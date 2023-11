Oblak še nekaj časa pod vodstvom Simeoneja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni strokovnjak Diego Simeone se dela pri Atleticu iz Madrida, kjer si kruh služi tudi slovenski vratar Jan Oblak, nikakor ne naveliča. Čeprav je že nekajkrat napovedal, da se bo poslovil, pa tega ne stori in še nekaj časa tudi ne bo, saj je danes podaljšal pogodbo do 30. junija 2027, je na svoji spletni strani sporočil klub.

Argentinec je na klopi Atletica že od leta 2011, ekipo je vodil na 642 tekmah, kar je klubski rekord. V tem času je osvojil osem lovorik, in sicer dva naslova državnega prvaka, dvakrat je zmagal v evropski ligi in evropskem superpokalu, enkrat je bil zmagovalec kraljevega pokala in španskega superpokala.

Zmagal je na 380 tekmah, le 18 odstotkov tekem je izgubil.

