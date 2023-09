Premier Golob v razprodanih Stožicah: Velika zahvala Aleksandru Čeferinu

Na zelenici v razprodanih Stožicah so se za dober namen zbrali številni svetovni nogometni zvezdniki. V Slovenijo so prišli na povabilo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, cilj vseh pa je pomagati vsem prizadetim v avgustovskih poplavah.

Tekmo si je poleg predsednice republike Nataše Pirc Musar ogledal tudi predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. Med gledalci so še zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za gospodarstvo Matjaž Han, evropski poslanec Matjaž Nemec in evropski komisar Janez Lenarčič ter poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Tekmo si je ogledal tudi oče Aleksandra Čeferina, Peter Čeferin.

Šport združuje in navdihuje, nocoj za dober namen. Nogometne tekme zvezd v ljubljanskih Stožicah se udeležuje tudi predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob. V podporo vsem, ki so v nedavnih poplavah utrpeli škodo. pic.twitter.com/R9s7C6PYME — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 15, 2023

Golob se je pozdravil s Čeferinom, ki je zaslužen za nogometni spektakel v Stožicah. "Velika zahvala igralcem in pobudniku dobrodelne tekme Aleksandru Čeferinu za spodbujanje solidarnosti. In če zaključim v športnem žargonu: naša srca bijejo za Slovenijo," pa je predsednik vlade zapisal na svojem Instagram profilu in delil nekaj utrinkov s tekme.