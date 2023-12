Kakšen dan na Otoku! Sodnik spravil ob živce Haalanda in soigralce.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Protesti Erlinga Haalanda globoko v sodnikovem podaljšku. Ko je bil nad njim storjen prekršek, je Skandinavec vseeno ostal na nogah, nadaljeval z igro in z globinsko podajo našel Jacka Grealisha, ki bi lahko stekel sam proti vratom Tottenhama. Takrat pa je sodnik Simon Hooper prekinil napad in vrnil žogo na mesto, kjer je bil storjen prekršek. To je razbesnelo gostitelje, saj je po prekršku najprej nakazal, naj se igra nadaljuje. Foto: Reuters

Ljubitelji angleške premier lige so v nedeljo prišli na svoj račun. Na petih tekmah so videli 25 zadetkov, največ na Anfieldu, kjer je Liverpool s preobratom v zadnjih minutah prišel do zmage s 4:3 nad Fulhamom. Derbi med Manchester Cityjem in Tottenhamom (3:3) se je končal brez zmagovalca. Gostje so izenačili v zadnji minuti, nato pa je angleške prvake, najbolj Erlinga Haalanda, spravila ob živce odločitev sodnika, ki ni spoštoval prednosti po prekršku nad Norvežanom, City pa je v izdihljajih srečanja ostal brez stoodstotne priložnosti Jacka Grealisha za zmago. Na vrhu tako ostaja Arsenal.

Razburljivo nedeljsko srečanje na Etihadu se je razpletlo brez zmagovalca. Začetek dvoboja je zaznamoval Južnokorejec Son Heung-min. Najprej je popeljal Londončane v vodstvo, a je le dve minuti pozneje zatresel še lastno mrežo. Manchester City je po prvem polčasu vodil z 2:1, v vodstvo ga je popeljal Phil Foden, a je v 69. minuti Argentinec Giovani Lo Celso izenačil na 2:2. Sledila je napaka njegovega soigralca Yvesa Bissuomaja, ki je pred svojim kazenskim prostorom lahkomiselno preigraval. Žoge so se dokopali gostitelji, nato pa je po podaji Erlinga Haalanda za 3:2 zadel Jack Grealish.

Son Heung Min je v uvodnih minutah dvoboja na Etihadu zatresel obe mreži! Foto: Reuters

Veselje navijačev Cityja se še ni poleglo, ko je v zadnji minuti rednega dela na 3:3 po strelu z glavo izenačil Šved Dejan Kuluševski. S tem pa še ni bilo konec razburljivega dogajanja na srečanju, na katerem je Haaland pred tem zgrešil prazna vrata, Jeremy Doku in Julian Alvarez pa sta zatresla okvir vrat. Sledil je sporen trenutek, ko je sodnik Simon Hooper sprva pokazal, naj se igra po prekršku nad Haalandom nadaljuje, Grealishu se je ponujala stoodstotna priložnost, a je nato prekinil napad in vrnil žogo na mesto prekrška. V domačem taboru so besneli, najbolj razburjen je bil Haaland, ki je za žolčne proteste prejel tudi rumeni karton.

Preobrat rdečih v zadnjih minutah

Liverpool je za tesno zmago nad Fulhamom potreboval kar štiri zadetke. Rdeči so zmagali s 4:3. Foto: Reuters Liverpool je bil proti Fulhamu že v izgubljenem položaju. Gostje so v 80. minuti povedli s 3:2, toda v vodstvu zdržali le sedem minut. Wataru Endo je štiri minute pozneje, ko je vstopil v igro, izenačil, zmagovalca pa je le minuto pozneje odločil Trent Alexander-Arnold. Varovanci Jürgena Kloppa tako še naprej zaostajajo točko za vodilnim Arsenalom.

V zadnjem času vroča Aston Villa, ki bi prav tako lahko prehitela City, pa je padla na trdna tla. Na gostovanju pri Bournemouthu je igrala 2:2, lahko pa je zadovoljna s točko, saj je dvakrat zaostajala, poleg tega pa si je izenačenje priborila v 90. minuti, ko je nov gol dosegel Ollie Watkins.

Chelsea je s 3:2 doma ugnal Brighton, čeprav je ves drugi polčasu igral z igralcem več. Pred izključitvijo Conorja Gallagherja v 45. minuti je vodil z 2:1, Enzo Fernandez je nato v 65. minuti s svojim drugim golom, dosegel ga je z enajstmetrovke, vodstvo povišal, gostje so se še približali na gol zaostanka, izenačiti pa jim ni uspelo. V londonskem nedeljskem obračunu sta se West Ham in Crystal Palace razšla z izidom 1:1.

Arsenal ostaja na vrhu, Newcastle ugnal Man United

Nogometaši Arsenala bodo tudi po 14. krogu vodilna ekipa angleške lige. V soboto so doma z 2:1 premagali Wolverhampton. V šesti minuti je prvi gol dosegel Bukayo Saka, v 13. je vodstvo povišal Martin Odegaard. Gosti so ob koncu tekme zaostanek znižali, poskrbeli za nekaj nervoze med domačimi navijači, ki pa so se na koncu vendarle veselili.

Bukayo Saka, ki se bo prihodnje leto na Euru 2024 pomeril tudi proti Kekovi četi, je vodilne topničarje spravil v vodstvo proti Wolverhamptonu že po šestih minutah. Foto: Reuters

Sedemindvajsetletni Kamerunec Andre Onana je poleti v Manchester prišel iz milanskega Interja. Foto: Reuters V soboto zvečer je bilo zanimivo v Newcastlu, kamor je prišel njegov sosed na lestvici Manchester United. Rdeči vragi so dobili prejšnje tri ligaške tekme, so pa sredi tedna v ligi prvakov z Galatasarayem igrali 3:3 in ostali na zadnjem mestu svoje skupine. Najbolj je bil na udaru kritik vratar Andre Onana, ki si je privoščil dve grdi napaki. Trener Erik Ten Hag ga je tako moral na petkovi novinarski konferenci zagovarjati: "Glede na statistiko je drugi najboljši vratar v premier ligi. Dobro igra, je pa res, da je v ligi prvakov naredil nekaj napak. Če pa pogledate njegovih prvih pet mesecev pri nas, mu gre zelo dobro."

Če je imel Newcastle pred tekmo točko zaostanka za Manchestrom, ima zdaj dve prednosti. Z golom Anthonyja Gordona je namreč zmagal z 1:0. Za srake je to šesta zaporedna zmaga na domačem stadionu. Prevladovali so že v prvem polčasu, ko je Onana branil strel Miguela Almirona, po strelu Kierana Trippierja pa ga je rešila prečka. Alexander Isak bi v drugem polčasu lahko povišal prednost Newcastla, a je njegov strel blokiral Aaron Wan-Bissaka. United je imel dve lepi priložnosti, v prvem polčasu Alejandro Garnacho, v drugem polčasu pa je Harry Maguire sicer zadel z glavo, a so sodniki piskali prepovedan položaj.

Anthony Gordon je sredi drugega polčasa premagal Andreja Onano. Foto: Reuters

