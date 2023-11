Lewandowski Barcelono rešil pred spodrsljajem, največje presenečenje do nove zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 13. krogu španske la lige je Barcelona po preobratu z 2:1 premagala Alaves. Katalonci so se že v prvi minuti znašli v zaostanku, v drugem polčasu pa je dvakrat zadel Robert Lewandowski. Barcelona ostaja tretja, za vodilno Girono, ki je v soboto zmagala že 11., zaostaja štiri točke. Drugi je Real Madrid z dvema točkama zaostanka, beli balet je Valencio odpravil s 5:1. Atletico Jana Oblaka zvečer čaka domači obračun s 13. Villarrealom.

Barcelona se je po spodrsljaju v ligi prvakov med tednom, ko je bil z 1:0 boljši Šahtar, vrnila v zmagoviti ritem, čeprav ji na tekmi s 14. Alavesom več kot 50 minut ni kazalo dobro. Že v prvi minuti je mrežo Kataloncev načel Samu Omorodion. Gostje so vodstvo držali do 53. minute, ko je Robert Lewandowski izenačil. Poljak je v 78. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko in postavil končnih 2:1.

Girona je vknjižila nove tri točke. Foto: Guliverimage Girona v španski la ligi še naprej kaže odlične predstave, na svoji 13. tekmi je bila uspešna še enajstič, čeprav je Rayo Vallecano srečanje pred domačimi navijači odprl sanjsko, potem ko je že v peti minuti zadel Alvaro Garcia. A To Girone ni zmedlo, najprej je v 42. minuti na 1:1 poravnal Artem Dovbik, nove tri točke pa je gostom z golom v 65. minuti priskrbel Savio.

Rodrygo se je podpisal pod četrti in peti gol Reala. Foto: Reuters

Zatem je Real Madrid s 5:1 nadigral Valencio in se vodilni ekipi znova približal na dve točki zaostanka. Pot k zmagi Madridčanov je že v tretji minuti z natančnim strelom v desni spodnji kot vrat Valencie tlakoval Daniel Carvajal, zatem sta po dvakrat v polno merila Vinicius Junior in Rodrygo. Častni zadetek je za Valencio v 88. minuti dosegel Hugo Duro. Kraljevi klub je tako tudi brez prvega strelca ekipe Juda Bellinghama, ki ima težave s poškodbo rame in je tekmo v družbi mame spremljal s tribun, brez težav opravil svoje delo.

Špansko prvenstvo, 13. krog:

Petek, 10. november:

Sobota, 11. november:

Nedelja, 12. november:

Lestvica: