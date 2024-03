Kaos v Španiji: "Gre za incident brez primere"

"Sodniška odločitev brez primere Gila Manzana je Real Madridu preprečila, da bi premagal Valencio na Mestalli," so v uradnem poročilu tekme na svoji uradni strani zapisali pri Real Madridu. Igrala se je osma minuta sodniškega dodatka, ko je Brahim Diaz žogo z desne poslal na vrh vratnice Valencie. Jude Bellingham je bil najvišji v skoku in z glavo poslal žogo, ki je sekundo kasneje pristala v mreži ob desni vratnici. Nekateri igralci Valencie so se prijeli za glavo, a je glavni sodnik Manzano odpisal konec tekme, ko je bila podaja še v zraku, zatem pa jasno pokazal, da gol angleškega zvezdnika ne bo veljal in zaključil tekmo pri rezultatu 2:2.

Zaključek tekme:

Pri Realu se po odločitvi glavnega sodnika niso mogli nikakor pomiriti, zaradi razburjanja je bil izključen tudi Bellingham. Po srečanju so nogometaši in vodstvo kraljevega kluba v en glas poudarjali, da so bili pri Valencii oškodovani. "Gre za incident brez primere in ni več kaj dodati. Mislim, da je glavni sodnik naredil napako. Po odbiti žogi smo imeli posest. To se mi še nikoli ni zgodilo in res nimam kaj reči. Bellinghamov rdeči karton nas je razjezil, ker ni rekel ničesar žaljivega. To je bila frustracija. Rekel je zgolj, 'to bi moral biti prekleti gol', in to je resnica. Če bi sodnik zapiskal, ko je vratar Valencie izbil žogo, bi bilo prav, a je dovolil nadaljevanje igre in mi smo imeli posest. Mislim, da je naredil napako," je po osvojeni točki dejal glavni trener Reala Carlo Ancelotti.

Jude Bellingham je prejel rdeči karton. Foto: Reuters

Svoje mnenje sta na socialnih omrežjih sporočila tudi strelec dveh zadetkov Vinicus Junior, ki je v odziv na tekmo sarkastično uporabil le emotikon, ki se joče od smeha, medtem ko je Aurelien Tchouameni zapisal, da je vse skupaj sramotno. Svoje so dogajanju pridali tudi španski mediji. Ti v opisu tekme navajajo, da je sodnik naredil "zmešnjavo", zaključek tekme pa se je spremenil v "rudnik teorij zarote". "Uničil je dobro tekmo," piše Marca, katere naslovnica se glasi "Škandal na Mestalli". "Škandal" pa krasi naslove tudi na naslovnici Sporta.

Tekma z Valencio sicer zdaleč ni prva v letošnjem španskem prvenstvu, po kateri so se v prvem planu po tekmi znašli sodniki. Med drugim je močno odmevala tekma 21. kroga med Realom in Almerio, ki jo je beli balet dobil s 3:2, a po seriji spornih odločitev.

Real ima sicer zdaj na vrhu la lige z odigrano tekmo več sedem točko prednosti pred Girono in še dve več pred Barcelono. Girona bo danes gostovala pri Mallorci, blaugrana pa zvečer na derbiju čaka zahtevno delo pri Athletic Bilbauu, ki je med tednom iz pokala suvereno izločil Atletico Madrid Jana Oblaka.

