Arsenal s pol ducata goli, pri Realu navdušil 19-letnik

V sredo so peti krog lige prvakov igrali v skupinah od A do D. Manchester United je na sovražnem terenu v Istanbulu reševal evropsko sezono. Imel je samo tri točke, zdaj ima štiri. Sicer je vodil s 3:1, na koncu proti Galatasarayu igral 3:3. Še bolj nujno je zmago potrebovala Sevilla, a je po vodstvu z 2:0 na koncu izgubila s PSV-jem z 2:3. Na derbiju večera je Real Madrid Napoli premagal s 4:2 in ostaja pri polnem izkupičku (15 točk). Napoli za osmino finala v zadnjem krogu ne bo smel izgubiti z Brago. Najvišjo zmago večera je dosegel Arsenal, ki je Lens premagal s kar 6:0.

Manchester United ostaja na dnu skupine A

V skupini A je Bayern München s Köbenhavnom igral neodločeno brez zadetkov. S 13 točkami je že uvrščen v osmino finala, Köbenhaven s petimi še ne.

V prvo enajsterico Manchestra Uniteda se je po lažji poškodbi vrnil Rasmus Hojlund. Foto: Reuters Pomembnejši v boju za osmino finala je bil dvoboj med Galatasarayem (štiri točke) in Manchestrom Unitedom (tri točke). Ekipa Erika Ten Haga je na prvih štirih tekmah premagala samo dansko ekipo, proti turški pa je doma izgubila z 2:3. Na gostovanju v Istanbulu še težja naloga? Čeprav vsi pravijo, kako sovražno je vzdušje na tamkajšnjem stadionu, je pravzaprav Galatasaray na zadnjih 15 domačih tekmah v ligi prvakov zmagal samo dvakrat. Dobra novica za United je bila vrnitev dveh poškodovanih igralcev v prvo postavo, Rasmusa Hojlunda in Anthonyja. Slaba pa odsotnost Marcusa Rashforda, ki zaradi kartonov ni imel pravice nastopa.

Garnacho, ki je s škarjicami navdušil na tekmi premier lige, je zadel tudi v Istanbulu. Foto: Reuters Začetek tekme pa za rdeče vrage več kot odličen. Alejandro Garnacho je po podaju Bruna Fernandesa zadel že v 11. minuti, samo sedem minut pozneje pa je Fernandes zadel še sam. Nato so terensko premoč prepustili domačim in Hakim Ziyech je v 29. minuti zadel za izid prvega polčasa 1:2.

Ko je Scott McTominay v 55. minuti zadel za vodstvo s 3:1, se je zdelo, da je United pred drugo zmago. A Turki so igrali vse bolj zavzeto, priložnosti so si sledile (devet strelov znotraj okvira vrat, United le tri) in z drugim golom Ziyecha ter še zadetkom Kerema Akturkogluja so prišli do izenačenja na 3:3. To je bil tudi končni izid. Galatasaray ima pred zadnjim krogom pet točk, United štiri.

Golijada Arsenala, Sevilla brez osmine finala

Arsenal je v prve pol ure zabil štiri gole. Tretjega je dal Bukayo Saka. Foto: Reuters

V skupini B je vodilni Arsenal (imel je devet točk) gostil Lens (pet točk) ki ga je edini premagal v letošnji ligi prvakov. Londončani so torej z eno nogo že bili v osmini finala. Potrebovali so samo še točko. "To tekmo si želimo zmagati, zagotovo. Radi bi bili na vrhu naše skupine. Imamo priložnost, a proti ekipi, ki nam je že delala težave," je pred tekmo poudaril trener Mikel Arteta. In očitno so si res želeli zmagati. Že po prve pol ure tekme so vodili s 4:0. Zadeli so Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka in Gabriel Martinelli. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je zadel še kapetan Martin Odegaard (5:0). V zaključku tekme je visoko zmago s 6:0 z bele točke potrdil rezervist Jorginho.

Sergio Ramos za 1:0. Foto: Reuters Pred petim krogom je bila v najtežjem položaju za preboj v osmino finala serijska zmagovalka evropske lige Sevilla, ki je imela vsega dve točki. Z nizozemskim PSV-jem, s katerim se je v drugem krogu razšla z izidom 2:2, je zanjo štela le zmaga. Prvi polčas je dobila z 1:0, zadel je veteran, legenda Reala Madrida, Sergio Ramos.

Podobno kot v Istanbulu se je razpletala tudi tekma v Sevilli. Domači so v 47. minuti z golom Youssefa En Nesyrija povedli z 2:0, na koncu pa ostali brez točk. Še en Maročan Ismael Saibari je najprej znižal na 1:2, Nemanja Gudelj je nesrečno premagal svojega vratarja (2:2), že v sodnikovem dodatku pa je za zmago Eindhovna zadel Ricardo Pepi. PSV ima tako zdaj osem točk, Lens je ostal pri petih.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 - Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 - Julian Alvarez (Man City), Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Jude Bellingham (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal),

3 - Joao Felix (Barcelona), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Kylian Mbappe (PSG), Brais Mendez (Real Sociedad), Danilo Sikan (Šahtar), Bukayo Saka (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Joao Mario (Benfica)

...

1 - Benjamin Šeško (Leipzig)

Napoli še ni potrdil uvrstitve v osmino finala

Foto: Reuters Real Madrid si je v skupini C že pred to tekmo priboril napredovanje v spomladanski del tekmovanja, Napoli je še potreboval vsaj točko. Trener Carlo Ancelotti je imel v zadnjih dneh precej skrbi zaradi poškodb. Manjkajo Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Luka Modrić, sta pa vsaj zdrava in cela Rodrygo in Jude Bellingham, ki sta minuli konec tedna priigrala zmago v la ligi. Še najmanjša težava sta poškodbi vratarjev: Thibaut Courtois bo manjkal daljši čas, tudi Kepa Arrizabalaga je izpustil zadnje tri tekme, a dobro brani tudi Andrij Lunin.

Jude Bellignham Foto: Reuters Že začetek tekme je bil sila dramatičen. Lunin je v deveti minuti sicer ubranil strel Giovannija Simeoneja, a je žoga pravzaprav že prečkala golovo črto. In Napoli je povedel z 1:0. A po veselju je padla zbranost in manj kot dve minuti pozneje je za izenačenje s čudovitim zadetkom poskrbel Rodrygo. Enajst minut pozneje je Real že vodil, David Alaba je podal v kazenski prostor, kdo drug kot Bellingham je bil najvišji, vratar Alex Meret pa brez možnosti. Po pol ure igre bi bila prednost domačih lahko še višja, po hitrem protinapadu je Brahim Diaz le za malo streljal mimo vrat.

A tekma še ni bila odločena. V drugem polčasu je Real dobil gol še hitreje kot v prvem. Odbitek je že v drugi minuti v mrežo pospravil Frank Anguissa (2:2). V nadaljevanju so si priložnosti sledile na obeh straneh, nevarnejši je bil Real, a je za vodstvo s 3:2 zadel šele rezervist (v 84. minuti), komaj 19-letni Argentinec Nicolas Paz. Čudovit gol z več kot 20 metrov, ki si ga bo najstnik zagotovo zapomnil. Ko se je v sodnikovem dodatku Napoli odprl, da bi prišel do izenačenja, je bil kaznovan. Joselu, ki je pred tem zapravil vsaj štiri lepe priložnosti, je vendarle zadel. Za končni izid 4:2. Real tako ostaja pri polnem izkupičku - pet zmag in 15 točk.

Odkritje večera - Nico Paz. 19-letnik je zabil tretji gol Reala na tekmi z Napolijem. Foto: Reuters

Na drugi tekmi skupine je Braga z Unionom iz Berlina igrala 1:1, kar pomeni, da ima štiri točke, tri manj od Napolija. V zadnjem krogu bo o drugem potniku v osmino finala odločal dvoboj Napoli - Braga.

V skupini D že prej odločena potnika v osmino finala

Kar se tiče osmine finala, je bilo v skupini D vse odločeno že pred petim krogom. Real Sociedad in Inter sta s po desetimi točkami že napredovala, Salzburg je imel samo tri, Benfica nobene. Sociedad je v petem krogu s Salzburgom igral 0:0, Benfica neodločeno z Interjem (3:3). So pa Portugalci po hat-tricku Joaa Maria po dobre pol ure igre vodili s 3:0. Sociedad in Inter imata zdaj po 11 točk, Salzburg štiri in Benfica eno.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (10): Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad

