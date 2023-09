V Münchnu se je kresalo, presenečenje za podprvake

Danes je bila na delu še preostala polovica udeležencev lige prvakov. Poslastica večera se je odvila v Münchnu, kjer je Bayern s 4:3 ugnal Manchester United, Anglež Harry Kane pa je ob debiju v ligi prvakov v dresu nemškega velikana proti klubu iz svoje domovine dosegel zadetek. Inter, ki je v zadnjem finalu lige prvakov ostal praznih rok proti Manchester Cityju, je za uvod le remiziral v San Sebastianu (0:1). Rekorder tekmovanja, 14-kratni zmagovalec Real Madrid, je za uvod gostil novinca v elitni druščini, berlinski Union, in do zmage prišel v zadnjih trenutkih srečanja (1:0). Do visoke zmage je prišel Arsenal, tri točke pa je vknjižil tudi italijanski prvak Napoli.

Liga prvakov, 1. krog

Sreda, 20. september:

Tudi drugi dan uvodnega kroga nogometne lige prvakov, ki je v torek postregel z zelo pestrim dogajanjem, v katerem so izstopali tudi slovenski legionarji (Benjamin Šeško, Kevin Kampl in Jan Oblak), je postregel z zanimivim dogajanjem.

Bayern do treh točk na strelski poslastici

Na Allianz Areni se je odvila poslastica med Bayernom in Manchester Unitedom. Tokrat je bil v središču pozornosti Harry Kane. Kapetan angleške reprezentance in dolgoletni strelski kralj Tottenhama je v ligi prvakov debitiral v rdečem dresu Bayerna, usoda pa je hotela, da bo to storil ravno proti klubu iz domovine, ki ga je v poletnem prestopnem roku hotel pripeljati na Old Trafford, a se je Kane raje odločil za selitev na Bavarsko, že ob svojem prvem nastopu pa se je vpisal med strelce in se z Bayernom veselil zmage (4:3).

Andre Onana si je ob prvem golu Bayerna privoščil veliko napako. Foto: Guliverimage

V Münchnu je bilo pestro. Gostujoči strateg Erik ten Hag ne more biti zadovoljen z začetkom sezone, na seznamu poškodovanih je ogromno igralcev, zdesetkana zasedba pa je bila brez moči tudi v Münchnu. Med drugim nista bila v kadru Mason Mount in Raphael Varane. Od prve minute je v konici napada zaigral mladi Danec Rasmus Höjlund, med vratnicama pa je stal Andre Onana, ki je še pred nekaj meseci v finalu lige prvakov z Interjem ostal praznih rok proti Manchester Cityju.

Ravno vratar Manchester Uniteda si je 28. minuti tekme privoščil veliko napako, po kateri je Bayern povedel z 1:0. Leroy Sane je poskusil s strelom od daleč, ki najprej ni pretirano obetal, saj je žoga letela proti sredini gola, a je žoga vratarju angleške ekipe ušla v mrežo. Kot da to za Angleže še ne bi bilo dovolj, je za zdesetkano zasedbo Uniteda hitro sledila nova kazen. Po prodoru in podaji Musiale je le štiri minute kasneje z natančnim strelom v desni spodnji kot na 2:0 povišal Serge Gnabry.

Harry Kane je povišal na 3:1. Foto: Reuters

A rdeči vragi so v drugem polčasu hitro zapretili. V 49. minuti je gol upanja za 1:2 dosegel Rasmus Hojlund. Vendar je veselje gostov hitro ugasnilo. Le štiri minute kasneje je v kazenskem prostoru rdečih vragov z roko igral Christian Eriksen, sodnik srečanja Nyberg je po ogledu posnetka pokazal na najstrožjo kazen, z enajstmetrovke pa je v polno meril Harry Kane in povišal na 3:1. Dogajanje se je potem povsem razživelo v 56. minuti je Sane zadel še vratnico.

Čeprav je imel Bayern nato nadzor nad dogajanjem, pa so se karte v zaključku tekme še premešale. V 88. minuti je na 2:3 znižal Casemiro in navijačem United vrnil upanje, a angleški predstavniki do konca niso več ogrozili vrat Bayerna. Že v sodnikovem podaljšku je Bayern še drugič na tekmi na tekmi zadel vratnico, dokončen žebelj v krsto Manchester Uniteda pa je v 92. minuti zabil Mathys Tel. A tudi tu se toča zadetkov ni ustavila, končni izid je tri minute kasneje z drugim zadetkom na tekmi postavil Casemiro.

Inter le do točke Real Sociedad je prišel do ekspresnega vodstva, na koncu pa vknjižil točko. Foto: Reuters

Trener Interja Simone Inzaghi je v novo evropsko sezono vstopil s prevetreno zasedbo, ki pa je do začetka evropske sezone dosegala imenitne rezultate. Konec prejšnjega tedna je napolnila mrežo mestnemu tekmecu AC Milanu (5:1), zdaj pa se je moral italijanski prvoligaš v San Sebastianu proti Real Sociedadu zadovoljiti le s točko. Španska ekipa je srečanje odprla izjemno, saj je že v 4. minuti za 1:0 zadel Brais Mendez in šokiral Inter, ta pa je nato v 87. minuti le izenačil po zadetku Lautara Martineza.

Z enakim izidom (1:1) se je končal tudi obračun Seville in Lensa, ki v ligi prvakov igra prvič po 21 letih. Za Sevillo je zaigral tudi povratnik Sergio Ramos. Nekdanji kapetan madridskega Reala, ki je vajen osvajanja lige prvakov, je s Parižani zaman napadal evropski vrh, pri 37 letih pa se je vrnil k matičnemu klubu. V ligi prvakov je zdaj zbral že 138 nastopov.

Arsenal je zabeležil najvišjo zmago večera. Foto: Reuters

Do visoke zmage je prišel angleški podprvak Arsenal, ki je s 4:0 odpravil PSV. Za topničarje so se med strelce vpisali Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus in Martin Odegaard.

Napoli je z 2:1 ugnal Brago, gol za zmago italijanske zasedbe je padel v 88. minuti, ko je Sikou Niakate dosegel avtogol.

Rekorderji so se rešili v zadnjih trenutkih Jude Bellingham je "rešil" Real. Foto: Reuters

Na prvi tekmi so beli baletniki na Santiago Bernabeuu gostili nemškega debitanta v ligi prvakov Union Berlin, ki je že za uvod Realu povzročil veliko sivih las. Real, ki je imel sicer premoč na igrišču, je premoč kronal šele v sodnikovem podaljšku srečanja. V 94. minuti srečanja je za zmago z 1:0 zadel Jude Bellingham, ki se je letos poleti pridružil madridskemu klubu.

Galatasaray, krvnik Olimpije v kvalifikacijah za ligo prvakov, je v skupini A, kjer sta največja favorita za napredovanje Bayern in Manchester United, proti Köbenhavnu zaostajal že z 0:2, na koncu pa odnesel točko (2:2). Galatasaray se je v ligo prvakov vrnil prvič po letu 2019.

Liga prvakov, 1. krog

Torek, 19. september:

Sreda, 20. september:

Lestvice: