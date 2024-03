Inter ob pomoči Napolija pobegnil na velikanskih +15

V sklepnem dejanju 27. kroga italijanskega prvenstva je vodilni Inter na San Siru z 2:1 ugnal Genoo in z novim uspehom prednost pred drugim Juventusom povišal že na ogromnih 15 točk. Klub iz Torina je namreč v tem krogu v nedeljo z 1:2 klonil proti prvaku Napoliju. Nogometaši Lazia, ki še vztrajajo v boju za evropsko krono in jih v torek čaka zahtevno gostovanje v Münchnu, so v uvodni tekmi pričakali AC Milan in izgubili z 0:1. ''Slovenski'' Udinese, kralj remijev na Apeninskem polotoku, je tudi s Salernitano igral neodločeno (1:1), kar je njegov že 15 remi.

Inter je na 27. tekmi v sezoni še 23. zmagal. Za vodstvo z 1:0 proti Genoi je v 30. minuti v polno meril Kristjan Asllani, osem minut kasneje pa je na 2:0 z bele pike povišal Alexis Sanchez. Edini zadetek za goste je v 54. minuti dosegel Johan Vasquez, Inter se je tako na koncu veselil zmage z 2:1.

V nedeljo sta se v derbiju kroga pomerila aktualni prvak Napoli in Juventus. Domači so zmagali z zadetkoma Kvaratskhelie in Raspadorija, Osimhen pa je v 88. minuti zapravil strel z enajstih metrov. Za Torinčane je zadel Chielsa. Juventus ostaja drugi na lestvici, a ima zdaj le še točko prednosti pred Milanom.

Napoli je ugnal Juventus. Foto: Reuters

Nadaljuje se izvrsten niz Bologne, ki je v nedeljo premagala še Atalanto (2:1). Po šesti zaporedni zmagi so na lestvici četrti.

Udinese se je v soboto s Sandijem Lovrićem, ki je igral celo tekmo, in brez Jake Bijola ter Davida Pejičića proti Salernitani znašel v zaostanku v deseti minuti po golu Louma Tchaoune, izenačil pa je ob koncu prvega polčasa prek Hassana Kamare. Kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid, čeprav so domači od 66. minute igrali brez izključenega Festyja Eboseleja.

Sandi Lovrić in soigralci so zabeležili še 15. remi. Foto: Guliverimage

Lazio je na petkovi večerni tekmi v 57. minuti ostal z igralcem manj na igrišču po drugem rumenem kartonu Luce Pellegrinija. AC Milan je številčno prednost unovčil v 88. minuti, ko je zadel Noah Okafor. Že v sodniškem dodatku sta pri Laziu neposredna rdeča kartona dobila še Adam Marušić in Matteo Guendouzi.

Italijansko prvenstvo, 27. krog:

Petek, 1. marec:

Sobota, 2. marec:

Nedelja, 3. marec:

Ponedeljek, 4. marec:

Lestvica: