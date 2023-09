Evropska nogometna zveza Uefa je objavila poročilo, v katerem se je dotaknila obiskanosti tekem v evropskem nogometu. Na tej lestvici je na prvem mestu Anglija, kjer si je 44,5 milijona ljubiteljev nogometa ogledalo tekme angleških profesionalnih in amaterskih klubov za moške in ženske v sezoni 2022/23. Še ena zanimivost iz Uefine raziskave: odstotek tekem, ki trajajo 100 minut ali več, v 20 najboljših evropskih ligah se je v prvih krogih te sezone več kot podvojil v primerjavi z lansko sezono.

Na splošno so pri Uefi iz anket prišli do podatka o skupno 209 milijonih obiskovalcev na nogometnih stadionih. K tem visokim številkam je veliko prispevalo 109 milijonov gledalcev v najvišjih državnih ligah. To je štiriodstotno povečanje v primerjavi s prejšnjo najboljšo vrednostjo iz sezone 2018/19. Nato je število gledalcev zaradi ukrepov v času koronske pandemije drastično padlo.

Nogometna Nemčija je številka dve v Evropi po številu gledalcev na stadionih. V Nemčiji je skupno 28,9 milijona navijačev obiskalo tekme nemških profesionalnih in amaterskih klubov za moške in ženske v sezoni 2022/23. Na tretjem mestu sledi Španija (22,2 milijona) pred Italijo (21,4 milijona).

Več kot polovico prestopnih izdatkov vložili v mlade igralce

Uefa je objavila tudi podatek o rekordni porabi za prestope. Evropski klubi so v preteklem poletju za nove igralce porabili več denarja kot kadarkoli prej, in sicer 7,2 milijarde evrov. Prejšnji rekord iz poletja 2019 je bil tri odstotke nižji.

Mladi igralci so še bolj priljubljeni kot prej: več kot polovico prestopnih izdatkov so to poletje vložili v igralce, mlajše od 23 let.

Porast števila tekem, ki so se končale po sto minutah igre ali več

Foto: Reuters Sodniki v ligah po vsem svetu sledijo novi direktivi za natančnejši izračun časa, izgubljenega zaradi prekinitev, kot so proslavljanje golov in menjave. Iz poročila z naslovom Uefa European Club Talent and Competition Landscape izhaja, da se je delež tekem v uvodnih dveh krogih najvišjih evropskih domačih lig, ki trajajo 100 minut ali več, povečal za več kot 43 odstotkov v primerjavi z 20- odstotnim povečanjem za celotno lansko sezono.

Mednarodna nogometna zveza Fifa se je na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju prvič lotila vprašanja "zapravljanja časa" na tekmah. Vodja nogometa pri Uefi Zvonimir Boban je nedavno označil novo direktivo za "absurdno" in obljubil, da je ne bodo izvajali v tej sezoni lige prvakov.

To je sledilo zaskrbljenosti igralcev in njihovih sindikatov v zvezi z novo direktivo, pri čemer je izvršni direktor angleškega združenja poklicnih nogometašev Maheta Molango prejšnji mesec opozoril, da nogomet, kot da bi hodil v spanju prehaja v katastrofo na dobro počutje igralcev, s kombiniranim vplivom novih predpisov in vse večjega razpored tekem.

Iz Uefinega poročila je razvidno, a je 139 tekem v prvih dveh krogih trajalo 100 minut ali več, v primerjavi z 83 v prejšnji sezoni in da je povprečna tekma trajala 100,2 minute v primerjavi s 97,7 minute v prejšnji sezoni. Samo ena od 20 najboljših evropskih lig, turška super liga, je v lanski sezoni v povprečju trajala več kot 100 minut, pri čemer so v angleški premier ligi v sezoni 2022/23 zabeležili časovno povprečje 98,5 minut.

Vodja sodnikov pri Fifi Pierluigi Collina je pohvalil tekmovanja po vsem svetu, ker so sprejela novo direktivo, in prejšnji mesec dejal: "To priporočilo ne vpliva na dobro počutje igralcev, ampak preprosto skušam nadomestiti čas, ki si ga na tekmah zapravili s prekinitvami." Collina je poudaril, da je bil v krogu končnic Uefinih klubskih tekmovanj v tej sezoni povprečni dodatni čas 10 minut v ligi prvakov, devet minut in 12 sekund v evropski ligi ter 10 minut in osem sekund v evropski konferenčni ligi.