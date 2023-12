Arsenal lahko skoči na vrh, sledi poslastica Liverpool - Man Utd

Prva tekma 17. kroga angleške premier lige je bila na sporedu že v petek zvečer, ko je Tottenham gostoval v Nottinghamu in zmagal z 2:0. Derbi kroga bosta v nedeljo ob 17.30 odigrala trenutno vodilni Liverpool in Manchester United. V soboto je Manchester City proti Crystal Palace že vodil z 2.0, do konca tekme pa vodstvo zapravil in se moral zadovoljiti zgolj s točko za remi z 2:2. Zmag sta se v soboto veselila Chelsea in Newcastle. V Bournemouthu se je odvijala prava drama.

V Bournemouthu je v soboto gostoval Luton Town, tekma pa je bila prekinjena v 65. minuti pri izidu 1:1, ko se je na igrišču zgrudil kapetan gostujoče ekipe Tom Lockyer. Nesrečnemu nogometašu je prvi na pomoč priskočil član domače zasedbe Philip Billing, nato so mu hitro nudili zdravniško pomoč in ga odpeljali v bolnišnico. Pri tem naj bi bil pri zavesti in odziven, kot poročajo angleški mediji, a sodnik srečanja Simon Hooper se je odločil za prekinitev. Nogometaši obeh moštev so bili popolnoma pretreseni. Luton je na družbenih omrežjih zapisal, da je tekma prestavljena, za zdaj pa še ni jasno, kdaj bodo odigrali zadnjih 25 minut in sodnikov dodatek.

Kasneje je klub na družbenem omrežju X zapisal, da je Lockyer še drugič letos doživel srčni zastoj. Po hitri obravnavi na Bournemouthovem stadionu so 29-letnika prepeljali v bolnišnico. Lockyer je v stabilnem stanju, ob njem pa je že njegova družina, so še zapisali pri Lutonu in se zahvalili za sporočila podpore.

Foto: Reuters

Lockyer, sicer osrednji branilec, je prvič srčni zastoj doživel maja na odločilni tekmi za preboj med angleško elito na Wembleyju v dodatnih kvalifikacijah proti Coventryju. Takrat so ga po hitri oskrbi operirali, potem ko so mu odkrili aritmijo. Na igrišča se je vrnil na začetku te sezone in na 14 tekmah dosegel gol in podajo, poroča STA.

Manchester City zapravil prednost

Novo razočaranje so doživeli navijači Manchester Cityja. Ta je ob odsotnosti Erlinga Haalanda (poškodba) proti Crystal Palaceu vodil z 2:0, a tri točke zapravil v peti minuti sodnikovega dodatka drugega dela, ko je z bele točke za delitev točk zadel Michael Olise.

Pred tem sta bila za City strelca Jack Grealish (24. minuta) ter Rico Lewis (54.), na 1:2 pa je znižal Jean-Philippe Mateta v 76. minuti.

Meščani so posledično na lestvici ostali na četrtem mestu s 34 točkami. Pred njimi so Liverpool s 37, Arsenal s 36 ter Aston Villa s 35 točkami, vsi pa morajo tekme 17. kroga še odigrati.

Tottenham z igralcem manj do zmage

Tottenham je sezono začel več kot izvrstno in nekaj časa celo vodil, nato pa se mu je zgodil katastrofalen november in začetek decembra. Brez zmage so bili pet tekem, od tega so štiri izgubili. Povsem drug obraz pa so pokazali prejšnji konec tedna, ko so s 4:1 premagali Newcastle, zdaj so nogometaši iz Londona vzpon forme potrdili še z zmago v Nottinghamu. Za zmago z 2:0 sta zadela Richarlison in Dejan Kulusevski, zadnjih 20 minut pa so odigrali z igralcem manj, saj je bil izključen Yves Bissouma.

Arsenal, ki je v prejšnjem krogu s porazom proti tretji Aston Villi (0:1) izgubil prvo mesto na lestvici, zdaj kot drugouvrščeni v nedeljo gosti Brighton. Četrti Manchester City bo igral s Crystal Palacom.

Ten Hag: Nič me ne skrbi

Erik Ten Hag Foto: Reuters Pritisk na trenerja Manchestra Uniteda Erika Ten Haga je vse večji. V prejšnjem krogu so izgubili proti Bournemouthu, sredi tedna pa končali evropsko sezono s porazom proti Bayernu iz Münchna. Šesta ekipa premier lige bo na nedeljski tekmi z vodilnim Liverpoolom še brez poškodovanega branilca Harryja Maguireja. Nizozemski trener Ten Hag se za svojo službo ne boji: "Nič me ne skrbi. Tukaj sem, da bomo zmagovali in zato moram ekipo narediti boljšo. Včasih tudi to, da igraš dobro, ni dovolj. Trenutno nismo dovolj konstantni. Na temu delamo." Ten Hag je prepričan, da je prihodnost Manchestra svetla. "Imamo veliko dobrih igralcev v ekipi, veliko dobrim mladih igralcev. Imamo potencial, da igramo na visoki ravni na svetovni sceni. A ta talent moramo razviti."

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Petek, 15. december:

Sobota, 16. december:

Nedelja, 17. december:

Lestvica: