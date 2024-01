Liverpool leto začel z zmago, Salah ujel Haalanda, nov spodrsljaj Arsenala

V premier ligi se ob prehodu v 2024 igra 20. krog. Vodilni Liverpool je v ponedeljek doma s 4:2 premagal deveti Newcastle, ki po dobrem začetku sezone zdaj niza poraz za porazom. Dva gola je k zmagi prispeval Mo Salah in se na vrhu lestvice strelcev izenačil z Erlingom Haalandom. Nogometaši Arsenala so v nedeljo z 1:2 klonili na gostovanju pri Fulhamu in zapravili priložnost za skok na vrh. Chelsea je na prvi tekmi kroga s 3:2 ugnal Luton, čeprav je vodil že s 3:0, pa je na koncu trepetal za zmago. Branilec naslova Manchester City je z 2:0 ugnal Sheffield United, tri točke je vknjižila tudi Aston Villa, ki je v zaključku s 3:2 strla odpor Burnleyja. Nov udarec so doživeli nogometaši Manchester Uniteda, ki so z 1:2 morali priznati premoč Nottingham Forrestu.

Liverpool je kmalu imel kar nekaj lepih priložnosti, med drugim je Luis Diaz zadel, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja, v 22. minuti pa je Mohamed Salah zapravil strel z bele pike. Po novi lepi zapravljeni priložnosti bNuneza je na drugi strani v 37. minuti Newcastle dosegel gol, a je tudi tega Var razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Trent Alexander-Arnold je malce zatem močno z desne strani oplazil vratnico. V 49. minuti so domači lepo izigrali obrambo Newcastla, na koncu je iz bližine po podajah Diaza in Nuneza, ta je zapravil še nekaj priložnosti, zadel Salah za 150. prvoligaški gol v Liverpoolovem dresu.

Pet minut pozneje pa so črno-beli gosti izenačili, ko je natančno meril Alexander Isak. To je bil sploh prvi strel gostov v okvir vrat. V 74. minuti je domača zasedba zasluženo povedla, iz bližine je bil uspešen Curtis Jones. V 78. minuti je pri domačih zadel še Cody Gakpo, a le nekaj trenutkov pozneje je Sven Botman goste vrnil v igro. Zelo dinamičen obračun pa je postregel še z novo enajstmetrovko za Liverpool v 86. minuti, takrat pa je bil Salah natančen za 4:2.

Fulham je z 2:1 ugnal Arsenal. Foto: Reuters Zadnji dan leta 2023 je v premier ligi postregel z dvema tekmama. Arsenal je imel proti Fulhamu veliko priložnost, da se vsaj za dan povzpne na vrh premier lige, a je doživel še drugi zaporedni hladen tuš in po obračunu z West Hamom še gostovanje pri Fulhamu končal praznih rok. Skupno so topničarji v premier ligi brez zmage na zadnjih treh tekmah.

Srečanje na Craven Cottagu se je sicer odlično začelo za varovance Mikela Artete, ki so povedli že v peti minuti po golu Bukaye Sake. A gostitelji so nato pripravili preobrat, v 29. minuti je na 1:1 poravnal Raul Jimenez, gol za veliko zmago gostiteljev pa je dosegel Bobby De Cordova-Reid. Fulham se je podpisal pod sedmo zmago v sezoni, na drugi strani je Arsenal izgubil četrtič in je zdaj četrti.

Tottenham zdaj na petem mestu le točko zaostaja za četrtim Arsenalom. Foto: Reuters Z zmago pa se je Arsenalu le na točko na petem mestu približal Tottenham. Ta je v nedeljskem popoldnevu s 3:1 opravil z Bournemouthom. Za Spurse so zadeli Pape Matar Sarr (9.), kapetan Heung-Min Son (72.) in Richarlison (80.), častni zadetek za goste, ki so v končnici pritisnili na vrata Tottenhama, pa je v 84. minuti dosegel Alex Scott. Tottenham je z zmago prekinil niz štirih zaporednih zmag češenj, ki so bile na zadnjih sedmih tekmah brez poraza. Četa Anga Postecoglouja pa se je tako uspešno pobrala po bolečem porazu z Brightonom v prejšnjem krogu.

Chelsea trepetal

Na prvi tekmi kroga je v Lutonu dolgo časa kazalo na zanesljivo zmago v tej sezoni sicer neprepričljivega Chelseja, a so varovanci Mauricia Pochettina na koncu trepetali za tri točke. Modre je že v 12. minuti v vodstvo popeljal Cole Palmer, v 37. je nato vodstvo podvojil Noni Madueke, z drugim golom Palmerja na srečanju v 70. minuti pa je prednost Chelseaja znašala že 3:0 in vse je kazalo na gladko zmago gostov. A domači se niso predali, gol Elijaha Adebaya je bil sicer v 74. minuti razveljavljen zaradi prepovednega položaja, je pa zato obveljal njegov zadetek v 86. minuti, še pred tem pa je v polno meril tudi Ross Barkley (80.) in s tem napovedal buren zaključek srečanja. V tem so nogometaši Lutona prežali na vrata Chelseaja, a do izenačujočega zadetka niso prišli. Chelsea je na koncu prišel do devete zmage v sezoni, Luton pa je še dvanajstič srečanje končal z ničlo in bo novo leto dočakal v coni izpada.

Chelsea je prišel do zmage s 3:2. Foto: Reuters

Man City suveren, Villa do zmage v zaključku

Svetovni klubski prvak Manchester City je tudi brez prvega strelca lige Erlinga Haalanda prišel do 12. zmage v sezoni. Za zmago proti Sheffield Unitedu z 2:0 sta zadela Rodri (14.) in Julian Alvarez (61.).

Zelo zanimiv obračun se je v soboto odvil na Villa Parku v Birminghamu, kjer je domača Aston Villa po dveh tekmah brez zmage po pravem trilerju s 3:2 ugnala Burnley. Varovanci Unaia Emeryja, ki veljajo za eno največjih pozitivnih presenečenj prvega dela sezone, so prišli do trinajstega polnega izplena v sezoni. Za vodstvo gostiteljev je v 28. minuti zadel Leon Bailey, a je le dve minuti kasneje na 1:1 poravnal Zeki Amdouni. V 42. minuti je Aston Villa povedla še drugič, ko je bil uspešen Moussa Diaby. Burnley je v 56. minuti po drugem prejetem rumenem kartonu ostal še brez Sanderja Berga, a je kljub temu v 72. minuti izenačil, potem ko je v polno meril Lyle Foster. V napetem zaključku je Aaron Ramsey v 87. minuti napravil prekršek v kazenskem prostoru Burnleyja, po katerem je glavni sodnik Attwell pokazal na belo točko, za zmago domačih pa je z bele pike v polno meril Douglas Luiz.

Douglas Luiz je z bele pike od prečke zadel za zmago Aston Ville s 3:2. Foto: Reuters

Nov poraz rdečih vragov

Nov udarec pa so doživeli nogometaši Manchester Uniteda, ki so izgubili še 14. v sezoni v vseh tekmovanjih, kar se jim do novega leta ni zgodilo že 93 let. Tokrat so morali v gosteh z 1:2 priznati premoč Nottingham Forrestu. Za domače sta zadela Nicolas Dominguez (64.) in Morgan Gibbs-White, ki je v 82. minuti s strelom od daleč odločil srečanje. Edini zadetek za Manchester United je v 78. minuti dosegel Marcus Rashford. Za Nottingham je bila to šele peta zmaga v sezoni, United pa je še devetič v sezoni premier lige srečanje končal praznih rok.

Manchester United je zabeležil še deveti poraz v premier ligi. Foto: Reuters

