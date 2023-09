Noro, koliko milijonov se nasmiha Olimpiji!

Nogometaši Olimpije v pestri in razvejani zgodovini kluba, v kateri so zmaji v Ljubljani zaživeli v različnih preoblekah, še niso imeli opravka s tako izdatnim evropskim zaslužkom. Ko so jo zeleno-beli prejšnji mesec v nepozabnem večeru v Stožicah zagodli serijskemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu, so si že zagotovili večmilijonsko nagrado. Čeprav so v nadaljevanju kvalifikacij najprej izpadli iz igre za nastop v ligi prvakov, nato pa ostali še brez preboja v ligo Europa, so s tem, da so si zagotovili nastop v skupinskem delu konferenčne lige, vseeno poskrbeli za ogromen zaslužek.

Uefa je zelo radodarna

Če bi Olimpija danes presenetila Lille, bi za zmago s strani Uefe prejela 500, za remi pa 166 tisoč evrov nagrade. Foto: Aleš Fevžer Evropska nogometna zveza (Uefa) je do udeležencev skupinskih delov tekmovanj še kako radodarna. Kdor dočaka dolgo jesen v Evropi, je bogato nagrajen. Takšen občutek pa bo po Mariboru, ki je to izkusil že šestkrat in to v tekmovanjih na višji ravni od konferenčne lige, ter Muri, ki je leta 2021 nastopila prav v omenjenem tekmovanju, ki v hierarhiji evropskih pokalov kotira najnižje, izkusila še Olimpija.

Koliko pa lahko zasluži Olimpija? Veliko. Zgolj udeležba v skupinskem delu konferenčne lige prinaša skoraj tri milijone evrov. Natančneje 2,94. V žepu zmajev se bo tako znašla še kako mikavna nagrada. Potem pa pridejo na vrsto še dodatni zaslužki.

Stožice bodo jeseni še kako polne, vstopnice bodo ob evropskih spektaklih zagotovo šle za med, tu so še variabilni zaslužki, odvisni od višine televizijskih pravic in uspehov v evropskih tekmovanjih, finančni blagor, ki ga bo deležna Olimpija z igranjem v konferenčni ligi, pa se bo povečeval še z uspehi, doseženimi na zelenici. Dobri rezultati bi lahko zaslužek popeljali proti številkam, s katerimi nam je postregel direktor Igor Barišić, ko smo ga povprašali, kolikšen je letni proračun ljubljanskega kluba.

Vsaka zmaga prinaša 500 tisoč evrov

Ko so Mariborčani zadnjič nastopili v ligi prvakov, so si priigrali več kot 18 milijonov denarne nagrade. Foto: Sportida Kakšne pa so nagrade za uspešne nastope v skupinskem delu? Vsaka zmaga je vredna pol milijona evrov. Od slovenskih klubov je zadovoljstvo ob zmagi in vse prej kot simbolični finančni nagradi Uefe v konferenčni ligi že izkusila Mura, ko je pred dvema letoma v Ljudskem vrtu šokirala Tottenham. To pa še ni vse. Vsak remi zagotavlja dodatnih 166 tisoč evrov. In če bi se Olimpija prebila na prvo ali drugo mesto v skupini, bi s strani Uefe prejela še 650 oziroma 325 tisoč evrov.

Tako je že zdaj jasno, da bo Olimpija priča rekordnemu zaslužku v Evropi. Ta se resda ne more primerjati s tistimi, ki jih je pred leti prejemal Maribor. V ligi prvakov je nazadnje nastopal v sezoni 2017/18, na koncu, ko so vijolice potegnile črto čez izjemno sezono, v kateri so v druščini z Liverpoolom, Sevillo in Spartakom osvojile tri točke, pa so z nasmehom ugotovile, da so si prislužile kar 18,5 milijona evrov. Tako izjemnih številk se v konferenčni ligi ne da zaslužiti, a vseeno predstavljajo ogromno pomoč, še kako potrebno za želeno delovanje kluba. Zlasti v slovenskih nogometnih okvirjih.

Dvig tržne vrednosti igralcev

Predsednik Adam Delius je v poletnem prestopnem roku "izgubil" Svita Sešlarja. Bi lahko za več milijonov evrov prodal katerega izmed igralcev tudi v zimskem prestopnem roku? Foto: Aleš Fevžer Če bi zmajem v skupini A, v kateri se bodo merili z Lillom, Slovanom iz Bratislave in ferskim Klakvsikom, uspel preboj v izločilni del, pri tem pa bi denimo v skupinskem delu dvakrat zmagali, dvakrat remizirali in dvakrat izgubili, bi se zaslužek približal petim milijonom evrov. To pa je že njen letni proračun.

Morda še bolj pomembno pa je spoznanje, da bodo evropski nastopi, zlasti v primeru, če bi šlo zmajem dobro, povečali tržno vrednost igralcem, s tem pa bi se tudi dvignilo zanimanje tujih snubcev. Po Svitu Sešlarju, ki je napolnil blagajno Olimpije, zmaji so z njegovim odhodom v Turčijo zaslužili najmanj dva milijona evrov, bi se lahko tako na seznamu želja snubcev znašli tudi drugi (naj)boljši igralci Olimpije. Denimo članska reprezentanta Slovenije Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek, pa mladi reprezentant Marcel Ratnik. Omenjena trojica ima v tem trenutku najvišje tržne vrednosti, Elšnik in Ratnik sta po oceni Transfermarkta vredna 1,3, Vidovšek pa 1,2 milijona evrov, še četrti igralec z milijonsko vrednostjo pa je Srb Nemanja Motika (1 milijon evrov).

O tem, kako se splača igrati v konferenčni ligi, a obstajajo tudi pasti, saj se dobršen delež zaslužka namenja tudi stroškom potovanj in pa nagradam nogometašem, je leta 2021 izkusila Mura. O tem je govoril predsednik Robert Kuzmič in priznal, da končni zaslužek iz Evrope le ni bil tako visok, kot se je zdelo na prvi pogled.

Zaslužki v konferenčni ligi: Udeležba v skupinskem delu konferenčne lige: 2,94 milijona evrov

Zmaga v skupinskem delu: 0,5 milijona evrov

Remi v skupinskem delu: 0,166 milijona evrov

Prvo mesto v skupinskem delu: 0,65 milijona evrov

Drugo mesto v skupinskem delu: 0,325 milijona evrov

Nastop v play-offu izločilnega dela: 0,3 milijona evrov

Nastop v osmini finala: 0,6 milijona evrov

Nastop v četrtfinalu: 1,0 milijona evrov

Nastop v polfinalu: 2,0 milijona evrov

Poraz v finalu: 3,0 milijona evrov

Zmaga v finalu: 5,0 milijona evrov

Boj za drugo mesto?

Olimpija je v generalki za Lille v soboto ugnala Maribor (2:1), kapetan Timi Max Elšnik pa zaradi zdravstvenih težav ni nastopil. Bo nared za današnji spopad v Franciji? Foto: www.alesfevzer.com Vseeno ima Olimpija idealno priložnost, da si z nepozabno evropsko izkušnjo priskrbi dragocena sredstva, s pomočjo katerih bi si lahko lažje ustvarila pogoje za lepšo prihodnost. In ob racionalni porabi sredstev tudi poskrbi, da bi ostalo kaj denarja tudi za morebitna slabša obdobja, v katerih klub ne bi imel tako vidnih evropskih uspehov. Takšna odločitev je v zadnjih letih denimo reševala mariborski klub.

Zeleno-beli niso prvi favoriti skupine, ta vloga pripada francoskemu velikanu Lillu, prevladuje pa mnenje, da bi se lahko s Slovanom iz Bratislave, ki ima večkratne izkušnje z igranjem v skupinskem delu evropskih tekmovanj, pa tudi podobno tržno vrednostjo ekipe, potegovala za drugo mesto, s tem pa tudi nadaljevanje v izločilnem delu. V skupini A je še KI Klaksvik, za katerega nastopa tudi nepredvidljivi Norvežan Vegard Forren. Ferci pišejo nepozabno zgodbo, poleti so presenetili tako prvaka Madžarske kot tudi Švedske, zdaj jo želijo zagosti še prvakoma Slovenije in Slovaške, tako da bo jeseni v tej skupini še kako zanimivo.

Napadalec Lilla vreden kar 60 milijonov evrov!

Če bo Lille prodal Jonathana Davida, bo lahko računal na zelo velik zaslužek. Foto: Guliverimage Čeprav je konferenčna liga šele tretja po jakosti evropskih pokalov, tako po kakovosti klubov kot tudi višini zaslužkov, v njej še vedno igrajo zelo dobre ekipe. O tem pove dovolj že seznam dozdajšnjih zmagovalcev. Lani je bila najboljša Roma, letos pa West Ham.

Atraktivnega tekmeca ima v skupini tudi Olimpija. To je Lille, ki s svojo zasedbo, vredno več kot 200 milijonov evrov, predstavlja povsem drugi svet. Je pa vseeno ranljiv, kar je v zadnjem krogu kvalifikacij dokazala hrvaška Rijeka. Ni manjkalo veliko, pa bi Lille, čeprav vstopa v Evropo s tako močno igralsko zasedbo, izpadel še pred začetkom septembra.

Največjo vrednost ima Kanadčan Jonathan David, eden najboljših strelcev francoskega prvenstva, ki pri 23 letih velja po oceni Transfermarkta 60 milijonov evrov. Skoraj petkrat več od celotne zasedbe Olimpije. Še pet njegovih soigralcev je vredno najmanj 10 milijonov evrov.

Najbolj znani nogometaš Lilla, nekdanji branilec Barcelone Samuel Umtiti, ki je s Francijo leta 2018 postal svetovni prvak, je po zadnjih manj prepričljivih sezonah, vreden le še 4 milijonov evrov. A še vedno z naskokom več kot najboljši igralci Olimpije.

Zmaji bodo v bogato evropsko jabolko, ki ga prinaša konferenčna liga, prvič zagrizli že danes. Ob 16.30 bodo gostovali pri Lillu. Če bi presenetili francoskega prvaka iz leta 2021, bi si napolnili tudi žepe. Za točko bi prejeli 166 tisoč, za zmago, ta bi še kako odmevala po Evropi, pa kar pol milijona evrov! Naslednja evropska tekma čaka zmaje 5. oktobra, v Stožice prihaja Slovan Bratislava.