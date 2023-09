Presenečeni Čeferin: Tega res nisem pričakoval

Da Slovenija zna stopiti skupaj, ko je to najbolj nujno, ni nobena neznanka. Nič drugače ni niti v časih, ko se Slovenija spopada s posledicami strahovitih poplav. Na idejo dobrodelne pomoči je prišel tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je v Stožice v ta namen privabil številna slovita imena svetovnega nogometa.

"Ko smo videli, kaj se je zgodilo v Sloveniji, smo prišli na idejo, da bi organizirali to dobrodelno tekmo. Zelo sem vesel, da so se moji prijatelji, nogometne legende, odzvali. Zelo sem vesel tudi tudi podpore vseh donatorjev, sponzorjev in vsem, ki so kupili vstopnice. Pričakujem, da bo kdo poslal še telefonsko sporočilo Pomagam5 na 1919," je zbrane na novinarski konferenci v Ljubljani nagovoril Čeferin, ki se je predstavnikom sedme sile predstavil v družbi kapetanov ekip Luisa Figa in Paola Maldinija.

V Ljubljani se mudi tudi Luis Figo. Foto: Vid Ponikvar

Figo in Maldini v vlogah kapetanov

"V veselje mi je, da sem prisoten na takem dogodku. Zelo pomembno za nogometaše je, da prispevajo k takim dogodkom. Čim več se nas mora zbrati, da pomagamo ljudem, ki trpijo. Ko me je predsednik vprašal, sem bil takoj za, vedno mi je v čast, da se odzovem," je dejal Figo, podobno je misli strnil tudi italijanski zvezdnik nogometa. "Nogometaši se sploh v mladih letih ne zavedajo, kakšno moč imajo. To pride z leti. Ko se zaveš, da lahko z malo truda naredimo res veliko. Zdaj je drugače. Tukaj smo za ljudi, ki so jih prizadele poplave. To je tudi priložnost, da se vidimo s prijatelji, da igramo šport, ki ga tako obožujemo, v čast mi je, da sem tu," je dejal Maldini.

Zanimanje za tekmo, ki jo bo v Stožicah spremljalo več kot 16 tisoč ljudi, je veliko pozornosti poželo tudi izven slovenskih meja. Na novinarski konferenci so bili tako prisotni tudi hrvaški in srbski novinarji, na enem mestu pa bo danes zvečer zbranih toliko velikanov svetovnega nogometa, kot jih v Sloveniji ni bilo še nikoli.

Legendarni Paolo Maldini bo kapetan modrega moštva. Foto: Getty Images

"Pričakoval sem, da bomo zbrali tako ekipo. Vem, da so moji prijatelji in me spoštujejo. Ne samo mene, tudi dobrodelnost. Nisem si pa niti približno predstavljal, da bomo zbrali toliko sredstev in da bo stadion tako hitro razprodan. Tega res nisem pričakoval. Vsi prisotni so vedeli, da so bile poplave. Seveda pa se naravne nesreče zelo pogoste. Ko se nekje zgodi nesreča, se drugi dan na žalost zgodi že na drugem koncu sveta, zato se na takšne stvari lahko hitro pozabi. Sem pa jih opominjal, jim pošiljal fotografije in takoj dobil odgovore, da lahko ponudijo pomoč," je o zvezdniških ekipah še povedal Čeferin, ki ob tem še ni želel spregovoriti o okvirnem znesku, ki je zbran s pomočjo dobrodelne akcije. "O tem bomo govorili zvečer," je še dodal Čeferin.

Na seznamu sodelujočih je 36 znamenitih nogometnih imen, tekmo pa bo sodil nekdaj najbolj priznani evropski sodnik, Italijan Roberto Rosetti. Med drugim bodo v Stožicah Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Vladimir Šmicer, Nemanja Vidić, David James, Giorgos Karagounis, Mario Mandžukić, Mikael Silvestre, Miroslav Klose, Clarence Seedorf, Robert Pires, Dimitar Berbatov in številni drugi.

Preberite še: