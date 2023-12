Kapetan angleškega prvoligaša po drugem srčnem zastoju k specialistom

Devetindvajsetletnik se je 16. decembra zgrudil na tekmi Lutona proti Bournemouthu, kasneje pa se je izkazalo, da je doživel srčni zastoj. Zaradi tega so mu vgradili defibrilator.

Osrednji branilec je imel že pred tem operacijo srca. Prestal je poseg za odpravo atrijske fibrilacije po kolapsu na tekmi konec maja, takrat še v drugi angleški nogometni ligi.

"Naredil bom vse, kar je v moji moči, da pomagam trenerju in klubu. V kakšni vlogi bo to, se bomo še odločili, saj se bom v novem letu srečal s specialisti na tem področju," je danes na družbenih omrežjih, med drugim tudi na Instagramu, zapisal Lockyer.

Zahvalil se je tudi zdravnikom in reševalcem, ki so mu pomagali takoj po kolapsu: "Razlog, da mi je tako dobro, so junaška dejanja igralcev, osebja, zdravnikov in reševalcev."

Povedal je še, da so ga v zadnjih tednih navijači preplavili z dobrimi željami. "Presenečen sem bil nad podporo. Hvala vsem za vaša sporočila, pisma, darila in lepe želje. Videti transparente na tleh in slišati petje mojega imena na stadionu tako meni kot družini ogromno pomeni," je še zapisal Lockyer.

