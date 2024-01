Hude težave za Chelsea pred tekmo leta

Danes bo znan prvi finalist angleškega ligaškega pokala. Chelsea bo na povratni polfinalni tekmi skušal izkoristiti prednost domačega igrišča in nadoknaditi zaostanek s prve tekme v Middlesbroughu (0:1). Trener modrih Mauricio Pochettino ne more računati na pomoč kar 11 igralcev. V sredo se bosta v Londonu udarila Fulham in Liverpool. Rdeči, z devetimi lovorikami rekorderji tekmovanja, so pred dvema tednoma na Anfieldu zmagali z 2:1.