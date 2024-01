Liverpool poglobil krizo Arsenala, United in City gladko naprej

Na Otoku se igrajo tekme 1/16 finala angleškega nogometnega pokala FA, najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu. Liverpool, trenutno vodilni klub angleškega prvenstva, je v derbiju premagal Arsenal (2:0). Londončani so bili boljši na začetku dvoboja, zatresli tudi prečko, v nadaljevanju pa so dvakrat zadeli okvir vrat tudi rdeči. Liverpool je povedel v 80. minuti. Lastno mrežo je zatresel Poljak Jakub Kiwior, v zadnjih sekundah pa je končni rezultat postavil Kolumbijec Luis Diaz. Svetovni klubski prvak Manchester City, za katerega je prvič po petih mesecih zaigral Kevin de Bruyne, je s 5:0 nadigral Huddersfield Town.

V ponedeljek zvečer je igral še Manchester United, ki ima v pokalu FA še edino priložnost za lovoriko v tej sezoni. V prvenstvu si je priigral visok zaostanek za vrhom, izpadel je tako v ligi prvakov kot ligaškem pokalu. Trener Erik Ten Hag je izgubil kar polovico tekem v tej sezoni: 14 od 28. Rdeči vragi so imeli na papirju lažjega tekmeca, saj nekdanji premierligaš Wigan Athletic zdaj v tretji ligi zaseda šele 17. mesto. Rdeči vragi so vlogo favorita upravičili in z goloma Dioga Dalota in Bruna Fernandesa napredovali z zmago 2:0.

Norvežan Martin Odegaard je v 11. minuti zapravil izjemno priložnost za zadetek. Čeprav se mu je odpiral pogled na dobršen del nebranjenih vrat, ni imel sreče. Zatresel je prečko. Foto: Reuters Nedeljska poslastica, derbi med Arsenalom in Liverpoolom, je pripadel gostom. Čeprav so bili Londončani boljši, v uvodnih 15 minutah povsem nadigrali goste, tako da je zadetek visel v zraku, je Kloppova četa le zadržala mrežo nedotaknjeno. V 11. minuti je najlepšo priložnost za Arsenal zapravil kapetan Martin Odegaard, ko je z ugodnega položaja zatresel prečko. V nadaljevanju je med vratnicama Liverpoola še naprej blestel Brazilec Alisson Becker, pred koncem prvega dela pa je prečko zadel tudi član Liverpoola Trent Alexander-Arnold.

Rezultat je ostal nespremenjen vse do 80. minute. Takrat je Liverpool pritisnil na vrata gostiteljev, domači branilec Jakub Kiwior pa je po strelu z glavo nespretno zatresel lastno mrežo. Gostitelji so želeli izenačiti, v obrambi pa puščali ogromno odprtega prostora. To je v izdihljajih štiriminutnega sodnikovega podaljška izkoristil Luis Diaz in z mojstrskim strelom v bližnji zgornji kot postavil končni rezultat 2:0. Liverpool je tako izločil najtrofejnejši klub pokala FA.

Končni rezultat je postavil Luis Diaz. Foto: Reuters

Liverpoolčani so premagali Arsenal brez Mohameda Salaha, ki se z Egiptom pripravlja na začetek afriškega prvenstva in ne bo mogel pomagati rdečim kar nekaj časa. Trener Jürgen Klopp je njegovo odsotnost v napadu nadomestil z mladim Harveyjem Elliottom. Topničarji nadaljujejo z rezultatsko krizo. V zadnjih sedmih tekmah so v vseh tekmovanjih zmagali le enkrat. Angleška klubska velikana se bosta kmalu pomerila še v angleški premierligi. V Londonu se bosta udarila 4. februarja.

Veselje navijačev Liverpoola na stadionu Emirates. Foto: Reuters

Man City ob vrnitvi Belgijca "počil" petardo

Ekipa Pepa Guardiole, je bogatejša za belgijskega zveznega igralca. Foto: Reuters Prvak Manchester City je dočakal vrnitev Kevina de Bruyneja. Belgijski zvezdnik je zaradi težav s stegensko mišico izpustil večji del sezone. Na zadnji prvenstveni tekmi je proti Sheffield Unitedu sedel na klopi. Ko pa so se varovanci Josepa Guardiole v pokalu pomerili s Huddelsfield Townom, je stopil na igrišče tudi de Bruyne.

Eden najboljših zveznih igralcev na svetu je tako zaigral prvič za angleške prvake po 11. avgustu 2023. City je nadigral nekdanje soigralce slovenskega reprezentanta Jona Gorenca Stankovića, ki je enega izmed dveh zadetkov, ki ju je dosegel na Otoku, dal prav na dvoboju proti Manchester Cityju. De Bruyne je kronal vrnitev s podajo za peti zadetek Cityja. Končni rezultat 5:0 je postavil njegov rojak Jeremy Doku.

Poker Chelseaja, Cash razveselil Villo

Matty Cash je popeljal Aston Ville do zmage na stadionu Riverside. Foto: Reuters Crystal Palace in Everton sta se v četrtek razšla brez golov, kar pomeni, da bosta igrala še enkrat, a v Liverpoolu. Druga tekma čaka tudi Brentford in Wolverhampton, ki sta razšla z 1:1. Kot prvi se je tako naprej prebil Fulham, ki je z 1:0 premagal Rotherham. Nato si je napredovanje priboril Tottenham, a šele v 79. minuti, ko je za zmago nad Burnleyjem zadel Pedro Porro.

Največ tekem je bilo na sporedu v soboto. Newcastle in Chelsea sta visoko zmagala, v tej sezoni izjemna Aston Villa je po zadetku Mattyja Casha spravila v slabo voljo Middlesbrough.

Med udeleženci tretjega kroga je najnižje rangiran Maidstone United. Nastopa v šestem najmočnejšem klubskem tekmovanju, v soboto pa je osrečil navijače z domačo zmago nad tretjeligašem Stevenagom (1:0). Maidstone tako visoko v pokalu FA ni bil vse od leta 1992.

