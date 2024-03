Nemci jezni na sodnika: To je škandal. Zakaj Vinicius ni prejel rdečega kartona?

Nogometaši madridskega Reala so se po hudem trpljenju, RB Leipzig jih je na povratni tekmi osmine finala lige prvakov nadigral, a zadel le enkrat (1:1), le prebili med najboljših osem v Evropi. Gostje so prepričani, da bi se lahko tekma končala drugače, če bi sodnik Daniele Massa v 54. minuti izključil Brazilca Viniciusa. Napadalec Reala je takrat kapetana Leipziga Willija Orbana nešportno prijel za vrat in ga odrinil, a jo odnesel le z rumenim kartonom. Nemci so prepričani, da bi se sodnik odločil drugače, če bi enako storil kdo izmed rdečih bikov.

V torek je bilo na prenovljenem stadionu Santiago Bernabeu napeto do zadnje sekunde. Real se je težje od pričakovanega prebil v četrtfinale, RB Leipzig, za katerega sta zaigrala oba slovenska nogometaša, Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je na zelenici pokazal bistveno več in si tudi priigral večje število priložnosti.

Slaba tolažba Leipziga, Olmu zmanjkalo le nekaj centimetrov

Dani Olmo je v sodnikovem podaljšku zadel prečko. Foto: Reuters "Agonija Reala," je zapisal španski športni dnevnik Marca. V Španiji priznavajo, da so bili beli baletniki slabši tekmec, hkrati pa so imeli še pomoč – ne le sreče. Španski reprezentant v dresu Leizpiga Dani Olmo je na primer v sodnikovem podaljšku s prefinjenim lobom zatresel prečko, tako da je goste le nekaj centimetrov delilo od vodstva z 2:1, s katerim bi izsilili podaljšek. Na roko pa jim je šel tudi sodniški kriterij. Ta naj bi bil po mnenju RB Leipziga naklonjen Realu, kar je po koncu dvoboja še dodatno razburilo rdeče bike.

Real je na srečanju zelo trpel, a žoga po strelih nogometašev Leipziga ni in ni hotela v mrežo. Pohvale, ki so jih prejemali po koncu dvoboja, so bile le slaba tolažba. Če bi takšne predstave nizali tudi v nemškem prvenstvu, bi bili zagotovo uvrščeni višje, tako pa so evropsko pot v tej sezoni sklenili z odlično predstavo na enem najbolj kultnih nogometnih objektov, na katerem so nadigrali 14-kratnega evropskega rekorderja, a jim tudi to ni pomagalo do senzacionalne uvrstitve v četrtfinale.

Benjaminu Šešku se je uresničila otroška želja. Zaigral je na stadionu Santiago Bernabeu, ki pa ga je zapuščal slabe volje. Foto: Reuters

Real je zelo trpel, a žoga po strelih nogometašev Leipziga ni in ni hotela v mrežo. Občinstvo v Madridu je bilo tako nezadovoljno, da je po prvem polčasu svojim ljubljencem namenilo žvižge. Niso pokazali veliko, v prvem delu niso niti enkrat streljali v okvir vrat Leipziga, gostje pa so zaradi Benjamina Šeška (ni zadel po nedovoljenem položaju) in Loisa Opende, ki je zapravil dve lepi priložnosti, večkrat nevarno zapretili.

Orban: Sodniki nimajo poguma, da bi izključili takšne igralce

Ko pa se je začel drugi polčas, se je v 54. minuti pri rezultatu 0:0 zgodilo nekaj, kar je v taboru Nemcev sprožilo ogromno negodovanja in jeze. Kaj se je zgodilo? Vinicius Jr., brazilski napadalec in eden največjih zvezdnikov Reala, je v dvoboju z branilcem Leipziga Willijem Orbanom, ki ga je tesno pokrival, izgubil živce. Najprej ga je grobo porinil v hrbet. Ko je madžarski reprezentant, sicer rojen v Nemčiji, vstal in se pritoževal nad dejanjem Brazilca, pa ga je Vinicius z obema rokama prijel za vrat, nato pa še močno odrinil.

🚨 ¡POLÉMICA en el BERNABÉU!



💣 VINICIUS empuja a ORBAN con un golpe en el CUELLO y recibió la AMARILLA...



🟥 ¿Es ROJA? pic.twitter.com/a0Tc4mHo4u — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 6, 2024

Sodnik Daniele Massa mu je na začudenje gostov pokazal le rumeni karton. Nogometaši Leipziga niso skrivali nezadovoljstva, bili so prepričani, da bi si vročekrvni in nepredvidljivi Brazilec zaslužil izključitev. A tega niso dočakali. Vinicius, v nogometnih krogih poznan tudi z vzdevkom Vini, je ostal na igrišču in v 65. minuti po mojstrski akciji, Jude Bellingham ga je po protinapadu zaposlil z imenitno podajo, Real popeljal v vodstvo z 1:0.

Brazilec je kmalu po tem, ko je prejel rumeni karton, popeljal Real v vodstvo. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je le nekaj minut pozneje Leipzig izenačil, strelec zadetka pa je bil ravno kapetan Leipziga Orban, ravno tisti, nad katerim se je v 54. minuti fizično znesel Vinicius, a za to prejel le rumeno opozorilo. "Če bi kdo izmed nas prijel igralca Reala za vrat, bi bil stoodstotno izključen," je prepričan Benjamin Henrichs, branilec Leipziga, ki meni, da je bil sodnik v tem primeru zelo naklonjen gostiteljem. "Sodniki nimajo dovolj poguma, da bi izključili takšne igralce. Za vrat me je zagrabil z obema rokama. To je nespoštljivo," je za Sky Sports dodal Orban. Nemški Bild je vse skupaj povzel z besedami: "Škandalozno dejanje Vinija. Najprej nasilen napad, nato še zadetek."

Nogometaše Leipziga je v Madridu spremljalo 4.250 navijačev:

Rdeči biki so se čudili tudi na družbenih omrežjih

Klub RB Leipzig se je prek družbenih omrežij spraševal, kaj vse bi moral še Vinicius narediti, da bi si prislužil rdeči karton. Tako se je kontroverzno končala tudi druga tekma osmine finala lige prvakov med Leipzigom in Realom. "Zanimivo," so pripomnili in dodali nasmešek, ko so se čudili, zakaj je Vinicius za takšno potezo prejel le rumeni karton.

Vinicius Junior packt Willi #Orban unsportlich mit beiden Händen an den Hals.



Der Unparteiische bestraft das lediglich mit Gelb ... 🟨



Interessant :)



⏱️ 54. Min.

⚪⚪ 0:0 🔴⚪#RMARBL #UCL — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 6, 2024

Na prvi, tudi na tej si je klub iz Saške ustvaril več priložnosti, največ jih je takrat zapravil slovenski napadalec Benjamin Šeško, je ogromno prahu dvignil razveljavljen zadetek 20-letnega Slovenca.

Carlo Ancelotti si je lahko po zadnjem sodnikovem pisku močno oddahnil. Foto: Reuters

"Nismo odigrali dobro. Leipzig je bil zelo kakovosten. V Madridu ni imel ničesar izgubiti, mi pa smo v tekmo vstopili z zavoro. Trpeli smo, a smo si na koncu priigrali tisto, kar je najpomembneje, vstop v četrtfinale," je bil iskren trener Reala Carlo Ancelotti. O tem, kdo je bil boljši tekmec, priča tudi razmerje strelov na gol. Leipzig je bil veliko nevarnejši (21:12), v izdihljajih srečanja pa ga je po prečki Olma le nekaj centimetrov delilo od podaljška. Real se je vendarle rešil, tako da se slavnostni dan, v Madridu so v torek proslavljali 122. rojstni dan kraljevega kluba, vendarle ni končal s tragičnim izpadom.