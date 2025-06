Chelsea ob koncu peturnega maratona napolnil mrežo Benfici, veliko dela za Slavka Vinčića

Znana sta prva četrtfinalista svetovnega klubskega prvenstva v ZDA. To sta Palmeiras, ki je v brazilskem dvoboju po podaljšku premagal Botafogo z 1:0, zmagoviti zadetek je v 100. minuti dosegel Pauinho, ter Chelsea, ki je v evropskem spopadu prav tako po podaljšku s 4:1 ugnal Benfico. Londončani so v zadnjih 12 minutah podaljška, v katerem so imeli igralca več na igrišču, dosegli kar tri zadetke. Dvoboj je bil zaradi nevarnosti neviht in grmenja za več kot dve uri prekinjen, kar je spravilo v slabo voljo tudi trenerja Londončanov. Na srečanju je pravico delil slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić.

Slavko Vinčić je imel na dvoboju med Chelseajem in Benfico veliko dela. Foto: Reuters

Približno 20.000 gledalcev bo tekmo v Charlottu, ki jo je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, še dolgo pomnilo. Potem ko je Chelsea v 64. minuti s prostega strela Reecea Jamesa v 64. minuti prišel v vodstvo, je bilo že videti, da se bo tekma končala z 1:0. A v 87. minuti jo je sodnik v skladu z varnostnimi protokoli, ki veljajo v Združenih državah Amerike, če se v radiju 13 km zazna grmenje, prekinil.

Najbolj nor del pa je šele prišel. Po dveh urah čakanja brez kaplje dežja se je igra končno nadaljevala, in Benfica, ki je bila pred dolgim odmorom bolj ali manj nemočna in jo je reševal predvsem vratar Anatolij Trubin, je v peti minuti sodnikovega dodatka uspela izenačiti z enajstmetrovko. To je Vinčić dosodil po igranju z roko Mala Gusta, uspešno pa jo je izvedel Angel Di Maria, ki se je s tem tudi poslovil od dresa Benfice, saj se vrača v domačo Argentino. Takoj po njegovem golu je bilo rednega dela tekme konec.

Usodo Benfice je z zadetkom za 4:1 zapečatil Kiernan Dewsbury-Hall. Foto: Reuters

S tem pa še ni bilo konec pomembnih odločitev slovenskega sodnika. V drugi minuti podaljška je zaradi drugega rumenega kartona izključil argentinskega napadalca Benfice Gianluco Prestiannija, po kateri je igra Portugalcev povsem razpadla. V razmaku od 108. do 117. minute je prejela tri gole, strelci so bili Christopher Nkunku, Pedro Neto in nato Kiernan Dewsbury-Hall.

Kljub zmagi trener Chelseaja Enzo Maresca ni bil najboljše volje: "To ni nogomet, to je nesmiselna šala. Že šest tekem so prekinili, to po mojem mnenju pomeni, da ZDA niso pravi kraj za izvedbo takega tekmovanja."

Chelsea se bo za napredovanje v polfinale pomeril z brazilskim tekmecem. Foto: Reuters

Brazilski obračun odločen v 100. minuti

Po 90 minutah ni bilo zmagovalca. Foto: Reuters Palmeiras, ta je v skupini A zmagal s petimi točkami v družbi Interja iz Miamija, Porta in Al Ahlyja, je v rednem delu precej več streljal, a ni bil dovolj natančen proti Botafogu, ki je v skupini B končal s šestimi točkami, toliko sta jih imela tudi zmagovalec skupine PSG in tretjeuvrščeni madridski Atletico.

Botafogo je bil sicer po posesti žoge enakovreden, a ne posebej nevaren. Ker po 90 minutah ni bilo odločitve, je sledil podaljšek, ki so ga bolje začeli igralci Palmeirasa. Ti so hitro prišli do priložnosti, nato neuspešno zahtevali enajstmetrovko, v 100. minuti pa povedli po strelu Paulinha.

V drugem delu podaljška je imel tudi Botafogo eno lepšo priložnost prek Vitinha, v 116. minuti pa je tekmečeva zasedba iz Sao Paula ostala brez izključenega Gustava Gomeza. Številčne prednosti igralcem iz Ria de Janeira ni uspelo izkoristiti.

Veselje Palmeirasa, ko je za zmago z 1:0 v stoti minuti zadel Paulinho. Foto: Reuters

Preostali pari osmine finala klubskega svetovnega prvenstva so: PSG - Inter Miami, Flamengo - Bayern München (nedelja), Inter - Fluminense, Manchester City - Al Hilal (ponedeljek), Real Madrid - Juventus in Dortmund - Monterrey (torek).

