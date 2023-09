Legendarni Slovenec, ki ga v teh dneh z razlogom oblegajo Srbi

Milenko Ačimović je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, za katero je na 74 nastopih dosegel 13 zadetkov in nastopil na obeh velikih tekmovanjih. Je eden izmed petih Slovencev, ki so se vpisali med strelce na svetovnem prvenstvu.

Milenko Ačimović je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, za katero je na 74 nastopih dosegel 13 zadetkov in nastopil na obeh velikih tekmovanjih. Je eden izmed petih Slovencev, ki so se vpisali med strelce na svetovnem prvenstvu. Foto: Ana Kovač

Nekdanji vrhunski slovenski nogometaš Milenko Ačimović je v teh dneh zelo iskan sogovornik. Srbski novinarji so pred gostovanjem Crvene zvezde pri Manchester Cityju iz naftalina potegnili njegov evrogol, ki ga je pred 23 leti dosegel na Otoku, slovenskim pa ni ušel podatek, kako bosta v sredo v Evropi obračunala njegova nekdanja kluba. Olimpija bo gostovala pri Lillu, 46-letni Ljubljančan pa komaj čaka na začetek spektakla in ne izključuje možnosti, da bi zmaji presenetili mastife.

"Tik pred vami so me ravno klicali srbski novinarji. In ne prvič v teh dneh," nam je Milenko Ačimović hitel pripovedovati, kako mu v zadnjem obdobju telefon zvoni pogosteje kot sicer. V zadnjem tednu se je izdatno "družil" z zvezdniki, nekdanjo elito svetovnega nogometa.

Najprej je prejšnji ponedeljek v selektorskem spopadu na Bonifiki s slovensko reprezentanco do 21 let potegnil krajšo proti Thierryju Henryju (0:4), se nato z veseljem udeležil človekoljubnega spektakla v razprodanih Stožicah, ki ga je omogočil prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, zdaj pa prihajata na vrsto še dve klubski tekmi v Evropi, ki sta nekdanjemu zvezdniku slovenskega nogometa priklicali v spomin številne spomine. Na njih bodo namreč v osrednjih vlogah kar trije njegovi nekdanji klubi.

Projektil, s katerim je razkadil "angleško meglo"

Pred 23 leti je na gostovanju na Otoku v dresu Crvene zvezde dosegel prekrasen zadetek. Foto: Guliverimage Danes bo na delu Crvena zvezda, v sredo pa Lille in Olimpija. Srbske prvake čaka najtežji možni izziv, gostovanje pri branilcu evropskega naslova Manchester Cityju. Ko so srbski novinarji brskali po arhivu, so prišli do spoznanja, da je bil zadnji nogometaš beograjskega kluba, ki je zadel v polno na evropski tekmi v Angliji, ravno Ačimović.

"Kdo bi si mislil, da sem to ravno jaz. Spominjam se tiste tekme, leta 2000 smo gostovali pri Leicester Cityju, zadetek pa sem dosegel že v prvi minuti," se mu je smejalo, ko se je spomnil na izjemen udarec z razdalje, s katerim je razkadil "angleško meglo" in presenetil vratarja lisic.

Evrogol Milenka Ačimovića proti Leicester Cityju:

A Red Star draw in the smoke 😶‍🌫️ pic.twitter.com/4fJbdiSVwu — Leicester City (@LCFC) September 14, 2023

To je bil pravi evrogol, še zdaleč ne edini v karieri enega najboljših slovenskih zveznih igralcev vseh časov, ki je v karieri poskrbel za nič koliko čudovitih in nenavadnih zadetkov. Tudi skoraj s polovice igrišča, ko je za to začutil dovolj poguma in navdiha. Leta 1999 je tako s prefinjenim in drznim lobom proti Ukrajini zlati Katančevi četi pomagal do senzacionalnega preboja na Euro 2000, leto dni pozneje pa je v Angliji osrečil navijače Crvene zvezde.

"Takrat Angleži niso hoteli igrati povratne tekme v Beogradu, tako da smo bili gostitelji na Dunaju. In izločili Leicester," je z beograjskim klubom na povratni tekmi v Avstriji, kjer je pozneje blestel v vijoličnem dresu Austrie, Leicester City ugnal s 3:1.

Bilo je prekrasno, nato pa je vse prekinil zlom noge

Leta 2004 se je iz Tottenhama preselil v Lille. Foto: Guliverimage To se je dogajalo pred 23 leti, ko je spadal med najboljše nogometaše Crvene zvezde, nato pa ga je zasnubil Tottenham. Čeprav se je pri londonskem velikanu dokazoval kar nekaj časa, mu nogometni bogovi na Otoku niso bili naklonjeni. Pokazal je bistveno manj kot bi lahko, navijači so ga pomnili po neverjetnem številu zapravljenih priložnosti. Takrat, ko je pri Tottenhamu padel na stranski tir in hrepenel po minutah na igrišču, mu je vendarle posvetil žarek upanja. Prejel je ponudbo iz Francije, zanj se je zanimal Lille. Želja je prerasla v dogovor, rodila se je zgodba "Mile in Lille", po kateri se je na obraz ljubljanskega nogometaša hitro vrnil nasmešek. In to zelo širok.

"Mile in Lille, da … Te fraze sem se kar naposlušal. Ne bom lagal, Lille mi je ostal v prekrasnem spominu, vse do tistega zloma noge, ki je vse prekinil. Do takrat sem preživljal enega najlepših časov v karieri. Bil sem v formi, dosegali smo prave rezultate, bili pri vrhu v francoskem prvenstvu, nenazadnje smo v ligi prvakov z mojim zadetkom pred 75 tisoč gledalci v Parizu premagali Manchester United. Velikana, ki ga je vodil Ferguson, zanj pa sta igrala Ronaldo in Rooney. To so bili prelepi časi, imeli smo res dobro ekipo," zmago nad rdečimi vragi, doseženo 2. novembra 2005 na Stade de Francu, uvršča med posebne vrhunce kariere.

Pred 18 leti je odločil zmagovalca na srečanju lige prvakov med Lillom in Manchester Unitedom. Foto: Reuters

"To je bil najlepši večer v moji klubski karieri. V Lillu smo poskrbeli za evforijo, mesto nas je po vrnitvi iz Pariza pričakalo na nogah," rad še danes izpostavi prelepe spomine na dveletno obdobje v dresu Lilla.

"Olimpija mi pomeni več kot Lille"

Kot nekdanji športni direktor Olimpije je tako podelil častni dres Olimpije Robertu Prosinečkemu, ki je pred leti vodil Crveno zvezdo na prijateljski tekmi v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar V njegovi karieri igra zelo pomembno vlogo tudi Olimpija. Klub, pri katerem je storil prve pomembnejše korake v članskem nogometu in si prislužil poziv nekdanjih evropskih prvakov iz Beograda. Takrat se je igralo še za Bežigradom. Usoda je poskrbela, da bo Olimpija zgodovinsko prvo tekmo v skupinskem delu evropskega tekmovanja, zmaji to jesen nastopajo v konferenčni ligi, odigrala prav proti Lillu.

V sredo se torej obeta srečanje, na katerem bodo pri Ačimoviću, zdajšnjemu selektorju mlade slovenske izbrane vrste do 21 let, prevladovali mešani občutki. "To bo zame prav posebna tekma. Igral sem za oba kluba, Olimpija mi pomeni več kot Lille, vseeno pa ne morem iz spomina kar tako izbrisati vseh lepih stvari, ki sem jih doživel v Franciji. Bilo jih je ogromno. Lahko rečem, da sem užival. Zelo užival. Vse do tiste nesrečne poškodbe gležnja."

Spogledoval se je s Španci, nato pa izkusil pekel

Karim Benzema je to poletje sprejel ponudbo kluba, za katerega je pred davnimi leti nastopal Milenko Ačimović. Foto: Reuters Njegova francoska izkušnja je doživela grozovit udarec 13. januarja 2006, ko se je poškodoval na tekmi proti Sochauxu. Odnesel jo je s pretrganimi vezmi v levem gležnju, čakalo ga je dolgo in mučno okrevanje. "To je bilo zame zelo težko obdobje. Nisem več vedel, ali bom lahko sploh še kdaj dobro igral nogomet. In da se mi kaj takega zgodi ravno takrat, ko sem igral najbolje v karieri? Bilo je ravno med zimskim prestopnim rokom, bil sem blizu selitvi v Španijo, potem pa takole … Po tej poškodbi je bilo težko najti klub v Evropi," je sledilo manj prijetno obdobje, ko je zaman iskal novega delodajalca, nato pa je čakanje za kratko obdobje prekinil z odhodom v Savdsko Arabijo.

K Al Ittihadu ga je povabil nekdanji trener Lilla, legenda jugoslovanskega nogometa Vahid Halilhodžić. Če bi Ačimović v savdskem klubu, ki ga je pozneje za kratek čas vodil tudi Matjaž Kek, igral zdaj, bi bili njegovi soigralci tudi Francoza Karim Benzema in N'Golo Kante ter Brazilec Fabinho, plače pa bi bile zagotovo milo rečeno nekajkrat večje od takratnih. Bil bi deležen bogastva in pol.

"Takrat si nisem niti v sanjah predstavljal, da bodo klubi v Savdski Arabiji kdaj tako močni. To je specifična liga, tam vlada drugačen stil življenja. Takrat je imel vsak klub le enega ali dva tujca, ni se šlo tako daleč. Danes pa vidite, kako je. Zvezdnik pri zvezdniku."

Olimpiji bo lažje, saj je že izpolnila cilj

Olimpija je v zadnjem nastopu v soboto v večnem derbiju premagala Maribor z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com Kar se tiče napovedi za dvoboj v Franciji, opozarja na nepredvidljivost nogometa in dodaja, da Lille v tem trenutku Olimpiji ne bi smel predstavljati "bav-bava". V to so se lahko pred kratkim prepričali tudi ljubitelji nogometa na Hrvaškem, saj je Rijeka v kvalifikacijah namučila mastife in na povratni tekmi na Rujevici izpadla šele po podaljšku.

"To tekmo sem si ogledal. Če sodim po tej tekmi, se lahko Olimpija v sredo zagotovo kosa z Lillom. Lille je resda favorit, a na igrišču dobro zgleda tudi Olimpija. Bomo pa kmalu dobili odgovor, do kod lahko seže v tej evropski sezoni. Rijeka ni bila daleč od tega, da bi izločila Lille. Morda bo tako tudi z Olimpijo," ne izključuje pomembnosti psihološkega vidika, ki bi bil lahko po njegovem mnenju naklonjen slovenskim prvakom.

Lille je leta 2021 postal francoski prvak. To je bil njegov četrti državni naslov. V zadnjem nastopu je remiziral v gosteh pri Rennesu (2:2). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To je namreč tekma, na kateri Ljubljančani ne morejo praktično ničesar izgubiti, za Lille pa bi bilo vse drugo kot zmaga razočaranje. "Olimpija je s tem, ko je prišla v konferenčno ligo, že uresničila željo. Igra dobro, njena ekipa napreduje. Zmaga proti Mariboru predstavlja še dodaten veter v hrbet, tudi lažje ji bo, saj je v Evropi že izpolnila klubski cilj," se kot rojeni Ljubljančan ter nekdanji nogometaš in športni direktor zmajev veseli prve dolge evropske jeseni v zgodovini zeleno-belih.

"To je Ljubljani v vseh teh letih manjkalo. Po odzivu navijačev vidim, da se po mestu znova govori o nogometu. In najraje se gledajo evropske tekme. Saj smo videli, kako je bilo v Stožicah že proti Ludogorcu ali Galatasarayu," je užival na omenjenih tekmah, ki ju je spremljala izjemna navijaška kulisa.

Navijači Olimpije so si dali duška po zgodovinski zmagi nad Ludogorcem, po kateri so si zagotovili dolgo evropsko jesen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kar se tiče možnosti zeleno-belih na sredini tekmi v Franciji, ne izključuje vseh scenarijev. Tudi presenečenja. "Olimpija je dobro odigrala tudi tekmo v Istanbulu z Galatasarayem. Najtežje gostovanje v skupini jo bo doletelo v najboljšem trenutku, takoj na začetku. Ima lepe možnosti za uspeh, deluje vedno bolj uigrano," je prepričan, da je najbolje gostovati pri prvem favoritu skupine takoj, ko med ekipama vladajo še določene neznanke.

Iz Srbije ne bi smel iti neposredno v Anglijo

Pri Totttenhamu ni v angleškem prvenstvu dosegel niti enega zadetka. Zapravil je številne zrele priložnosti. Foto: Reuters Kako pa je Milenko pred dvema desetletjema sploh padel v oči Francozom? Leta 2004 pri Tottenhamu ni več pogosto kandidiral za nastope v premier league, zato je ob ponedeljkih igral tekme rezervnih postav. Eno izmed njih si je ogledal takratni trener Lilla Claude Puel, se ogrel zanj in ga pripeljal v Francijo. Sprva je igral pri Lillu kot posojen nogometaš Tottenhama. Začelo se je sanjsko, z zadetkom za zmago že na prvi tekmi proti Metzu.

"V nogometu nekaterih stvari ne moreš predvideti. Pred tem sem v Anglji zapravil štiri, pet zicerjev, pri Lillu pa ob prvem stiku z žogo dosegel zadetek. Moraš pač vedno verjeti vase in na koncu vse pride na svoje mesto," si je lahko pri Lillu oddahnil. Počutil se je, kot da bi se znova rodil kot nogometaš. "Res mi je steklo. Vse do zloma noge. Londona, enega najlepših mest na svetu, sploh nisem pogrešal. Važno mi je bilo le, da igram. Lille je igral v dobri ligi, takoj mi je prirasel k srcu," je čez noč pozabil na neprespane noči in težave, ki so ga spremljale na Otoku. Pri Tottenhamu mu pač ni in ni šlo.

Kakšno pa je mesto Lille? "Navijači Olimpije, ki bodo pripotovali na tekmo, bodo imeli kaj za videti. V Lillu je mogoče dobro pojesti, meni je bila zelo všeč bližina do velikih mest, kot sta Pariz in Bruselj. Takrat smo lahko nekaj malega potovali in odkrivali okolico, hčerka je bila še manjša, za kaj več pa je zmanjkalo časa, saj sem imel napolnjen urnik še z evropskimi tekmami," se nekdanji kapetan slovenske reprezentance spominja obdobja, ki ga je preživel v mestu na severovzhodnem delu Francije z okrog 236 tisoč prebivalci. Foto: Guliverimage

Leta pozneje je priznal, da je s takojšnjo selitvijo iz Beograda v London storil napako. "Ne bi smel iti iz srbske lige neposredno v Anglijo, ampak se prej ustaviti še kje drugje. Če bi za kakšna tri leta izbral vmesno postajo v Franciji, bi bilo to idealno. Tottenham pa je tako močan klub, ki veliko investira in te ne more čakati. Če nisi dober, postanejo nezadovoljni in hitro najdejo zamenjavo zate," se je v Londonu prepričal v krutost, ki vlada v tako velikih klubih. To je spoznal takrat, ko je bilo že prepozno in ni več našel stika z začetno enajsterico.

Ne verjame, da bo Lille podcenjeval Olimpijo

"Vsi napredujejo, zdaj imajo še Ferci svojega predstavnika v konferenčni ligi. Zato si ne smeš niti pod razno privoščiti, da bi koga podcenjeval," je Ačimović spomnil na uspeh prvaka Ferskih otokov KI Klaksvik, ki se je prebil v skupinski del konferenčne lige. Foto: Grega Valančič/Sportida Lille ima ekipo, v kateri je kar nekaj znanih imen, v napadu pa blesti Kanadčan Jonathan David. Ačimović napadalce Olimpije opozarja na obračune s prekaljenim branilcem Samuelom Umtitijem, ki je v preteklosti igral tudi za Barcelono.

"Lille ima številne zvezdnike, dobre igralce. In ne verjamem, da bi lahko njegovo ekipo pokopalo morebitno podcenjevanje Olimpije. Pred desetletji se je kaj takega še dogajalo v Evropi, zdaj pa je s tem zagotovo konec. Vsi napredujejo, zdaj imajo še Ferci svojega predstavnika v konferenčni ligi. Zato si ne smeš niti pod razno privoščiti, da bi koga podcenjeval. Poleg tega pa je Lille doživel še poučno izkušnjo z Rijeko," pričakuje, da bo Lille, ki je bil nazadnje francoski prvak leta 2021, takrat je prekrižal načrte tudi superzvezdniškemu PSG, vstopil v dvoboj z Olimpijo s primerno merico spoštovanja.

Vzdevek Lilla so Les Dogues (mastifi). Tako bo v sredo na stadionu Pierre-Mauroy potekal "živalski" spopad med mastifi in zmaji. Foto: Guliverimage

Trener Lilla se sooča z ogromnim pritiskom

Paulo Fonseca je leta 2017 kot trener Šahtarja zaslovel v opremi Zorra. To je obljubil nogometašem, če se bo ukrajinski velikan uvrstil med najboljših 16. In se je. In to po zmagi nad Manchester Cityjem! Foto: Reuters Uvertura v tretjo izvedbo konferenčne lige bo potekala na modernem objektu Stade Pierre-Mauroy, ki se lahko pohvali tudi s premično streho. V obdobju, ko je za mastife igral Ačimović, ta objekt sploh še ni bil zgrajen. Igrali so na manjšem stadionu, zato je Lille odmevne tekme lige prvakov takrat igral na Stade de Francu, kjer je padel tudi sloviti Manchester United.

Na francosko-slovenski klubski tekmi se bosta kot trenerja spopadla rojaka Paulo Fonseca in Joao Henriques. Ačimović spremlja trenerski opus Fonsece že dolgo časa. Vodil je tudi Porto, Brago, Šahtar in denimo Romo, v Lillu je od lani, kjer je v zadnji sezoni osvojil peto mesto. "Sooča se z ogromnim pritiskom, saj mora v prvem krogu premagati Olimpijo," dodaja mladi slovenski strateg.

Pri Ljubljančanih igra kar nekaj mladih reprezentantov. Nazadnje je proti Franciji od prve minute zaigral Marcel Ratnik, mladi branilec, ki je zadel v polno tudi na sobotnem večnem derbiju proti Mariboru. "Marcel se lepo razvija. Lepo ga je gledati na tekmah," je prepričan, da je pred njim še velika kariera.

Ko se bosta Olimpija in Lille pomerila v predzadnjem krogu skupinskega dela konferenčne lige v Stožicah, si bo dvoboj ogledal tudi Ačimović. Željo, da bi bil prisoten na srečanju, sta mu zaupala oba kluba. Z obema je v stikih.

Poklon Aleksandru Čeferinu

Zaradi nedavne operacije kolena na igrišču ni mogel pokazati vsega, kar še premore. Foto: www.alesfevzer.com V petek je bil del nepozabnega spektakla v Stožicah s človekoljubno noto, na katerem pa na igrišču ni mogel pokazati tistega, kar bi si želel. "Bilo je malce specifično, pred kratkim sem opravil težko operacijo, prejel sem devet vijakov v koleno. A lepo je bilo podoživeti poln stadion, vse te nogometne velikane, klase. Še enkrat poklon predsedniku Aleksandru Čeferinu. To je bil dogodek, ki ga je v tem trenutku sposoben organizirati le on," je bil srečen, ko je s klopi opazoval nekdanje zvezdnike svetovnega nogometa na ljubljanskem stadionu. Spremljal jih je v živo.

Danes bo z zanimanjem spremljal dvoboj med Cityjem in Crveno zvezdo, a prek televizijskega zaslona, podobno velja za sredino tekmo med Lillom in Olimpijo. To bo uvodni dvoboj nove sezone konferenčne lige, ki bi lahko po njegovi napovedi predstavljal tudi kaj drugega kot enosmeren promet Francozov do pričakovane zmage.