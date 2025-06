Jonny Evans se je pri 37 letih odločil za tekmovalno upokojitev. A slovo z nogometnih zelenic ne pomeni tudi slovesa iz nogometa in kluba Manchester United. Ostaja še naprej zavezan rdečim vragom. Na Old Traffordu so mu namenili novo vlogo. Pomagal bo pri napredovanju kariere mladih igralcev kluba.

Jonny Evans je v zaključni fazi pridobivanja Uefine profesionalne trenerske licence A. Vodil bo posoje mladih igralcev Uniteda ter tesno sodeloval z direktorjem nogometa Jasonom Wilcoxom in direktorjem akademije, da bi še izboljšali procese, s katerimi želijo individualni razvoj igralcev postaviti na višjo raven ter pripraviti mlade talente na nastopanje v prvi ekipi.

Evansov prehod na to mesto potrjuje konec njegove bogate igralske kariere. V dveh mandatih pri Unitedu je diplomant akademije odigral 241 tekem in osvojil ligo prvakov, tri naslove angleškega prvaka, pokal FA in dva ligaška pokala. Evans je skupno odigral 536 tekem v dresu rdečih vragov in še štirih klubov, za katere je igral (Royal Antwerp, Sunderland, West Bromwich Albion in Leicester City). Na mednarodni reprezentančni ravni je za Severno Irsko odigral 107 tekem in leta 2023 prejel red britanskega imperija za zasluge v nogometu.

"Uradno želim oznaniti svojo igralsko upokojitev, ne z žalostjo, temveč s ponosom, hvaležnostjo in navdušenjem nad naslednjim poglavjem. Za vedno bom hvaležen predstavnikom kluba, glavnim trenerjem, trenerjem, osebju in seveda soigralcem, s katerimi sem imel privilegij sodelovati v vseh svojih 20 letih v profesionalnem nogometu," je zapisal v sporočilu za navijače. "Moja največja in najbolj iskrena zahvala gre navijačem, ki so me podpirali na vsakem koraku moje poti. V čast mi je bilo biti na igrišču in čutiti vašo strast doma in v tujini; večno bom hvaležen za vsak kanček podpore," je še polaskal podpornikom in privržencem kluba.