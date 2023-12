Aston Villa ustavila še Arsenal, sprememba na vrhu, polom Man Uniteda

V 16. krogu angleškega prvenstva pravkar je do tega kroga vodilni Arsenal na derbiju na gostovanju pri Aston Villi klonil z 0:1 in zabeležil drugi poraz v sezoni. Varovanci Unaia Emeryja so tako po sredini zmagi nad Manchester Cityjem ustavili še londonskega velikana. Ničlo Arsenala je izkoristil Liverpool, ki je kljub neprepričljivi predstavi po preobratu z 2:1 ugnal Crystal Palace in se povzpel na vrh premier lige. Hud udarec so doživeli nogometaši Manchester Uniteda, ki so na Old Traffordu s kar 0:3 klonili proti Bournemouthu. Mancester City bo v nedeljo gostoval pri Lutonu, Tottenham pa bo skušal prekiniti niz slabših rezultatov proti ranjenemu Newcastlu.

Nogometno dogajanje na Otoku je iz kroga v krog bolj vroče. Po sobotnih tekmah je na vrhu po novem Liverpool, ki ima zdaj točko prednosti pred Arsenalom, ki je moral z 0:1 priznati premoč Aston Villi. Tej gre pod vodstvom Španca Unaija Emeryja v tej sezoni odlično in je v zadnjem nastopu nadigrala Manchester City (1:0, razmerje v strelih na gol 22:2), zdaj pa je pokvarila načrte še Arsenalu. Edini zadetek na srečanju je že v 7. minuti dosegel John McGinn. Arsenal je sicer v 90. minuti dosegel zadetek, a je bil gol Kaia Havertza po sodniški odločitvi zaradi igranja z roko razveljavljen.

V zaključku tekme se je zaiskrilo med Kaijem Havertzom in vratarjem Aston Ville Emilianom Martinezom. Foto: Reuters

Aston Villa, ki je zdaj z dvema točkama manj od Liverpoola tretja, je doma v prvenstvu nanizala že 15 zmag, je pa zanimivo, da je zadnji klub, ki jo je premagal na Villa Parku, prav Arsenal. Londončani so 18. februarja zmagali s 4:2, od takrat pa Villa parka v Birminghamu ni osvojila še nobena ekipa angleškega prvenstva.

Harvey Elliot je zadel za zmago Liverpoola. Foto: Reuters

Dogajanje v Premier League se je v času sobotnega kosila začelo na Selhurst Parku, kjer je bil favorizirani Liverpool dolgo časa v nebogljenem položaju. Crystal Palace je povedel v 57. minuti, ko je Jean-Philippe Mateta uspešno izvedel strel z bele pike. Najverjetneje kar odločilen trenutek tekme je sledil v 75. minuti, ko je drugi rumeni karton po nespametnem posredovanju prejel Jordan Ayew, domači pa so tako na zelenici ostali z le deseterico. Manj kot minuto kasneje je Liverpool že unovčil prednost igralca več, ko je svoj 200. zadetek za Liverpool v vseh tekmovanjih dosegel Mohamed Salah, za nove tri točke Redsev pa je po samostojni akciji z natančnim strelom v 91. minuti v polno meril Harvey Elliot in postavil končni izid 2:1. Crystal Palace je na zadnjih petih domačih srečanjih v angleškem prvenstvu osvojil le eno točko, Liverpool pa je prišel do enajste zmage v sezoni.

Zatem so veliko zmago vknjižili nogometaši Bournemoutha, ki so na Old Traffordu s kar 3:0 odpravili Manchester United in še na peti zaporedni tekmi ostali neporaženi. Rdeči vragi so izgubili še sedmič v sezoni in si prislužili glasne žvižge domačih navijačev. Za visoko zmage češenj so zadeli Dominic Solanke (5.), Philip Billing (68.) in Marcos Senesi (73.).

Manchester United je visoko izgubil. Foto: Reuters

Everton želi tri dni po sladki zmagi nad Newcastlom na Goodison Parku spraviti v slabo voljo še Chelsea. Branilec naslova Manchester City bo v nedeljo gostoval pri Luton Townu, ki je v zadnjem domačem nastopu namučil Arsenal (3:4) in izgubil šele v zadnjih sekundah srečanja. City ni v prvenstvu zmagal že štiri tekme zapored, kar je Josep Guardiola nazadnje doživel pred šestimi leti.

V zadnji tekmi 16. kroga bo Tottenham gostil Newcastle. Obeta se veliko zadetkov, Tottenham je na zadnjih petih srečanjih osvojil le točko, prejel pa kar 13 golov.

Angleško prvenstvo, 16. krog:

Sobota, 9. december:

Nedelja, 10. december:

Lestvica: