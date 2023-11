Girona napada novo zmago, Oblak s pomočjo Griezmanna slavi

Na zadnji tekmi 14. kroga la lige nogometaši Girone proti Athleticu Bilbau napadajo šesto zaporedno zmago, sicer pa 12. v sezoni španskega prvenstva. Z njo bi na vrhu znova prehiteli Real Madrid, ki je v nedeljo s 3:0 premagal Cadiz. Dva gola je dal Rodrygo, že 11. v sezoni pa Jude Bellingham. Atletico Madrid in Barcelona imata na tretjem in četrtem mestu štiri točke manj od Reala. Atletico je z 1:0 premagal Mallorco, Barcelona pa je z Rayom Vallecanom igrala neodločeno 1:1.

Prvi od favoritov la lige so v 14. krogu igrali nogometaši Barcelone, ki so v soboto popoldne gostovali pri Rayu Vallecanu. Tekma se je končala z 1:1, pravzaprav so Katalonci lahko še srečni, da so osvojili vsaj točko. Gol zanjo je bil namreč avtogol.

Antoine Griezmann je zabil deveti gol sezone in Atletico je prišel do desete zmage. Foto: Reuters

V soboto zvečer je Jan Oblak, kapetan slovenske reprezentance, z Atleticom gostil Mallorco. Kot že ničkolikokrat je gol za zmago madridskega gola zabil Francoz Antoine Griezmann. Oblak je zaustavil edini poskus nasprotnikov in Atletico je zmagal z 1:0.

Rodrygo je dosegel dva gola in še podal za tretji gol Reala na tekmi. Foto: Reuters Real Madrid je v nedeljo zvečer gostoval v Andaluziji pri Cadizu in zmagal s 3:0. O razpletu tekme v korist belega baleta ni bilo nobenega dvoma, zadela sta Rodrygo (dvakrat) in že 11. v sezoni Jude Bellingham (podal je Rodrygo).

Real Sociedad je z 2:1 premagal Sevillo, ki je tekmo končala z dvema igralcema manj. Ekipa iz San Sebastiana je povedla v tretji minuti po avtogolu Marka Dmitrovića, v 22. minuti pa je vodstvo domačih na 2:0 povišal Umar Sadiq. Sevilla je v 60. minuti znižala rezultat prek Youssefa En-Nesyrija. V 88. minuti je bil zaradi prekrška izključen Sergio Ramos, zaradi pritoževanja pa je rdeč karton prejel še Jesus Navas. To je bil za Ramosa 21. rdeči karton v primeri in 30. v karieri.

Paco Lopez ni več trener Granade Granada, predzadnja ekipa španske nogometne lige, je v nedeljo odpustila 56-letnega trenerja Paca Lopeza, ki je na klop prišel pred letom dni in klub popeljal med elito, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Granada se v primeri divison ni znašla, v prvih 14 krogih je osvojila le sedem točk in ostala brez zmage na zadnjih 11 tekmah. Poleg tega so ekipo izključili iz španskega kraljevega pokala, ker je bil v ekipi igralec, ki ni imel pravice nastopa. Kot poroča Relevo, bo Lopeza zamenjal Urugvajec Alexander Medina, ki je trenutno brez kluba.



