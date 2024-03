Derbi za Manchester spreobrnil Foden

Marcus Rashford je za vodstvo Manchestra Uniteda zabil že v osmi minuti. Foto: Reuters Potem ko je Manchester City z remijem proti Chelseaju prekinil niz enajstih zmag, je meščanom v premier ligi uspelo odgovoriti z zaporednima zmagama z 1:0 nad Brentfordom in Bournemouthom. Niz brez poraza v vseh tekmovanjih pa se je to nedeljo raztegnil na 19 tekem, saj so na mestnem derbiju Manchester United premagali s 3:1. Obenem so izenačili svoj klubski rekord v doseganju zadetkov na kar 55 domačih tekmah zapored. To je dosežek, ki so ga že dosegli med januarjem 2012 in januarjem 2014. Medtem je United že tretjič zapored izgubil na stadionu Etihad. Ekipi zdaj na lestvici loči že 18 točk. City je drugi, United pa šesti.

City je imel 73 odstotkov igralnega časa žogo v nogah, sprožil osem strelov v okvir vrat, osem strelov mimo ali čez vrata, še enajst strelov jim je tekmec blokiral, izvedel pa je tudi 15 udarcev s kota. Na drugi strani je United z edinim strelom, ki ga je sprožil v okvir vrat, zadel v polno, sprožil pa je šel en strel izven okvirja, blokiranega strela pa ni imel.

A kljub veliki premoči so se gostitelji mučili, da izničijo prednost gostov, ki jim ga je po protinapadu v osmi minuti zagotovil lep gol Marcusa Rashforda, ta je po podaji Bruna Fernandesa s strelom z 20 metrov poslal žogo pod prečko. City je imel fantastično priložnost, da še pred odhodom na odmor izenači, a je Erling Haaland zgrešil nemogoče. Toda kar domačim ni uspelo v prvem, jim je v drugem. Prišli so do preobrata, za katerega je najbolj zaslužen Phil Foden, ko je najprej v 56. minuti zatresel mrežo s strelom z roba kazenskega prostora, v 81. minuti pa še zaključil lepo akcijo, ki sta jo pred tem začela Kevin de Bruyne in Julian Alvarez. Končni izid je v sodniškem dodatku po podaji Rodrija postavil Haaland, ki je z 18 goli prvi strelec lige.

Phil Foden je za preobrat na mestnem derbiju v drugem polčasu zabil dva gola. Foto: Reuters

Liverpool trepetal do 99. minute Darwin Nuñez je globoko v sodnikovem dodatku vendarle rešil tri točke za Liverpool. Foto: Reuters

Nogometaši Liverpoola bodo tudi po 27. krogu vodilno moštvo angleške nogometne lige. Miren vikend so si zagotovili z zmago 1:0 na gostovanju v Nottinghamu, do katere so prišli šele v deveti minuti sodniškega dodatka, ko jih je odrešil gol Darwina Nuñeza, ki se je v ekipo vrnil po treh tekmah odmora zaradi poškodbe, v igro pa vstopil v drugem polčasu. Reds v igri kljub veliki terenski premoči niso imeli pravih idej, posledica tega je bila, da niso imeli niti priložnosti, domači so bili celo nevarnejši, dve lepi priložnosti je zapravil Anthony Elanga. A na koncu so vendarle izkoristili neodločnost domače obrambe in se veselili gola.

Ollie Watkins ima eno najboljših sezon v karieri. Zabil je že 16 golov. Foto: Reuters Pomembno zmago v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe je dosegel Tottenham, še posebno, ker se je v 60. minuti londonskega dvoboja proti Crystal Palaceu znašel v zaostanku. Toda do konca tekme je dosegel tri gole, od 77. do 88. minute so se med strelce vpisali Timo Werner, Cristian Romero in Son Heung-min. Zmagovalnega ritma še vedno ne najde Chelsea. Čeprav je na gostovanju pri Brentfordu vodil z 1:0, pa je nato moral reševati točko. Končni izid 2:2 je postavil Axel Disasi.

Aston Villa se je s tretjo zaporedno zmago utrdila na četrtem mestu. Luton je v soboto zvečer premagala s 3:2, dva gola je dal Ollie Watkins, ki je s 16 goli zdaj že drugi strelec lige. Več jih je dal le Erling Haaland (17).

