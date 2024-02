Wembley v pričakovanju finala

Zmagovalec bo prejel prvo lovoriko v Angliji v tej sezoni. Nogometni privrženci se nadejajo ponovitve dramatičnega finala iz sezone 2021/22, ko je zmagovalca po drami odločilo šele izvajanje enajstmetrovk. Takrat se je sicer na koncu veselil Liverpool.

Po petih letih brez trofeje na čelu Tottenhama je trenutni trener Chelseaja Mauricio Pochettino potencialno le še 90 ali 120 minut oddaljen od tega, da bi si prislužil zapoznelo veliko čast v angleškem nogometu in se s svojo ekipo prebil do prve lovorike. Chelsea je bil brez igranja na evropskih tekmovanjih v tej sezoni prisiljen na tekmovanje vstopiti že prej, vendar so po vrsti pred modrimi pokleknili AFC Wimbledon, Brighton, Newcastle United, Blackburn Rovers in Middlesbrough. Oba zadnja nastopa Chelseaja v finalu pokala EFL sta se zanje po izvajanju enajstmetrovk končala klavrno, Chelsea pa hkrati tvega, da bi z morebitnim porazom postal prva angleška ekipa, ki je izgubila šest zaporednih porazov v finalih domačih tekmovanj. Napram začetku sezone je Chelsea v zadnjih krogih angleškega prvenstva ujel boljšo formo in na zadnjih treh tekmah dvakrat zmagal.

Wembley bo danes prizorišče finala angleškega ligaškega pokala. Foto: Guliverimage

Na drugi strani je Liverpool v ligaškem pokalu po vrsti izločil Leicester City, Bournemouth, West Ham United in nato še Fulham. Še zadnjič v okviru ligaškega pokala bo ekipo vodil Jürgen Klopp, ki se po sezoni poslavlja od mesta trenerja Liverpoola. Ta je z devetimi naslovi in 14 nastopi v finalu nesporen rekorder tega tekmovanja. Liverpool, ki se v tem trenutku še vedno poteguje za naslov v premier ligi, ligi Europa in pokalu FA, se po treh zaporednih zmagah nad Burnleyjem, Brentfordom in Luton Townom podaja na Wembley. Liverpool proti Chelseaju ni izgubil na zadnjih osmih zaporednih medsebojnih tekmah.

Angleški ligaški pokal, finale:

Nedelja, 25. februar: