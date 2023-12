Odločen kot še nikoli. Pep Guardiola verjame, da lahko osvojijo četrti zaporedni premierligaški naslov, kar ni uspelo še nobeni ekipi. Ker so zadnje tri igrali neodločeno in dobili kar osem golov, v premoč Manchester Cityja ne verjame več toliko ljudi. V sredo igrajo s presenečenjem sezone, Aston Villo.

Pretekli konec tedna je Manchester City remiziral s Tottenhamom. Foto: Reuters Manchester City je v zadnjih šestih sezonah petkrat osvojil premier ligo. Lani je osvojil trojček lovorik, še pokal in ligo prvakov. To sezono igra za četrti zaporedni angleški naslov. A za zdaj ni tako dominanten kot v prejšnjih sezonah. Z devetimi zmagami, tremi remiji in dvema porazoma (30 točk) so v zelo izenačenem prvenstvu trenutno tretji, tri točke za vodilnim Arsenalom in eno za Liverpoolom. Zadnje tri tekme so remizirali (s Tottenhamom, Liverpoolom in Chelseajem) in zato se na Otoku že govori ter piše, da jim rekordnega četrtega zaporednega naslova ne bo uspelo osvojiti.

Pep Guardiola verjame v četrti zaporedni premierligaški naslov. Foto: Reuters Tudi v 15. krogu, ki se igra sredi tega tedna, jim ne bo lahko. V sredo gostujejo pri Aston Villi, ki ima pravzaprav samo točko manj in je zmagala zadnjih 13 domačih tekem. Od lani jo vodi španski trener Unai Emery. "Danes imam občutek, da bomo osvojili premier ligo," je trener Cityja Pep Guardiola dejal na novinarski konferenci pred tekmo z Aston Villo. "Ljudje v to ne verjamejo več, ker smo trikrat zapored remizirali, ampak nam bo spet uspelo. Vemo, da ni lahko. Še nobeni ekipi ni uspelo. In zato je tako težko." Verjame, da igrajo na podobno visoki ravni kot v prejšnji sezoni. Da tudi tekmi s Tottenhamom (3:3) in Liverpoolom (1:1) nista bili slabi. Zmotilo ga je samo preveč prejetih golov proti Chelseaju (4:4). "Z izjemo tekme s Chelseajem prejemamo manj golov kot lani, ko smo osvojili več lovorik."

Na tekmi z Aston Villo bosta v vrstah Cityja manjkala kaznovana Jack Grealish in Rodri. Namesto njega utegne v prvi postavi nastopiti John Stones, ki se vrača po poškodbi. Nekaj težav s fizično pripravljenostjo ima Jeremy Doku.