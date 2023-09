Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni trener bogatega angleškega nogometnega premierligaša Manchester Cityja Pep Guardiola se je po okrevanju po nedavni operaciji hrbta vrnil v klub, je poročala angleška tiskovna agencija PA. Dvainpetdesetletni Katalonec je bil po operaciji, to je opravil doma v Španiji, odsoten tri tedne in se je znova vrnil na trenersko klop Cityja.

V času odsotnosti Guardiole so aktualni prvaki lige prvakov, angleške premier lige in pokala FA premagali Sheffield United in Fulham ter ohranili svoj stoodstotni začetek v premier ligi. V tem času ga je nadomeščal pomočnik Juan Manuel Lillo.

Cityjeva ekipa se je po reprezentančnem premoru znova zbrala v sredo.

Devetkratni prvaki premier league bodo v soboto igrali pri West Hamu, v skupinskem delu lige prvakov pa bodo prihodnji torek igrali doma proti beograjski Crveni zvezdi.