prvakov. Zasedba Diega Simeoneja je v španskem prvenstvu trenutno šele na četrtem mestu s kar 14 točkami zaostanka, ob tem pa se je že končala tudi pot Atletov v pokalnem tekmovanju, tako da si zdaj močno želijo nadaljevanja v Evropi, kjer pa jim nasproti stoji velik izziv. Inter je v tej sezoni v izjemni formi, v italijanskem prvenstvu je na 28 tekmah zmagal kar 24-krat in ima pred prvim zasledovalcem in mestnim tekmecem Milanom že 16 točk prednosti.

A pred obračunom na stadionu Wanda Metrpolitano ni še nič odločenega, saj je italijanski nasprotnik na San Siru zmagal le z zadetkom prednosti. Oblak je proti italijanskemu velikanu zbral štiri obrambe in ohranil mrežo nedotaknjeno vse do 79. minute srečanja, ko ga je premagal Marko Arnautović. "Rezultat ni dober, nikoli ni dobro, ko izgubiš. V obrambnem delu smo bili razen tiste napake, po kateri smo prejeli gol, v dobrem položaju. Tekmo so odločile malenkosti, v Madridu moramo igrati boljše, če bomo želeli napredovati. Zagotovo nas čaka drugačna tekma, težko bo za obe ekipi," je po porazu dejal Oblak, ki bo znova na veliki preizkušnji.

Inter je bil na prvi tekmi boljši z 1:0. Foto: Reuters

Da bo naloga vse prej kot lahka, se zaveda tudi Simeone. "Čaka nas srečanje z eno najboljših ekip v Evropi. A verjamem v svoje igralce in ekipo, da nas čaka dobra tekma. Potrebna bo velika stopnja koncentracije in komur bo to uspelo, bo zmagal," je dejal trener Atletica. "Večeri v ligi prvakov so nekaj posebnega in želimo nadaljevati to dogodivščino. Imamo majhno prednost s prve tekme, a to moramo zdaj pozabiti. Atletico je že na San Siru občasno pokazal, česa je sposoben, v Madridu nam bo zagotovo še težje," pa je pred obračunom povedal trener Interja Simone Inzaghi.

Atletico upa na izdatno pomoč navijačev. Foto: Reuters

Atletico bo skušal unovčiti prednost domačega terena, na katerem je v španskem prvenstvu v tej sezoni zmagal trinajstkrat in enkrat remiziral, skupno je na zadnjih 32 tekmah na domačem stadionu izgubil le enkrat, a v zadnjem času ne blesti, saj je dobil le dve izmed zadnjih devetih tekem v vseh tekmovanjih, v tem nizu pa kar petkrat ni zadel, kar bo v boju in želji za napredovanje zdaj nujno potrebno. Španska zasedba je z uvrstitvijo v osmino finala že naredila korak dlje od lanske sezone, ko se je od elitnega evropskega tekmovanja poslovila že po skupinskem delu, a si zdaj želi še naprej, do svojega tretjega četrtfinala v zadnjih petih sezonah. Inter na zadnjih desetih tekmah na gostovanjih v Španiji ni zmagal.

Simeone, ki je v času igralske kariere nastopal za Inter, ne bo mogel računati na Cesarja Azpilicueto, Thomasa Lemarja in Vitola, v taboru Atletica pa upajo, da bi ekipi lahko pomagala Antoine Griezmann in Jose Gimenez. Pri Interju bo manjkal strelec zadetka s prve tekme Arnatović, ob tem ima težave tudi Carlos Augusto, že od prej sta poškodovana Juan Cuadrado in Stefano Sensi.

Verjetni začetni postavi: Atletico Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Depay Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez

Pestro še v Dortmundu

Na drugi tekmi večera se bosta v Dortmundu pomerila domača Borussia in nizozemski PSV, ki sta se na prvi tekmi razšla z 1:1. Na tekmi v Eindhovnu je po prvem polčasu bolje kazalo gostom iz Dortmunda. V 24. minuti je Borussio v vodstvo z 1:0 popeljal Nizozemec Donyell Malen, nekdanji napadalec PSV. Drugi polčas je prinesel izenačenje. V 56. minuti je z bele točke zadel Luuk de Jong in postavil končni rezultat.

Borussia Dortmund bo gostila PSV. Foto: Guliverimage

V tej sezoni je PSV izgubil le dvakrat v vseh tekmovanjih, sicer pa je nepremagljiv. Eden izmed treh nizozemskih klubov, ki se lahko pohvalijo z evropskim naslovom, se je uvrstil med 16 najboljših v ligi prvakov prvič po letu 2016, zdaj pa ostal neporažen še proti rumeno-črnim iz Nemčije. PSV ni uspelo zmagati na nobenem od svojih prejšnjih 16 gostovanj v Nemčiji v vseh tekmovanjih, izgubil je na trinajstih tekmah, medtem ko je nazadnje zmagal v Nemčiji proti Eintracht Braunschweigu decembra 1977. Težko delo čaka tudi Borussio Dortmund, ki je le enkrat v zadnjih šestih letih napredovala do četrtfinala, vendar je BVB napredoval v zadnjih petih primerih, ko se je izognil porazu na prvi tekmi izločilnih bojev v gosteh. Kako bo tokrat?

Verjetni začetni postavi: Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Füllkrug PSV: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez

V četrtfinalu so že Bayern, ki je s skupnim izidom 3:1 izločil Lazio, PSG, ki je s 4:1 odpravil Real Sociedad, Real Madrid, ki je z 2:1 končal pot Leipziga Kevina Kampla in Benjamina Šeška, ter branilec naslova Manchester City, ki je s 6:2 izločil Köbenhavn. V torek so si četrtfinale priigrali še nogometaši Barcelone in Arsenala. Katalonci so doma s 3:1 premagali Napoli in napredovali s skupnim izidom 4:2, Londončani pa so napredovali šele po izvajanju enajstmetrovk s 5:2.

Žreb četrtfinalnih parov bo v petek, 15. marca. Četrtfinalni obračuni bodo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

