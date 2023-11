Arsenal po remiju Cityja in Liverpoola spet prvi, Tottenham tone

Na uvodni tekmi 13. kroga premier lige sta se v derbiju pomerili ekipi, ki sta pobrali zadnjih šest angleških lovorik: Manchester City pet in Liverpool, ki je bil najboljši v sezoni 2019/2020. Moštvi na vrhu lige še vedno loči le ena točka, saj zmagovalca ni bilo, rezultat je bil neodločen 1:1. Erling Haaland je zadel za vodstvo z 1:0 in vknjižil svoj 50. gol v angleškem prvenstvu. To mu je uspelo že na 48. tekmi v tem tekmovanju, kar je najhitreje med vsemi do zdaj. Liverpool je z zadetkom Trenta Alexandra-Arnolda izenačil v 80. minuti. Neodločen izid na derbiju pa je izkoristil Arsenal, ki se z zmago nad Brentfordom spet zavihtel na vrh premier lige. V Angliji se sicer trenutno govori samo o kazni Evertonu zaradi kršenja finančnih pravil in se sprašuje, zakaj te ne dobi tudi City.

Villa četrta, Tottenham zdaj peti

Tottenham, ki je bil pred mesecem dni celo vodilni, je doživel še tretji zaporedni poraz. Z 2:1 je bila boljša Aston Villa. Tottenham je tako na lestvici zdrsnil na peto mesto, a razlike so zelo majhne, saj za vodilnim Arsenalom zaostaja samo štiri točke. Birminghamska ekipa je do zmage prišla po preobratu. V 22. minuti je domače v vodstvo popeljal Giovani Lo Celso, a gosti so še do odmora izenačili. Najprej je VAR razveljavil gol reprezentanta Ollia Watkinsa, v sedmi minuti sodnikovega dodatka pa so se gosti le lahko veselili, strelec je bil Pau Torres. Watkins, ki igra v odlični formi, pa je bil v drugem polčasu vendarle mož odločitve, odločilni go je dosegel v 61. minuti. To je bil že njegov 12. gol v sezoni.

Erling Haaland scores his 50th Premier League goal! 🤖



📊 @Oracle pic.twitter.com/rb9GDBJgTS — Premier League (@premierleague) November 25, 2023

Ekipa Pepa Guardiole je bila na derbiju z Liverpoolom sicer boljši tekmec, toda ni pokazala prave učinkovitosti. City je z remijem prekinil niz domačih zmag, ki je trajal vse od 31. decembra lani, odtlej pa je nanizal 23 zmag na Etihadu. Meščani ostajajo točko pred Liverpoolom, ponudili pa so priložnost Arsenalu, ki lahko zvečer z zmago nad Brentfordom spet zasede vrh premier lige.

Erling Haaland je v 27. minuti popeljal City v vodstvo s svojim 50. golom v premier ligi. Jubilejni gol je dosegel na 48. tekmi v tem tekmovanju, kar je nov rekord. Foto: Guliverimage

Med reprezentančnim premorom je angleško premier ligo stresla kazen Evertonu. Zaradi domnevnih kršitev finančnih pravil, predvsem glede prihodkov in finančne vzdržnosti, je klub iz Liverpoola vodstvo lige kaznovalo z odvzemom desetih točk. Everton je tako zdrsnil na 19. mesto, saj ima zdaj samo še štiri točke. Trener Sean Dyche pravi, da so bili šokirani. Everton v nedeljo igra proti Manchestru Unitedu.

Delitev točk na Etihadu pa je izkoristil Arsenal in se po zmagi nad Brentfordom spet povzpel na vrh premier lige. Zmagoviti gol za topničarje je v 88. minuti zabil nemški vezist Kai Havertz. Arsenal ima zdaj 30 točk, eno več od Cityja in dve od Liverpoola.

Guardiola: Dokler nam ne dokažejo česa, smo nedolžni

Pep Guardiola Foto: AP / Guliverimage Kazen Evertonu je v javnosti sprožila val mnenj, da bi moral enako prejeti tudi Manchester City. In tako je moral Guardiola na novinarski konferenci več kot o Liverpoolu govoriti o tem, ali še verjame, da je City nedolžen. "Zakaj tega ne bi verjel?" je sprva dejal. O Evertonu ni želel govoriti. "Sprašujete me, kot da smo mi kaznovani. Dokler nam ne dokažejo česa, smo nedolžni. Vem, da bi si ljudje želeli, da smo kaznovani. Vem. To čutim." Dodaja, da tudi morebitna kazen na njegovo prihodnost na klopi Cityja ne bi imela nobenega vpliva.

