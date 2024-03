Bo moral trener Reala za zapahe?

Špansko tožilstvo je danes zahtevalo štiri leta in devet mesecev zaporne kazni za trenerja španskega nogometnega kluba Reala Madrida Carla Ancelottija. Ta davčnemu uradu domnevno ni prijavil dohodkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Državno tožilstvo v Madridu je 64-letnega Italijana v izjavi obtožilo, da je špansko državno blagajno v letih 2014 in 2015 prikrajšal za več kot milijon evrov zaslužka, ker ni prijavil svojih dohodkov od osebnostnih pravic.

Ancelotti je plačal davek na plačo, ki mu jo je izplačal Real Madrid, davčnemu organu pa ni prijavil dohodkov marketinških in sponzorskih pogodb. Davčna uprava meni, da bi ji moral leta 2014 plačati 386.361 evrov, leto kasneje pa 675.718 evrov, dodaja hrvaška tiskovna agencija Hina, ki povzema špansko agencijo Efe.

Tožilstvo pravi, da je italijanski strateg svoje osebnostne pravice do podobe prenesel na neimenovana podjetja, od katerih je prejel denarno nadomestilo, kar je kaznivo dejanje.

Špansko sodišče je julija odredilo, da bo Ancelottiju zaradi afere sodilo, vendar datuma še niso določili.

Ancelotti, ki ga danes v ligi prvakov čaka tekma z Leipzigom Benjamina Šeška in Kevina Kampla, primera še ni komentiral. Foto: Reuters

Ne Ancelotti, ki ga danes v ligi prvakov čaka tekma z Leipzigom Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ne Real Madrid primera še nista komentirala, dodaja Hina.

Italijan je sicer vodenje madridskega velikana prvič prevzel leta 2013, preden je maja 2015 odšel v münchenski Bayern. Kasneje je vodil še Napoli in Everton ter se leta 2021 vrnil v Madrid. Decembra je s kraljevim klubom podaljšal pogodbo do junija 2026.

Gre za sicer enega najuspešnejših trenerjev v zgodovini, elitno ligo prvakov je osvojil štirikrat (po dvakrat z Milanom in Realom Madridom). Državne naslove pa je osvajal z Realom in Milanom ter s Chelseajem v Angliji, Bayernom v Nemčiji in PSG v Franciji.

