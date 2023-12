Po trku s trenerjem Liverpoola ogrožen tudi njegov nastop za Grčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš Liverpoola in grške reprezentance Kostas Cimikas si je na sobotnem derbiju z Arsenalom zlomil ključnico, zaradi česar bo z igrišč odsoten več mesecev, so danes poročali angleški mediji. Zaradi poškodbe je ogrožen nastop branilca za Grčijo v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bodo na sporedu marca.

Kostas Cimikas se je poškodoval v 35. minuti sobotnega obračuna, ki se je končal z 1:1. Ob startu Arsenalovega Bukaya Sake ga je odbilo v trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa, pri tem pa jo je skupil Cimikas.

"Vsekakor gre za zlom ključnice, zaradi česar bo dolgo počival," je za Sky Sports vrsto poškodbe sporočil Klopp.

Odsotnost grškega branilca bo dodatni izziv za Nemca na klopi Liverpoola, ki že od oktobra ne more računati na prvega levega branilca Andyja Robertsona. Ta bo zaradi poškodbe rame odsoten vsaj še nekaj tednov.

Dodatno pa bi Cimikasova poškodba lahko predstavljala udarec za Grčijo, če bo njegovo okrevanje trajalo dlje kot do druge polovice marca. Grčija si bo mesto na EP v Nemčiji skušala priboriti v skupini C proti Gruziji, Kazahstanu in Luksemburgu.

