Derbi na San Siru, ki bi lahko podal številne odgovore

Danes bosta v italijanskem prvenstvu na sporedu dve zaostali tekmi 21. kroga. V derbiju se bosta udarila vodilni Inter in Atalanta. Prvak Napoli, ki v tej sezoni ne najde prave forme, bo gostoval pri Sassuolu.

Inter je izjemno vstopil v koledarsko leto 2024 in bo proti Atalanti lovil svojo sedmo zaporedno zmago v serie A, kar ob prelomu leta ekipi iz Milana ni uspelo še nikoli. Nerazzurri so na derbijih z Atalanto zmagali na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih, brez poraza pa so na zadnjih desetih srečanjih. A spodbudno je v leto 2024 vstopila tudi nekdanja ekipa Josipa Iličića, ki je na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih še brez poraza. Ekipa iz Bergama se odpravlja na svoje drugo gostovanje na San Siro samo v treh dneh, potem ko je konec prejšnjega tedna remizirala v spopadu z Milanom.

Atalanto lahko skrbi predvsem forma v gosteh, saj so na 12 gostovanjih v serie A štirikrat zmagali, trikrat remizirali in petkrat končali brez točk. La Dei proti Interju ni uspelo zmagati na nobenem od zadnjih devetih ligaških srečanj na San Siru, vse od aprila 2013. Ekipi sicer na lestvici loči kar dvajset točk.

Inter bi z morebitno zmago prednost pred drugim Juventusom povišal na velikih dvanajst točk, Atalanta pa bi v primeru osvojenih treh točk skočila na četrto mesto pred Bologno.

Italijansko prvenstvo, zaostali tekmi:

Sreda, 28. februar:

Lestvica: