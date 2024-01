Liverpool v treh minutah do preobrata, poraz Chelseaja

Prva polfinalna tekma angleškega ligaškega pokala med drugoligašem Middlesbroughom in premierligašem Chelseajem je postregla s presenečenjem. Domači so zmagali z 1:0 in Londončane pred povratno tekmo, ki bo 23. januarja, spravili v težek položaj. V drugem polfinalu igrata Liverpool in Fulham. Na prvi tekmi je povedel slednji, a so reds v drugem polčasu pripravili preobrat in zmagali z 2:1.