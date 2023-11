Presenečenje sezone z novo zmago na vrh, Barcelona slavila v sodnikovem dodatku

Nogometaši Girone so v 12. krogu la lige vknjižili deseto zmago in so zdaj sami na vrhu. V nedeljo jih lahko ujame Real Madrid.

Nogometaši Girone še naprej navdušujejo. V 12. krogu španskega prvenstva so po preobratu na gostovanju pri Osasuni zmagali s 4:2 in so po deseti zmagi trenutno sami na prvem mestu. Tri točke za njimi je madridski Real, ki bo v nedeljo gostil Rayo Vallecano. Še točko več zaostaja tretja Barcelona, ki je na sobotnem gostovanju pri Rayu Vallecanu prišla v zadnjih sekundah srečanja, ko je edini gol na tekmi zadel Ronald Araujo. Jan Oblak je z Atleticom v petek lovil sedmo zaporedno ligaško zmago, a mu je to na gostovanju na stadionu de Gran Canaria pri ekipi Las Palmasa spodletelo. Izgubil je z 1:2.

Nogometaši Girone ne popuščajo. Po 12. krogih imajo na računu deset zmag, remi in zgolj en poraz. Tudi sobotno gostovanje pri moštvu s sredine lestvice Osasuni se je zanje končalo zmagovito. Povedli so v 16. minuti, nato so domači z dvema goloma Anteja Budimirja (25., 55. minuta) prešli v vodstvo, a ga niso znali zadržati. Gostje so v zadnjih 20 minutah rednega dela še trikrat zadeli, končnih 4:2 za Girono je postavil Aleix Garcia.

Girona je skočila na prvo mesto španskega prvenstva, v nedeljo jo lahko ujame madridski Real.

Ronald Araujo je za zmago Barcelone zadel v sodnikovem dodatku. Foto: Guliverimage

Barcelona je bila v prvem polčasu povsem neprepoznavna, odlično pa je deloval predvsem Sociedadov zgodnji pritisk na zadnjo linijo tekmecev. Kljub številnim ugodnim položajem pa jim je predvsem v zaključku zmanjkalo nekaj točnosti, večkrat pa je bil na mestu tudi vratar Marc-Andre ter Stegen. Tudi v drugem so imeli sprva več od igre domačini, a so nepazljivost domačih v obrambi tik ob koncu srečanja kaznovali Katalonci.

V drugi minuti sodnikovega dodatka je podajo Ilkaya Gündogana izkoristil Ronald Araujo in zadel z glavo. Gol so sicer sodniki ob zelenici sprva razveljavili zaradi prepovedanega položaja, potrdili pa so ga iz sobe za Var.

Oblakovi izgubili na Kanarskih otokih

Janu Oblaku in soigralcem teoretičnega statusa favorita na Kanarskih otokih ni uspelo spremeniti v nove točke. Madridčani so imeli sicer premoč, ki pa je bila v prvem delu jalova. V nadaljevanju je v 52. minuti za domače zadel Kirian, potem ko je obramba Atletica zastala, misleč, da je žoga ob začetku akcije prečkala stransko črto igrišča.

Jan Oblak je s soigralci Atletica v petek izgubil pri Las Palmasu. Foto: Guliverimage

Atletico je v nadaljevanju skušal zaigrati napadalneje, vendar so domači izkoristili napako v obrambi tekmecev in Benito Martinez je v 75. minuti še drugič premagal Oblaka. Atletico je sicer v končnici močno pritisnil, Alvaro Morata je znižal v 83. minuti, v 90. minuti je nato zadel še prečko, a je Las Palmas zdržal vse nalete in slavil pomembno zmago, svojo prvo nad Atleticom po letu 1987.

