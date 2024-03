Evropa, pozor! Mladi slovenski as še ni rekel zadnje.

Danes bosta znana še dva četrtfinalista lige prvakov. Na zelo dobri poti, da se med najboljših osem pridružita Bayernu in PSG, sta evropski prvak Manchester City in rekorder lige prvakov Real Madrid. Izbranci Josepa Guardiole bodo na Etihadu gostili največje presenečenje evropske sezone Köbenhavn (3:1), beli baletniki pa bodo skušali ohraniti prednost (1:0) proti rdečim bikom iz Nemčije, za katere nastopata tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Mladi slovenski napadalec bo zvečer uresničil otroške sanje, saj si je že od nekdaj želel nastopiti na kultnem stadionu Santiago Bernabeu. Iz tabora nemškega kluba prihajajo optimistične napovedi. Leipzig želi vrniti Realu za nesrečen poraz v Nemčiji.

Liga prvakov, osmina finala (povratni tekmi):

Sreda, 6. marec:

Danes bo himna lige prvakov odmevala v Madridu in Manchestru. Real Madrid gradi moštvo, s katerim želi ohraniti primat v evropskem nogometu. Že tako se lahko pohvali z največjim številom evropskih naslovov (14) in je rekorder najbolj cenjenega tekmovanja, po tem, ko mu gre z vedno bolj pomlajeno ekipo odlično tudi v španskem prvenstvu in se mu nasmiha naslov državnega prvaka, po koncu sezone pa bi se lahko okrepil še z enim najboljših nogometašev na svetu, Francozom Kylianom Mbappejem, pa bi lahko dominanca belih baletnikov trajala še dolgo.

To si je želel že od mladih let

Jude Bellingham je v tej sezoni najbolj vroči nogometaš Reala. Foto: Reuters Zgodbo o uspehu in veličini kluba dopolnjuje še prenova kultnega stadiona Santiago Bernabeu, ki bo kmalu popolnoma zaživel v novi, še udobnejši "vesoljski" obliki. Real, sicer pod vodstvom predsednika Florentina Pereza že dolgo najglasnejši upornik in borec za ustanovitev elitne superlige, ki ni pogodu večini nogometne Evrope, zlasti pa Evropski nogometni zvezi (Uefa), noče ničesar prepustiti naključju. Mlademu zvezdniškemu valu se bo tako, če se bodo uresničile napovedi, pridružil še Mbappe.

Skupaj z Angležem Judom Bellinghamom, ki zaradi poškodbe ni zaigral na prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Leipzigu, Brazilcema Viniciusom Jr. in Rodrygom, Francozoma Auerelienom Tchouamenijem in Eduardom Camavingo bi lahko predstavljal dolgoletno moč Reala. Španski velikan ogromno stavi na mladost, to pa velja tudi za Leipzig.

Nogometaši Leipziga so v torek opravili uradni trening na stadionu v Madridu. Foto: Guliverimage

Rdeči biki že dalj časa veljajo za enega najbolj prijetnih okolij za razvoj mladih igralcev. To na svoji koži izkuša tudi Benjamin Šeško, šele 20-letni slovenski napadalec, ki ga danes čaka vrhunec kariere. "V karieri verjetno ni večje tekme, kot gostovati na stadionu Santiago Bernabeu," pravi, ko bo danes uresničil otroške sanje in gostoval pri klubu, katerega dres bi z veseljem oblekel v nadaljevanju kariere. Če bi se seveda ponudila priložnost. Za Zasavca se zanima vedno več evropskih velikanov, danes pa bo imel novo priložnost, da s pomočjo soigralcev proti enemu največjih favoritov za evropski naslov pokaže, kaj zna. Na prvi tekmi v Leipzigu pred tremi tedni, kjer je v izdihljajih srečanja zaigral tudi Kevin Kampl, si je priigral kar nekaj zrelih priložnosti in dosegel tudi zadetek, ki pa so ga nato razveljavili.

Verjetni začetni postavi: Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham/Brahim Díaz; Vinícius Júnior, Rodrygo

RB Leipzig: Gulácsi; Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Openda, Šeško

Ancelotti ostaja previden: Dvoboj še ni odločen

Carlo Ancelotti je pred tremi tedni premagal Marca Roseja. Kako bo danes? Foto: Guliverimage Leipzig bo moral, če bo želel resneje ogroziti vodilno ekipo la lige, danes nujno zatresti mrežo gostiteljev. Zaradi kazni kartonov ne bo mogel računati na branilca Mohameda Simakana, visoka zmaga v Bochumu (4:1) pa je prišla še kako prav. Leipzig si je pred odhodom v Španijo utrdil samozavest.

"Prepričani smo, da lahko presenetimo Real. Če ne bi bili prepričani o tem, bi lahko kar ostali doma. Potrebujemo pomoč sreče. Moramo pa jo tudi izzvati. Na prvi tekmi smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z Realom. Zdaj želimo to pokazati še enkrat," sporoča trener Marco Rose, pred katerim je največji evropski izziv, odkar vodi Leipzig. Na to, da še zdaleč ni vse odločeno, opozarja njegov izkušeni stanovski kolega Carlo Ancelotti. "Morali bomo pokazati vse, kar znamo. Ta dvoboj še ni odločen. Prepričan sem, da bomo zaigrali še bolje kot na prvi tekmi. Leipzig je zelo nevaren tekmec, zlasti v protinapadih," se trener Reala zaveda, da bi lahko Leipzig njegovi obrambi, ki še nekaj časa ne bo mogla računati na poškodovane zvezdnike, kot so Thibaut Courtois, Eder Militao in David Alaba, znova povzročal ogromno težav. Na tekmi v Leipzigu je bele baletnike reševal ukrajinski vratar Andrij Lunin. Ancelotti je po zmagi priznal, da je bila to njegova najboljša predstava med vratnicami Reala.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 6 – Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappe (PSG)

5 – Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico),

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Ko sta se nazadnje pomerila v Manchestru, je počila petarda

Josep Guardiola v tej sezoni brani evropski naslov. Foto: Reuters Na Etihadu, ki v ligi prvakov nosi uradno ime brez sponzorja stadion City of Manchester, se bosta zvečer spopadla Manchester City in Köbenhavn. Angleški velikan bo branil prednost s 3:1, ki si jo je pred tremi tedni priigral na Danskem. Z enakim rezultatom je pred kratkim v mestnem derbiju premagal Manchester United. Na dvoboju je blestel dvakratni strelec Phil Foden, zadel pa je tudi kralj strelcev na Otoku Erling Haaland. "Köbenhavn je dobro organizirana in čvrsta ekipa. Vemo, kaj so naredili Unitedu in Galatasarayu v skupinskem delu. Moramo jih spoštovati in se zavedati, da je danes vse mogoče," Josep Guardiola kljub veliki prednosti v povratni dvoboj ne vstopa nič kaj evforično.

Trener Köbenhavna Jacob Neestrup se zaveda zahtevnosti srečanja. "Zaostajajo proti najboljši ekipi na svetu, to je skoraj nemogoč izziv. A vseeno se ne predajamo," želi pomagati Köbenhavnu še do boljšega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih, s pomočjo katerega bi se danski prvak še približal igranju v ligi prvakov, ki bo v prihodnji sezoni zaživela v novem tekmovalnem formatu.

Phil Foden in Erling Haaland sta v nedeljo City popeljala do sladke zmage v mestnem obračunu proti Unitedu. Foto: Reuters

Ko sta se tekmeca nazadnje pomerila v Manchestru jeseni 2022, je City zlahka napolnil mrežo Köbenhavna. Doma je zmagal s 5:0, Erling Haaland pa je zadel dvakrat. To je bila sezona, v kateri je šel do konca in postal evropski prvak. Zdaj želi ubraniti naslov. Zadnji, ki mu je to uspelo v Evropi, je bil madridski Real.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 5. marec:

Sreda, 6. marec:

Torek, 12. marec:

Sreda, 13. marec:

