Arsenal po derbiju ostaja vodilni, Man United in Newcastle toneta

Za angleške prvoligaše ni praznikov. Pred tradicionalnimi tekmami 26. decembra igrajo tekme 18. kroga, v soboto sta za prvo mesto tekmovala Arsenal in Liverpool. Po remiju z 1:1 so topničarji ohranili točko prednosti. V petek je Aston Villa, ki je eno presenečenj sezone, izvlekla točko proti Sheffieldu. V soboto popoldne je West Ham z 2:0 premagal Manchester United. To je že četrti poraz rdečih vragov na zadnjih sedmih tekmah (v vseh tekmovanjih). Poraz se je zgodil tudi Newcastlu.

Vodilna ekipa v premier ligi se je v zadnjih krogih ves čas menjala. Ker je Liverpool prejšnji konec tedna z Manchester Unitedom igral neodločeno, je Arsenal po zmagi nad Brightonom spet skočil na prvo mesto. Pred sobotnim derbijem za prvo mesto je tako ekipi ločila le točka. In ju loči tudi po tekmi.

Ta se je na Anfieldu začela po notah gostov iz Londona. Po prostem strelu je bil v četrti minuti v kazenskem prostoru najvišji branilec Gabriel Magalhães. Ogled s sistemom VAR je Brazilčev 11. gol v treh sezonah in pol za Arsenal potrdil. Po pol ure igre so domači prišli do izenačenja, podal je Trent Alexander-Arnold, zadel Mohamed Salah.

V drugem polčasu se rezultat ni več spremenil. Alexander-Arnold je v 73. minuti zadel okvir vrat, deset minut pozneje pa so topničarji zahtevali 11-metrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Kai Havertz, a se sodnik ni oglasil.

Manchester United ni zadel že od šestega decembra

Manchester United je zdaj izgubil še z West Hamom, ki je zdaj na lestvici pred njim. Foto: Reuters

Za Manchester United se sezona iz povprečne spreminja v vse slabšo. Najprej so rdeči vragi končali evropske nastope (zadnje mesto v skupini lige prvakov), zdaj vse slabše rezultate dosegajo še na domačem prvenstvu. V 18. krogu jim je vse tri točke vzel West Ham in jih celo prehitel na lestvici. Za zmago z 2:0 sta zadela Jarrod Bowen in Mohammed Kudus. Na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih je United zmagal samo enkrat (nad Chelseajem 6. decembra, ko je nazadnje tudi dosegel gol), zdaj pa doživel že četrti poraz in je na prvenstveni lestvici zdrsnil že na osmo mesto.

Dominic Solanke Foto: Reuters Za še eno sobotno presenečenje je s svojo šele tretjo zmago sezone poskrbel novinec v ligi Luton, ki je z 1:0 premagal zdaj sedmi Newcastle. Srake in vragi so tako zdaj že deset točk za vodilnimi.

Četrti Tottenham je na domači zelenici z 2:1 premagal Everton. Junak dneva pa je član Bournemoutha Dominic Solanke, ki je za zmago svoje ekipe nad Nottinghamom s 3:2 dosegel hat-trick. Šestindvajsetletni Anglež, sicer otrok Chelseaja, je z 12 goli zdaj drugi strelec lige, je samo še dva gola za Erlingom Haalandom. Manchester City bo zaradi udejstvovanja na svetovnem klubskem prvenstvu tekmo tega kroga odigral kasneje.

Samo točka za presenečenje sezone

Aston Villa – Sheffield United Foto: Reuters Aston Villa je imela v petek veliko priložnost, da bi se z morebitno zmago vsaj začasno povzpela na vrh premier lige in s tem samo še nadela piko na i začetku izjemne sezone. A zasedbi Unaia Emeryja se ni izšlo, na Villa Parku je proti Sheffield Unitedu globoko v sodnikovem dodatku izvlekla točko. Za vodstvo Sheffielda je v 87. minuti zadel Cameron Archer, sicer otrok Aston Ville, ki je pred sezono okrepil Sheffield za 21,5 milijona evrov. Aston Villa je izenačila v 98. minuti, ko je bil uspešen Nicolo Zaniolo. Villa je s tem prekinila niz petnajstih zaporednih domačih zmag, med drugim je v tem obdobju ugnala tako Arsenal kot Manchester City.

V nedeljo sledi še tekma Wolverhampton - Chelsea. Slednji so šele 10.

