Arsenal predal prvo mesto, Tottenham dobil štiri gole

V Angliji se premier liga igra tudi čez praznike. Za zaključek 19. kroga, ki se je začel s tekmami na Boxing Day (angleški dan obdarovanja), je Arsenal doma z 0:2 izgubil z West Hamom. Manchester City je v sredo pri Evertonu zmagal s 3:1. Za uvod v praznični krog je ranjeni Newcastle, ki je pred dnevi klonil proti Lutonu, še enkrat izgubil, z 1:3 z Nottinghamom. Liverpool je na gostovanju Burnley premagal z 2:0. Vrhunec torkovega sporeda je bil obračun med Aston Villo in Manchestrom Unitedom, ki so ga po velikem preobratu dobili rdeči vragi.

Na zadnjih dveh tekmah 19. kroga premier lige sta bila v vlogi favorita londonska Tottenham in Arsenal. Spurs so se opekli na domači zelenici proti Brightonu. Že ob polčasu so zaostajali z 0:2, v 76. minuti pa celo z 0:4. V zaključku so poraz sicer omilili. Končni izid 4:2. Tottenham je po petem porazu v sezoni zdaj šest točk za vodilnim Liverpoolom.

Bukayo Saka je zatresel vratnico. Foto: Reuters Tudi topničarji so se hitro znašli v škripcih. V 13. minuti je Jarrod Bowen podal, Tomaš Souček pa zadel za vodstvo West Hama z 1:0. VAR je gol potrdil. Gebriel Jesus in Bukayo Saka sta imela ob koncu prvega dela igre lepi priložnosti za izenačenje, a sta bila neuspešna, Sakaju je veselje preprečila vratnica. West Ham, tudi ta prihaja iz Londona in se bo očitno to sezono boril za evropska mesta, je podvojil prednost v deseti minuti drugega polčasa. V kazenskem prostoru je bil po prostem strelu najvišji Konstantinos Mavropanos, ki je za 2:0 zadel z glavo.

Rezultat se do konca ni več spremenil (v sodnikovem dodatku je Said Benrahma zapravil 11-metrovko za West Ham), kar je pomenilo tretji poraz za Arsenal, ki zdaj znova zaostaja za Liverpoolom (za dve točki). West Ham je šesti, dve točki pred Man Unitedom.

Arsenal je zapravil svoje priložnosti, kapetan Martin Odegaard je bil vse prej kot vesel. Foto: Reuters

Manchester City po preobratu ugnal Everton

Manchester City je pri Evertonu zaostajal, na koncu pa zmagal s 3:1. Foto: Guliverimage Nogometaši Manchestra Cityja so spet ujeli zmagovalni ritem. Potem ko so na prejšnji tekmi, zadnji pred nastopom na svetovnem klubskem prvenstvu, z Lutonom prekinili niz štirih tekem brez zmage, so v 19. krogu prišli do druge zaporedne. V Liverpoolu so s 3:1 premagali Everton, in to enako kot na prejšnji tekmi.

Do točk so prišli po preobratu, tekmec je tudi tokrat dobil prvi polčas z izidom 1:0, v nadaljevanju pa so varovanci Pepa Guardiole rezultat obrnili v svojo korist. To so jim zagotovili goli Phila Fodena v 53. in Juliana Alvareza v 64. minuti z enajstmetrovke ter Bernarda Silve v 86. minuti.

Svoje navijače je po treh porazih na zadnjih štirih tekmah končno razveselil Chelsea, ki je dobil obračun z mestnim tekmecem Crystal Palaceom. A ne brez težav. V 13. minuti je z golom Mihaila Mudrika sicer povedel, Michael Olise je v sodnikovem dodatku prvega dela izenačil, nato so gostitelji na drugi gol čakali vse do 89. minute. Trinajst minut pred tem so se sicer že veselili, a je VAR njihov gol razveljavil, sodniki v sobi VARpa so jim šli na roko ob koncu tekme, ko so potrdili enajstmetrovko. To je uspešno izvedel Noni Madueke.

Manchester United po preobratu vendarle do treh točk

Alejandro Garnacho je v drugem polčasu poskrbel za izenačenje, zmagoviti gol jeza Manchester United dosegel 20-letni Danec Hjolund. Foto: Reuters Po prvem polčasu torkovega spopada na kultnem Old Traffordu je kazalo na nov mizeren večer za navijače rdečih vragov. Domačega čuvaja mreže Onanaja sta v razmiku petih minut premagala John McGinn (21.), nato še Lerander Dendoncker (26. minuta) in s tribun so spet odmevali pozivi k odstopu trenerja Erika ten Haga. A nogometaši Uniteda so se v drugem polčasu na zelenico vrnili povsem drugačni, odločeni, da se izognejo novi razprodaji ugleda.

V 48. minuti je Alejandro Garnacho prvič zatresel mrežo rojaka Emiliana Martineza, sodnik Craig Pawson pa zadetka po ogledu Vara ni priznal. Zato sta 11 minut kasneje mat v dveh potezah pripravila Marcus Rashford s podajo in Garnacho z novim golom in pri tem ni bilo nič spornega. Villa je poskušala hitro odgovoriti, pri strelu Leona Baileyja pa se je izkazal Andre Onana. United je pritiskal, v 71. minuti je Garnacho poskrbel za izenačenje, v 82. pa je za popoln preobrat domačih poskrbel Rasmus Hojlund. Za 20-letnega Danca je bil to sploh prvi zadetek v premier ligi.

Liverpool se je poigraval, a zadel le dvakrat

Darwin Nuñez je za vodstvo Liverpoola, ki igra v belo-zelenih dresih, zadel že v šesti minuti. Foto: Reuters Liverpool, ki se v zadnjih krogih z Arsenalom izmenjuje na vodilnem mestu premier lige, se je poigraval s predzadnjim na lestvici, Burnleyjem. Darwin Nuñez je s svojim petim golom v sezoni poskrbel za vodstvo redsov že v šesti minuti. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa je imel Liverpool popolno premoč, razmerje v strelih znotraj okvira vrat je bilo kar 8:0. A se rezultat na semaforju ni spremenil. Gol Codyja Gakpa je bil denimo razveljavljen zaradi prekrška, Mohamed Salah je zadel prečko, Ryan Gravenberch pa je, namesto da bi streljal, raje podal Harveyju Ellitonu, ki je sicer zadel, a je bil ob njegovem strelu Salah v prepovedanem položaju, po odločitvi sodnika, da naj bi vplival na igro, pa je bil gol razveljavljen. Lepo priložnost je imel tudi Wataru Endo, a je James Trafford branil.

Diogo Jota za 2:0 Foto: Reuters Domači Burnley tudi v drugem polčasu ni imel niti enega strela znotraj okvira gola. Zanimivo: tudi Liverpool nobenega do 88. minute. Takrat je priložnost zapravil Luis Diaz. Je pa nato v 90. minuti piko na i zmagi gostov postavil Diogo Jota, ki je nekaj minut prej zamenjal Nuñeza. Redsi imajo tako po 19 odigranih tekmah 42 točk (12 zmag, 6 remijev in 1 sam poraz).

Četrti poraz Newcastla v zadnjih petih tekmah

Brazilec Joelinton ni mogel verjeti, da je Newcastle United znova izgubil. Foto: Reuters Angleška premier liga je tako zanimiva, ker je lahko nepredvidljiva. In zadnje čase je res. Visokoleteči Newcastle s savdskimi milijoni je izgubil petič v zadnjih osmih tekmah oziroma četrtič v zadnjih petih. Pred dnevi ga je z 1:0 premagal Luton, na Boxing Day zdaj še Nottingham Forest, torej ekipi, ki se bosta borili za obstanek v ligi. Proti Nottinghamu so srake sicer povedle z 1:0, a je Chris Wood poskrbel za izenačenje še pred koncem prvega polčasa, v drugem pa je zadel še dvakrat in tako s hat-trickom poskrbel za zmago s 3:1. Novozelandec Wood je pravzaprav nogometaš Newcastla na posoji v Nottinghamu.

